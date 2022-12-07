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В Курске потушили пожар возле аэродрома, пораженного атакой ВСУ
В Курске потушили пожар возле аэродрома, пораженного атакой ВСУ - РИА Новости, 07.12.2022
В Курске потушили пожар возле аэродрома, пораженного атакой ВСУ
Пожарные ликвидировали возгорание нефтенакопителя возле аэродрома в пригороде Курска, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:02
2022-12-07T15:02
2022-12-07T15:02
специальная военная операция на украине
происшествия
роман старовойт
курская область
курск
украина
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 7 дек - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание нефтенакопителя возле аэродрома в пригороде Курска, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт."Возгорание в районе курского аэродрома, вызванное в результате атаки ВСУ, ликвидировано. Пожару была присвоена 3 категория сложности. Больше суток с огнём боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, противопожарной службы Курской области, министерства обороны, РЖД и других ведомств. Пострадавших нет. Искренне благодарен каждому за героическое усилие: благодаря всем этим людям удалось избежать распространения огня, а, значит, и более серьезных последствий", — написал Старовойт в Telegram-канале.Пожар охватил во вторник 550 квадратных метров, его удалось локализовать утром в среду. В тушении были задействованы три пожарных поезда.Курская область, в том числе областной центр, неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны Украины, а также атакам дронов.
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происшествия, роман старовойт, курская область, курск, украина, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Роман Старовойт, Курская область, Курск, Украина, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РЖД
В Курске потушили пожар возле аэродрома, пораженного атакой ВСУ
Губернатор Старовойт: в Курске потушили пожар возле аэродрома, вызванный атакой ВСУ