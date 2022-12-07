https://ria.ru/20221207/pridnestrove-1837061629.html

Путин отметил непростую ситуацию по снабжению энергоресурсами Приднестровья

Путин отметил непростую ситуацию по снабжению энергоресурсами Приднестровья - РИА Новости, 07.12.2022

Путин отметил непростую ситуацию по снабжению энергоресурсами Приднестровья

Ситуация в Приднестровье по снабжению энергоресурсами непростая, долгие годы РФ поставляет туда газ бесплатно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:34

2022-12-07T19:34

2022-12-07T19:55

россия

экономика

владимир путин

жкх

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молдовагаз

газпром

кишинев

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ситуация в Приднестровье по снабжению энергоресурсами непростая, долгие годы РФ поставляет туда газ бесплатно, заявил президент России Владимир Путин."Что касается социально-экономической ситуации, то она непростая там, в том числе и по снабжению энергоресурсами. Мы ведь фактически бесплатно поставляем туда газ на протяжении многих лет, бесплатно. Но в последнее время, поскольку газ поступает через территорию Молдавии, там возникают проблемы, потому что у Молдавии есть свои сложности, и сложности большие, мы видим это и в экономической, и в социальной сфере", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернется к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

https://ria.ru/20221205/pridnestrove-1836474829.html

https://ria.ru/20221125/konflikt-1834098795.html

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россия, экономика, владимир путин, жкх, молдавия, молдовагаз, газпром, кишинев