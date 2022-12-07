https://ria.ru/20221207/primore-1836868659.html

В Приморье туристский центр готов оказать помощь сгоревшему ресторану Zuma

В Приморье туристский центр готов оказать помощь сгоревшему ресторану Zuma - РИА Новости, 07.12.2022

В Приморье туристский центр готов оказать помощь сгоревшему ресторану Zuma

Туристско-информационный центр (ТИЦ) Приморского края готов оказать помощь руководству популярного ресторана Zuma во Владивостоке, который в ночь на среду... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:18

2022-12-07T10:18

2022-12-07T10:18

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Туристско-информационный центр (ТИЦ) Приморского края готов оказать помощь руководству популярного ресторана Zuma во Владивостоке, который в ночь на среду полностью выгорел, сообщил РИА Новости руководитель департамента реализации проектов и аналитики ТИЦ Виталий Станиславчук."Мы сейчас находимся в шоке. Zuma – это не только место, где едят, но и символ Владивостока, Приморья, приморской гастрономии, – сказал он. – Сейчас эта новость как гром среди ясного неба. Ресторан всегда был инициатором больших гастрономических фестивалей, проводником. Искренне верим, что Zuma восстановится. Главное, что никто не пострадал, и команда ресторана вместе". Станиславчук добавил, что ТИЦ готов оказать любую информационную помощь. "Это наши большие друзья и хорошие партнеры", – сказал он."Сегодня ночью случился пожар в нашем любимом ресторане… Пока мы не можем подобрать слов. Спасибо всем, кто за нас переживает", – сообщается на странице ресторана в соцсетях.Пожар начался около часа ночи в среду (18.00 мск вторника). В 05.34 (22.34 мск) ликвидировано открытое горение, сейчас пожар полностью потушен. По данным прокуратуры, возгорание началось на кухне. В результате здание уничтожено огнём, люди, находившиеся внутри, покинули его самостоятельно, пострадавших нет. Удалось не допустить перехода огня на рядом стоящие здания.Zuma – один из самых популярных в городе мест, специализируется на паназиатской кухне. Заведение занимает 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.

https://ria.ru/20221207/pozhar-1836841239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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