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Полиция Перу назвала Кастильо экс-президентом - РИА Новости, 07.12.2022
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Полиция Перу назвала Кастильо экс-президентом
Полиция Перу назвала Кастильо экс-президентом - РИА Новости, 07.12.2022
Полиция Перу назвала Кастильо экс-президентом
Полиция Перу назвала Педро Кастильо экс-президентом, следует из сообщения правоохранителей. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T22:48
2022-12-07T22:56
в мире
перу
педро кастильо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек – РИА Новости. Полиция Перу назвала Педро Кастильо экс-президентом, следует из сообщения правоохранителей."Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо", - говорится в сообщении.
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в мире, перу, педро кастильо
В мире, Перу, Педро Кастильо
22:48 07.12.2022 (обновлено: 22:56 07.12.2022)
 
Полиция Перу назвала Кастильо экс-президентом

Полиция Перу в заявлении о задержании назвала Кастильо экс-президентом

© AP Photo / Martin MejiaПедро Кастильо
Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Martin Mejia
Педро Кастильо. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек – РИА Новости. Полиция Перу назвала Педро Кастильо экс-президентом, следует из сообщения правоохранителей.
"Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо", - говорится в сообщении.
Лима, Перу - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 21:54
Президент Перу установил в стране комендантский час
 
В миреПеруПедро Кастильо
 
 
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