https://ria.ru/20221207/politsiya-1837087321.html
Полиция Перу назвала Кастильо экс-президентом
Полиция Перу назвала Кастильо экс-президентом - РИА Новости, 07.12.2022
Полиция Перу назвала Кастильо экс-президентом
Полиция Перу назвала Педро Кастильо экс-президентом, следует из сообщения правоохранителей. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T22:48
2022-12-07T22:48
2022-12-07T22:56
в мире
перу
педро кастильо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек – РИА Новости. Полиция Перу назвала Педро Кастильо экс-президентом, следует из сообщения правоохранителей."Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо", - говорится в сообщении.
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в мире, перу, педро кастильо
В мире, Перу, Педро Кастильо
22:48 07.12.2022 (обновлено: 22:56 07.12.2022)
Полиция Перу назвала Кастильо экс-президентом
Полиция Перу в заявлении о задержании назвала Кастильо экс-президентом