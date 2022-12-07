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В ДНР из-за обстрелов погибли четыре человека за сутки
В ДНР из-за обстрелов погибли четыре человека за сутки - РИА Новости, 07.12.2022
В ДНР из-за обстрелов погибли четыре человека за сутки
Четыре мирных жителя погибли, еще 14 ранены за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками Донецкой Народной Республики, сообщил штаб... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:30
2022-12-07T08:30
2022-12-07T08:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, еще 14 ранены за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками Донецкой Народной Республики, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 6 декабря до 08.00 7 декабря, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще 14 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР из-за обстрелов погибли четыре человека за сутки
Представительство ДНР: из-за обстрелов за сутки погибли четыре человека, еще 14 ранены