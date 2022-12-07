https://ria.ru/20221207/pozhar-1837093221.html

В районе Ясенево в Москве при пожаре в доме погибла женщина

В районе Ясенево в Москве при пожаре в доме погибла женщина - РИА Новости, 07.12.2022

В районе Ясенево в Москве при пожаре в доме погибла женщина

Женщина погибла при пожаре площадью 60 квадратных метров в жилом девятиэтажном доме в районе Ясенево в Москве, сообщает прокуратура столицы. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T23:51

2022-12-07T23:51

2022-12-07T23:51

происшествия

москва

ясенево

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Женщина погибла при пожаре площадью 60 квадратных метров в жилом девятиэтажном доме в районе Ясенево в Москве, сообщает прокуратура столицы.Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что после пожара на Новоясеневском проспекте в Москве медики осматривают трех человек."Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в жилом доме на Новоясеневском проспекте ... После ликвидации пожара на балконе квартиры обнаружено тело женщины. Она проживала в квартире с сыном и матерью", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По предварительной информации прокуратуры, возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже.

https://ria.ru/20221207/pozhar-1836863230.html

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москва

ясенево

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происшествия, москва, ясенево, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)