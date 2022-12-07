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В ресторане Zuma во Владивостоке произошел пожар, здание выгорело - РИА Новости, 07.12.2022
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Туризм
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В ресторане Zuma во Владивостоке произошел пожар, здание выгорело
В ресторане Zuma во Владивостоке произошел пожар, здание выгорело - РИА Новости, 07.12.2022
В ресторане Zuma во Владивостоке произошел пожар, здание выгорело
Пожар на площади в 500 квадратных метров в популярном во Владивостоке ресторане Zuma начался с кухни, здание полностью выгорело, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T01:47
2022-12-07T10:23
происшествия
владивосток
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новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Пожар на площади в 500 квадратных метров в популярном во Владивостоке ресторане Zuma начался с кухни, здание полностью выгорело, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.Пожар начался около часа ночи в среду (20.00 мск вторника). В 05.34 (22.34 мск) ликвидировано открытое горение. Проводится разборка и проливка места пожара."Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока поставила на контроль доследственную проверку по факту пожара в заведении общественного питания во Владивостоке. Около часа ночи произошло возгорание в помещении кухни здания… В результате здание уничтожено огнём, люди, находившиеся внутри, покинули его самостоятельно, пострадавших нет. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление причин пожара", - сказал собеседник агентства.По его словам, прокуратура Фрунзенского района Владивостока проконтролирует ход и результаты доследственной проверки по факту пожара и обеспечит принятие законного решения по ее результатам.Zuma – один из самых популярных в городе ресторанов. В ресторане предлагали паназиатскую кухню. Заведение занимает 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.
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происшествия, владивосток, новости - туризм
Происшествия, Владивосток, Туризм, Новости - Туризм
01:47 07.12.2022 (обновлено: 10:23 07.12.2022)
 
В ресторане Zuma во Владивостоке произошел пожар, здание выгорело

В популярном ресторане Zuma во Владивостоке произошел пожар, здание полностью выгорело

© Фото : РИА НовостиНа месте пожара в ресторане Zuma во Владивостоке
На месте пожара в ресторане Zuma во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : РИА Новости
На месте пожара в ресторане Zuma во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Пожар на площади в 500 квадратных метров в популярном во Владивостоке ресторане Zuma начался с кухни, здание полностью выгорело, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.
Пожар начался около часа ночи в среду (20.00 мск вторника). В 05.34 (22.34 мск) ликвидировано открытое горение. Проводится разборка и проливка места пожара.
"Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока поставила на контроль доследственную проверку по факту пожара в заведении общественного питания во Владивостоке. Около часа ночи произошло возгорание в помещении кухни здания… В результате здание уничтожено огнём, люди, находившиеся внутри, покинули его самостоятельно, пострадавших нет. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление причин пожара", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прокуратура Фрунзенского района Владивостока проконтролирует ход и результаты доследственной проверки по факту пожара и обеспечит принятие законного решения по ее результатам.
Zuma – один из самых популярных в городе ресторанов. В ресторане предлагали паназиатскую кухню. Заведение занимает 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.
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