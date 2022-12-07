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В районе Ясенево в Москве при пожаре в доме погибла женщина - РИА Новости, 07.12.2022
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В районе Ясенево в Москве при пожаре в доме погибла женщина
В районе Ясенево в Москве при пожаре в доме погибла женщина - РИА Новости, 07.12.2022
В районе Ясенево в Москве при пожаре в доме погибла женщина
Женщина погибла при пожаре площадью 60 квадратных метров в жилом девятиэтажном доме в районе Ясенево в Москве, сообщает прокуратура столицы. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T23:51
2022-12-07T23:51
происшествия
москва
ясенево
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Женщина погибла при пожаре площадью 60 квадратных метров в жилом девятиэтажном доме в районе Ясенево в Москве, сообщает прокуратура столицы.Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что после пожара на Новоясеневском проспекте в Москве медики осматривают трех человек."Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в жилом доме на Новоясеневском проспекте ... После ликвидации пожара на балконе квартиры обнаружено тело женщины. Она проживала в квартире с сыном и матерью", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По предварительной информации прокуратуры, возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже.
https://ria.ru/20221207/pozhar-1836863230.html
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происшествия, москва, ясенево, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Ясенево, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:51 07.12.2022
 
В районе Ясенево в Москве при пожаре в доме погибла женщина

Прокуратура: в районе Ясенево в Москве при пожаре в доме погибла женщина

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Женщина погибла при пожаре площадью 60 квадратных метров в жилом девятиэтажном доме в районе Ясенево в Москве, сообщает прокуратура столицы.
Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что после пожара на Новоясеневском проспекте в Москве медики осматривают трех человек.
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"Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в жилом доме на Новоясеневском проспекте ... После ликвидации пожара на балконе квартиры обнаружено тело женщины. Она проживала в квартире с сыном и матерью", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По предварительной информации прокуратуры, возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже.
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ПроисшествияМоскваЯсеневоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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