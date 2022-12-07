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Пожар в Доходном доме Парамонова в Ростове-на-Дону ликвидировали
Пожар в Доходном доме Парамонова в Ростове-на-Дону ликвидировали - РИА Новости, 07.12.2022
Пожар в Доходном доме Парамонова в Ростове-на-Дону ликвидировали
Пожарные полностью потушили пожар в здании Доходного дома Парамонова в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:54
2022-12-07T17:54
2022-12-07T17:54
происшествия
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ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости. Пожарные полностью потушили пожар в здании Доходного дома Парамонова в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Пожар в подвале неэксплуатируемого здания Доходного дома Парамонова на улице Социалистическая, 128 произошел в среду днем. Локализовать возгорание удалось на площади 150 квадратных метров."В 16.55 пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель ведомства, уточнив, что выгорело 150 квадратных метров.Как отмечается в краеведческом альманахе "Донской временник", здание, в котором произошел пожар, четырехэтажное с элементами декора, характерными для классицизма, было построено в 1910-е годы. В начале ХХ века домом владел Иван Парамонов. Здание является памятником гражданской архитектуры начала ХХ века, отражая стилистическое многообразие застройки улицы.В октябре текущего года здание было решено включить в перечень выявленных объектов культурного наследия. Как уточнил РИА Новости представитель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области, объект будет включен в данный список, несмотря на произошедший в нем пожар. В настоящее время готовится нормативно-правовой акт о включении.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
Пожар в Доходном доме Парамонова в Ростове-на-Дону ликвидировали
ГУМЧС: пожар в Доходном доме Парамонова в Ростове-на-Дону ликвидировали
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости. Пожарные полностью потушили пожар в здании Доходного дома Парамонова в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Пожар в подвале неэксплуатируемого здания Доходного дома Парамонова на улице Социалистическая, 128 произошел в среду днем. Локализовать возгорание удалось на площади 150 квадратных метров.
"В 16.55 пожар полностью ликвидирован", - сказал представитель ведомства, уточнив, что выгорело 150 квадратных метров.
Как отмечается в краеведческом альманахе "Донской временник", здание, в котором произошел пожар, четырехэтажное с элементами декора, характерными для классицизма, было построено в 1910-е годы. В начале ХХ века домом владел Иван Парамонов. Здание является памятником гражданской архитектуры начала ХХ века, отражая стилистическое многообразие застройки улицы.
В октябре текущего года здание было решено включить в перечень выявленных объектов культурного наследия. Как уточнил РИА Новости представитель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области, объект будет включен в данный список, несмотря на произошедший в нем пожар. В настоящее время готовится нормативно-правовой акт о включении.