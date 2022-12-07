https://ria.ru/20221207/preobrazovanie-1837060295.html

Гладков проинспектировал преобразование белгородских общежитий в жилые дома

Гладков проинспектировал преобразование белгородских общежитий в жилые дома - РИА Новости, 07.12.2022

Гладков проинспектировал преобразование белгородских общежитий в жилые дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал ход капитального ремонта двух многоквартирных домов Старого Оскола, ранее имевших статус... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:29

2022-12-07T19:29

2022-12-07T19:29

белгородская область

жилье

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал ход капитального ремонта двух многоквартирных домов Старого Оскола, ранее имевших статус общежитий, сообщила пресс-служба правительства региона.Дом №27 на улице на улице Интернациональной - 1972 года постройки. Здесь находится 130 квартир, а всего в доме живут 198 человек. На капитальный ремонт выделено более 65 миллионов рублей. К установленному по контракту сроку дом не будет полностью готов. До конца года будут завершены фасадные работы. По просьбе жителей внутри дома переделают душевые комнаты и аварийные двери. Губернатор Белгородской области подчеркнул, что замечания жильцов должны обязательно учитываться при проведении работ."Объём работ довольно большой и выполнить его нужно качественно. Мы выполняем ремонт только общественных пространств, соблюдая права собственности - это, думаю, все понимают. Ответственные лица должны регулярно опрашивать жильцов, получая обратную связь и учитывая эту информацию при проведении ремонта", - отметил Гладков, подчеркнув, что жильцы должны участвовать в приёмке дома после завершения капитального ремонта.Следующий дом, проинспектированный главой региона, находится в микрорайоне Молодогвардеец. Здание 1977 года постройки насчитывает 361 квартиру, в которых проживает 579 человек. Объём финансирования капитального ремонта - более 115 миллионов рублей. Сейчас здесь выполняются работы по ремонту и утеплению фасада, ремонту подвальных помещений, инженерных систем, кровли. Некоторые жильцы пожаловались губернатору на длительное отсутствие отопления в местах общего пользования в ходе ремонта и на образование плесени."Все замечания жильцов должны быть оперативно и качественно устранены", - сказал Гладков.В 2022 году на территории области запланирован капитальный ремонт 26 многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий, на сумму 1 миллиард рублей за счет средств бюджета Белгородской области. Программа капремонта общежитий, инициированная губернатором, рассчитана на 5 лет.

https://ria.ru/20221207/rabota-1837030873.html

https://ria.ru/20221205/stantsii-1836437070.html

белгородская область

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жилье, вячеслав гладков, белгородская область