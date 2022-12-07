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Николаев: рост промпроизводства в Якутии за 11 месяцев составил 12,2% - РИА Новости, 08.12.2022
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https://ria.ru/20221207/promproizvodstvo-1837153416.html
Николаев: рост промпроизводства в Якутии за 11 месяцев составил 12,2%
Николаев: рост промпроизводства в Якутии за 11 месяцев составил 12,2% - РИА Новости, 08.12.2022
Николаев: рост промпроизводства в Якутии за 11 месяцев составил 12,2%
Рост промышленного производства в Якутии за 11 месяцев 2022 года составил 12,2%, это один из лучших показателей по РФ, сообщил глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-07T19:48
2022-12-08T11:43
республика саха (якутия)
айсен николаев
производство
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Рост промышленного производства в Якутии за 11 месяцев 2022 года составил 12,2%, это один из лучших показателей по РФ, сообщил глава республики Айсен Николаев.В среду в культурном центре МИД РФ состоялась презентация экономического, инвестиционного, туристического и креативного потенциала Якутии. Мероприятие прошло в рамках Дней Якутии в Москве, которые посвящены знаковым датам в ее истории: 100-летию с основания ЯАССР и 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства."Являясь крупнейшим сырьевым регионов Российской Федерации, мы сегодня достигли впечатляющих темпов экономического роста. Несмотря на все проблемы в мировой экономике в этом году, рост промышленности за 11 месяцев составляет 12,2%. Это один из лучших показателей в РФ", - рассказал Николаев, выступая с приветственным словом перед участниками события.По его словам, по прогнозам, рост регионального валового продукта по итогам 2022 года будет не меньше 8% по сравнению с предыдущем годом. "С 2018 года в экономику республики инвестировано 1,5 триллиона рублей - это самый высокий показатель на Дальнем Востоке", - отметил глава Якутии.
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айсен николаев, производство
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Производство
19:48 07.12.2022 (обновлено: 11:43 08.12.2022)
 

Николаев: рост промпроизводства в Якутии за 11 месяцев составил 12,2%

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на церемонии подписания соглашения о реализации программы "Муравьев-Амурский 2030" на ВЭФ-2022
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на церемонии подписания соглашения о реализации программы Муравьев-Амурский 2030 на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на церемонии подписания соглашения о реализации программы "Муравьев-Амурский 2030" на ВЭФ-2022
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Рост промышленного производства в Якутии за 11 месяцев 2022 года составил 12,2%, это один из лучших показателей по РФ, сообщил глава республики Айсен Николаев.
В среду в культурном центре МИД РФ состоялась презентация экономического, инвестиционного, туристического и креативного потенциала Якутии. Мероприятие прошло в рамках Дней Якутии в Москве, которые посвящены знаковым датам в ее истории: 100-летию с основания ЯАССР и 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.
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"Являясь крупнейшим сырьевым регионов Российской Федерации, мы сегодня достигли впечатляющих темпов экономического роста. Несмотря на все проблемы в мировой экономике в этом году, рост промышленности за 11 месяцев составляет 12,2%. Это один из лучших показателей в РФ", - рассказал Николаев, выступая с приветственным словом перед участниками события.
По его словам, по прогнозам, рост регионального валового продукта по итогам 2022 года будет не меньше 8% по сравнению с предыдущем годом. "С 2018 года в экономику республики инвестировано 1,5 триллиона рублей - это самый высокий показатель на Дальнем Востоке", - отметил глава Якутии.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевПроизводство
 
 
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