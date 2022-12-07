https://ria.ru/20221207/promproizvodstvo-1837153416.html

Николаев: рост промпроизводства в Якутии за 11 месяцев составил 12,2%

Николаев: рост промпроизводства в Якутии за 11 месяцев составил 12,2% - РИА Новости, 08.12.2022

Николаев: рост промпроизводства в Якутии за 11 месяцев составил 12,2%

Рост промышленного производства в Якутии за 11 месяцев 2022 года составил 12,2%, это один из лучших показателей по РФ, сообщил глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-07T19:48

2022-12-07T19:48

2022-12-08T11:43

республика саха (якутия)

айсен николаев

производство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814458222_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_70a5a0d2153aae2a74313b0d103b8bce.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Рост промышленного производства в Якутии за 11 месяцев 2022 года составил 12,2%, это один из лучших показателей по РФ, сообщил глава республики Айсен Николаев.В среду в культурном центре МИД РФ состоялась презентация экономического, инвестиционного, туристического и креативного потенциала Якутии. Мероприятие прошло в рамках Дней Якутии в Москве, которые посвящены знаковым датам в ее истории: 100-летию с основания ЯАССР и 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства."Являясь крупнейшим сырьевым регионов Российской Федерации, мы сегодня достигли впечатляющих темпов экономического роста. Несмотря на все проблемы в мировой экономике в этом году, рост промышленности за 11 месяцев составляет 12,2%. Это один из лучших показателей в РФ", - рассказал Николаев, выступая с приветственным словом перед участниками события.По его словам, по прогнозам, рост регионального валового продукта по итогам 2022 года будет не меньше 8% по сравнению с предыдущем годом. "С 2018 года в экономику республики инвестировано 1,5 триллиона рублей - это самый высокий показатель на Дальнем Востоке", - отметил глава Якутии.

https://ria.ru/20221207/potentsial-1837024366.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, производство