https://ria.ru/20221207/pozhar-1836863230.html

В Забайкалье возбудили дело после гибели двух детей при пожаре

В Забайкалье возбудили дело после гибели двух детей при пожаре - РИА Новости, 07.12.2022

В Забайкалье возбудили дело после гибели двух детей при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в доме в селе Митрофаново Шилкинского района, сообщили в пресс-службе СУСК по... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:37

2022-12-07T09:37

2022-12-07T09:37

происшествия

забайкальский край

шилкинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 7 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в доме в селе Митрофаново Шилкинского района, сообщили в пресс-службе СУСК по Забайкальскому краю.Ранее стало известно, что при пожаре в доме погибли дети 2018 и 2021 года рождения. По данным МЧС, они находились без присмотра."Следователи СК возбудили уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Шилкинском районе. Сегодня, около 14 часов в селе Митрофаново, при тушении пожара были обнаружены тела двух малолетних детей, 4-летнего мальчика и полуторагодовалой девочки", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч.3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам).

https://ria.ru/20221206/pozhar-1836816748.html

забайкальский край

шилкинский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальский край, шилкинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)