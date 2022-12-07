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Путин поздравил правозащитников с наступающим Днем прав человека - РИА Новости, 07.12.2022
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Путин поздравил правозащитников с наступающим Днем прав человека
Путин поздравил правозащитников с наступающим Днем прав человека - РИА Новости, 07.12.2022
Путин поздравил правозащитников с наступающим Днем прав человека
Президент РФ Владимир Путин поздравил правозащитников с наступающим Днем прав человека, отметив, что эта работа вдохновляет многих. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:38
2022-12-07T17:57
общество
россия
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил правозащитников с наступающим Днем прав человека, отметив, что эта работа вдохновляет многих."Хотел бы поздравить вас с наступающим Днем прав человека. Наши встречи традиционно приурочены именно к этому событию. Оно имеет прямое отношение к каждому из вас, так же к экспертам, консультантам Совета, к работникам его аппарата. Ваша общая работа по защите прав, свобод и законных интересов людей идет в постоянном режиме и для многих из вас это, без всякого преувеличения многогранная деятельность, стала, ну, по сути судьбой, призванием, вдохновляющим других людей, делом жизни", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Отрадно, добавил президент, что ваша активность правозащитников "не снижается по тем направлениям, которые Совет постоянно держит в фокусе своего внимания – это образование, здравоохранение, экология, права детей, процесс цифровизации, здесь много очень вопросов".
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общество, россия
Общество, Россия
16:38 07.12.2022 (обновлено: 17:57 07.12.2022)
 
Путин поздравил правозащитников с наступающим Днем прав человека

Президент Путин поздравил правозащитников с наступающим Днем прав человека

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил правозащитников с наступающим Днем прав человека, отметив, что эта работа вдохновляет многих.
"Хотел бы поздравить вас с наступающим Днем прав человека. Наши встречи традиционно приурочены именно к этому событию. Оно имеет прямое отношение к каждому из вас, так же к экспертам, консультантам Совета, к работникам его аппарата. Ваша общая работа по защите прав, свобод и законных интересов людей идет в постоянном режиме и для многих из вас это, без всякого преувеличения многогранная деятельность, стала, ну, по сути судьбой, призванием, вдохновляющим других людей, делом жизни", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
"Вы относитесь к нему с душой, не жалеет ни времени, ни сил, чтобы помогать тем, кто нуждается в поддержке и заботе. И я хочу искренне поблагодарить вас за эту крайне ответственную и благородную миссию", - подчеркнул он.
Отрадно, добавил президент, что ваша активность правозащитников "не снижается по тем направлениям, которые Совет постоянно держит в фокусе своего внимания – это образование, здравоохранение, экология, права детей, процесс цифровизации, здесь много очень вопросов".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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