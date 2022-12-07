https://ria.ru/20221207/pozhar-1836857388.html

В Забайкалье двое детей погибли при пожаре в частном доме

В Забайкалье двое детей погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 07.12.2022

В Забайкалье двое детей погибли при пожаре в частном доме

Двое детей, которых оставили без присмотра, погибли во время пожара дома в селе Митрофаново Шилкинского района Забайкальского края, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:13

2022-12-07T09:13

2022-12-07T09:13

происшествия

шилкинский район

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 7 дек - РИА Новости. Двое детей, которых оставили без присмотра, погибли во время пожара дома в селе Митрофаново Шилкинского района Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России."На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление, из окон дома шел дым. Со слов соседей, в доме находилось два ребенка без присмотра взрослых. Пожар полностью ликвидирован в 12.55… В ходе пролива конструкций обнаружены тела двух детей 2018 и 2021 года рождения", - говорится в сообщении.Уточняется, что информация о пожаре поступила в 12.12 (06.12 мск). На вызов выезжали шесть человек и две единицы техники пожарно-спасательной части №41.В пресс-службе прокуратуры Забайкалья сообщили, что из-за гибели двух детей Шилкинская межрайонная прокуратура проводит проверку."В ходе проверки прокуратура проверит условия жизни и воспитания детей, оценит соблюдение требований законодательства органами системы профилактики", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221206/pozhar-1836816748.html

шилкинский район

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шилкинский район, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)