https://ria.ru/20221207/pozhar-1836857388.html
В Забайкалье двое детей погибли при пожаре в частном доме
В Забайкалье двое детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 07.12.2022
В Забайкалье двое детей погибли при пожаре в частном доме
Двое детей, которых оставили без присмотра, погибли во время пожара дома в селе Митрофаново Шилкинского района Забайкальского края, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:13
2022-12-07T09:13
2022-12-07T09:13
происшествия
шилкинский район
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 7 дек - РИА Новости. Двое детей, которых оставили без присмотра, погибли во время пожара дома в селе Митрофаново Шилкинского района Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России."На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление, из окон дома шел дым. Со слов соседей, в доме находилось два ребенка без присмотра взрослых. Пожар полностью ликвидирован в 12.55… В ходе пролива конструкций обнаружены тела двух детей 2018 и 2021 года рождения", - говорится в сообщении.Уточняется, что информация о пожаре поступила в 12.12 (06.12 мск). На вызов выезжали шесть человек и две единицы техники пожарно-спасательной части №41.В пресс-службе прокуратуры Забайкалья сообщили, что из-за гибели двух детей Шилкинская межрайонная прокуратура проводит проверку."В ходе проверки прокуратура проверит условия жизни и воспитания детей, оценит соблюдение требований законодательства органами системы профилактики", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221206/pozhar-1836816748.html
шилкинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шилкинский район, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шилкинский район, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье двое детей погибли при пожаре в частном доме
Двое детей, оставленные без присмотра, погибли при пожаре в селе Митрофаново в Забайкалье
ЧИТА, 7 дек - РИА Новости.
Двое детей, которых оставили без присмотра, погибли во время пожара дома в селе Митрофаново Шилкинского района Забайкальского края, сообщили
в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление, из окон дома шел дым. Со слов соседей, в доме находилось два ребенка без присмотра взрослых. Пожар полностью ликвидирован в 12.55… В ходе пролива конструкций обнаружены тела двух детей 2018 и 2021 года рождения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что информация о пожаре поступила в 12.12 (06.12 мск). На вызов выезжали шесть человек и две единицы техники пожарно-спасательной части №41.
В пресс-службе прокуратуры Забайкалья сообщили, что из-за гибели двух детей Шилкинская межрайонная прокуратура проводит проверку.
"В ходе проверки прокуратура проверит условия жизни и воспитания детей, оценит соблюдение требований законодательства органами системы профилактики", - добавили в пресс-службе.