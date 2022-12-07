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В Курске потушили пожар возле аэродрома, пораженного атакой ВСУ

В Курске потушили пожар возле аэродрома, пораженного атакой ВСУ - РИА Новости, 07.12.2022

В Курске потушили пожар возле аэродрома, пораженного атакой ВСУ

Пожарные ликвидировали возгорание нефтенакопителя возле аэродрома в пригороде Курска, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:02

2022-12-07T15:02

2022-12-07T15:02

специальная военная операция на украине

происшествия

роман старовойт

курская область

курск

украина

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 7 дек - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание нефтенакопителя возле аэродрома в пригороде Курска, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт."Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное в результате атаки ВСУ, ликвидировано. Пожару была присвоена 3 категория сложности. Больше суток с огнём боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, противопожарной службы Курской области, министерства обороны, РЖД и других ведомств. Пострадавших нет. Искренне благодарен каждому за героическое усилие: благодаря всем этим людям удалось избежать распространения огня, а, значит, и более серьезных последствий", — написал Старовойт в Telegram-канале.Пожар охватил во вторник 550 квадратных метров, его удалось локализовать утром в среду. В тушении были задействованы три пожарных поезда.Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов.

https://ria.ru/20221205/engels-1836516596.html

курская область

курск

украина

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