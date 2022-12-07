Рейтинг@Mail.ru
Гладков проинспектировал преобразование белгородских общежитий в жилые дома - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20221207/preobrazovanie-1837060295.html
Гладков проинспектировал преобразование белгородских общежитий в жилые дома
Гладков проинспектировал преобразование белгородских общежитий в жилые дома - РИА Новости, 07.12.2022
Гладков проинспектировал преобразование белгородских общежитий в жилые дома
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал ход капитального ремонта двух многоквартирных домов Старого Оскола, ранее имевших статус... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:29
2022-12-07T19:29
белгородская область
жилье
вячеслав гладков
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832334317_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_69a312a6499943575cba7564d5ec8fd7.jpg
БЕЛГОРОД, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал ход капитального ремонта двух многоквартирных домов Старого Оскола, ранее имевших статус общежитий, сообщила пресс-служба правительства региона.Дом №27 на улице на улице Интернациональной - 1972 года постройки. Здесь находится 130 квартир, а всего в доме живут 198 человек. На капитальный ремонт выделено более 65 миллионов рублей. К установленному по контракту сроку дом не будет полностью готов. До конца года будут завершены фасадные работы. По просьбе жителей внутри дома переделают душевые комнаты и аварийные двери. Губернатор Белгородской области подчеркнул, что замечания жильцов должны обязательно учитываться при проведении работ."Объём работ довольно большой и выполнить его нужно качественно. Мы выполняем ремонт только общественных пространств, соблюдая права собственности - это, думаю, все понимают. Ответственные лица должны регулярно опрашивать жильцов, получая обратную связь и учитывая эту информацию при проведении ремонта", - отметил Гладков, подчеркнув, что жильцы должны участвовать в приёмке дома после завершения капитального ремонта.Следующий дом, проинспектированный главой региона, находится в микрорайоне Молодогвардеец. Здание 1977 года постройки насчитывает 361 квартиру, в которых проживает 579 человек. Объём финансирования капитального ремонта - более 115 миллионов рублей. Сейчас здесь выполняются работы по ремонту и утеплению фасада, ремонту подвальных помещений, инженерных систем, кровли. Некоторые жильцы пожаловались губернатору на длительное отсутствие отопления в местах общего пользования в ходе ремонта и на образование плесени."Все замечания жильцов должны быть оперативно и качественно устранены", - сказал Гладков.В 2022 году на территории области запланирован капитальный ремонт 26 многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий, на сумму 1 миллиард рублей за счет средств бюджета Белгородской области. Программа капремонта общежитий, инициированная губернатором, рассчитана на 5 лет.
https://ria.ru/20221207/rabota-1837030873.html
https://ria.ru/20221205/stantsii-1836437070.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832334317_58:0:1125:800_1920x0_80_0_0_2e962eceb10f322fdf9461d167f50794.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Жилье, Вячеслав Гладков, Белгородская область
19:29 07.12.2022
 

Гладков проинспектировал преобразование белгородских общежитий в жилые дома

© Фото : пресс-служба правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал ход капитального ремонта двух многоквартирных домов Старого Оскола, ранее имевших статус общежитий, сообщила пресс-служба правительства региона.
Дом №27 на улице на улице Интернациональной - 1972 года постройки. Здесь находится 130 квартир, а всего в доме живут 198 человек. На капитальный ремонт выделено более 65 миллионов рублей. К установленному по контракту сроку дом не будет полностью готов. До конца года будут завершены фасадные работы. По просьбе жителей внутри дома переделают душевые комнаты и аварийные двери. Губернатор Белгородской области подчеркнул, что замечания жильцов должны обязательно учитываться при проведении работ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 17:47Белгородская область
Гладков отметил важность работы белгородских ветеранских организаций
"Объём работ довольно большой и выполнить его нужно качественно. Мы выполняем ремонт только общественных пространств, соблюдая права собственности - это, думаю, все понимают. Ответственные лица должны регулярно опрашивать жильцов, получая обратную связь и учитывая эту информацию при проведении ремонта", - отметил Гладков, подчеркнув, что жильцы должны участвовать в приёмке дома после завершения капитального ремонта.
Следующий дом, проинспектированный главой региона, находится в микрорайоне Молодогвардеец. Здание 1977 года постройки насчитывает 361 квартиру, в которых проживает 579 человек. Объём финансирования капитального ремонта - более 115 миллионов рублей. Сейчас здесь выполняются работы по ремонту и утеплению фасада, ремонту подвальных помещений, инженерных систем, кровли. Некоторые жильцы пожаловались губернатору на длительное отсутствие отопления в местах общего пользования в ходе ремонта и на образование плесени.
"Все замечания жильцов должны быть оперативно и качественно устранены", - сказал Гладков.
В 2022 году на территории области запланирован капитальный ремонт 26 многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий, на сумму 1 миллиард рублей за счет средств бюджета Белгородской области. Программа капремонта общежитий, инициированная губернатором, рассчитана на 5 лет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 15:31Белгородская область
Гладков поручил ускорить установку станций связи в Белгородской области
 
Белгородская областьЖильеВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала