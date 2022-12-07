https://ria.ru/20221207/pozhar-1836834434.html

В ресторане Zuma во Владивостоке произошел пожар, здание выгорело

В ресторане Zuma во Владивостоке произошел пожар, здание выгорело - РИА Новости, 07.12.2022

В ресторане Zuma во Владивостоке произошел пожар, здание выгорело

Пожар на площади в 500 квадратных метров в популярном во Владивостоке ресторане Zuma начался с кухни, здание полностью выгорело, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T01:47

2022-12-07T01:47

2022-12-07T10:23

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новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Пожар на площади в 500 квадратных метров в популярном во Владивостоке ресторане Zuma начался с кухни, здание полностью выгорело, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.Пожар начался около часа ночи в среду (20.00 мск вторника). В 05.34 (22.34 мск) ликвидировано открытое горение. Проводится разборка и проливка места пожара."Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока поставила на контроль доследственную проверку по факту пожара в заведении общественного питания во Владивостоке. Около часа ночи произошло возгорание в помещении кухни здания… В результате здание уничтожено огнём, люди, находившиеся внутри, покинули его самостоятельно, пострадавших нет. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление причин пожара", - сказал собеседник агентства.По его словам, прокуратура Фрунзенского района Владивостока проконтролирует ход и результаты доследственной проверки по факту пожара и обеспечит принятие законного решения по ее результатам.Zuma – один из самых популярных в городе ресторанов. В ресторане предлагали паназиатскую кухню. Заведение занимает 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.

https://ria.ru/20221206/pozhar-1836819651.html

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происшествия, владивосток, новости - туризм