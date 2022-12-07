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В ДНР из-за обстрелов погибли четыре человека за сутки

В ДНР из-за обстрелов погибли четыре человека за сутки - РИА Новости, 07.12.2022

В ДНР из-за обстрелов погибли четыре человека за сутки

Четыре мирных жителя погибли, еще 14 ранены за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками Донецкой Народной Республики, сообщил штаб... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:30

2022-12-07T08:30

2022-12-07T08:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, еще 14 ранены за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками Донецкой Народной Республики, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 6 декабря до 08.00 7 декабря, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще 14 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина