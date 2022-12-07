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В Забайкалье возбудили дело после гибели двух детей при пожаре
В Забайкалье возбудили дело после гибели двух детей при пожаре - РИА Новости, 07.12.2022
В Забайкалье возбудили дело после гибели двух детей при пожаре
Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в доме в селе Митрофаново Шилкинского района, сообщили в пресс-службе СУСК по... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:37
2022-12-07T09:37
2022-12-07T09:37
происшествия
забайкальский край
шилкинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 7 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в доме в селе Митрофаново Шилкинского района, сообщили в пресс-службе СУСК по Забайкальскому краю.Ранее стало известно, что при пожаре в доме погибли дети 2018 и 2021 года рождения. По данным МЧС, они находились без присмотра."Следователи СК возбудили уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Шилкинском районе. Сегодня, около 14 часов в селе Митрофаново, при тушении пожара были обнаружены тела двух малолетних детей, 4-летнего мальчика и полуторагодовалой девочки", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч.3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам).
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забайкальский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, шилкинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Забайкальский край, Шилкинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье возбудили дело после гибели двух детей при пожаре
СК возбудил дело после гибели двух детей при пожаре в частном доме в селе Митрофаново