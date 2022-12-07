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В Забайкалье возбудили дело после гибели двух детей при пожаре - РИА Новости, 07.12.2022
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В Забайкалье возбудили дело после гибели двух детей при пожаре
В Забайкалье возбудили дело после гибели двух детей при пожаре - РИА Новости, 07.12.2022
В Забайкалье возбудили дело после гибели двух детей при пожаре
Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в доме в селе Митрофаново Шилкинского района, сообщили в пресс-службе СУСК по... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:37
2022-12-07T09:37
происшествия
забайкальский край
шилкинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 7 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в доме в селе Митрофаново Шилкинского района, сообщили в пресс-службе СУСК по Забайкальскому краю.Ранее стало известно, что при пожаре в доме погибли дети 2018 и 2021 года рождения. По данным МЧС, они находились без присмотра."Следователи СК возбудили уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Шилкинском районе. Сегодня, около 14 часов в селе Митрофаново, при тушении пожара были обнаружены тела двух малолетних детей, 4-летнего мальчика и полуторагодовалой девочки", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч.3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам).
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забайкальский край
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происшествия, забайкальский край, шилкинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Забайкальский край, Шилкинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
09:37 07.12.2022
 
В Забайкалье возбудили дело после гибели двух детей при пожаре

СК возбудил дело после гибели двух детей при пожаре в частном доме в селе Митрофаново

© Фото : СУСК РФ по Забайкальскому краюНа месте пожара в жилом доме в селе Митрофаново Забайкальского края
На месте пожара в жилом доме в селе Митрофаново Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : СУСК РФ по Забайкальскому краю
На месте пожара в жилом доме в селе Митрофаново Забайкальского края
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ЧИТА, 7 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в доме в селе Митрофаново Шилкинского района, сообщили в пресс-службе СУСК по Забайкальскому краю.
Ранее стало известно, что при пожаре в доме погибли дети 2018 и 2021 года рождения. По данным МЧС, они находились без присмотра.
"Следователи СК возбудили уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Шилкинском районе. Сегодня, около 14 часов в селе Митрофаново, при тушении пожара были обнаружены тела двух малолетних детей, 4-летнего мальчика и полуторагодовалой девочки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч.3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 22:28
В Ростовской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме
 
ПроисшествияЗабайкальский крайШилкинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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