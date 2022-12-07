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Москвичам пообещали снежные выходные - РИА Новости, 07.12.2022
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Москвичам пообещали снежные выходные
Москвичам пообещали снежные выходные - РИА Новости, 07.12.2022
Москвичам пообещали снежные выходные
Облачная погода, снегопад и до минус 6 градусов ожидают жителей столицы на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:41
2022-12-07T11:41
общество
татьяна позднякова
москва
погода
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Облачная погода, снегопад и до минус 6 градусов ожидают жителей столицы на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Синоптик отметила, что температурный режим будет одинаковым как в субботу, так и в воскресенье. Минимальная и максимальная температура будет в пределах минус 1-6 градусов. Также на выходных усилится юго-восточный ветер."То есть погода будет, конечно, некомфортная, потому что сочетание ветра, осадков, и отрицательной температуры - это некомфортные условия, во всяком случае, для пребывания на свежем воздухе", - добавила Позднякова.
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общество, татьяна позднякова, москва, погода
Общество, Татьяна Позднякова, Москва, Погода
11:41 07.12.2022
 
Москвичам пообещали снежные выходные

Синоптик Позднякова пообещала москвичам снегопад и до шести градусов мороза на выходных

© АГН "Москва" / Софья СандурскаяСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Снегопад в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Облачная погода, снегопад и до минус 6 градусов ожидают жителей столицы на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные погоду уже будет определять атлантический циклон, поэтому погода будет облачная, атмосферное давление будет понижаться, начнется снегопад. И 10, и 11 декабря время от времени будет идти снег. Мы считаем, что чуть меньше снега будет 10 числа, в воскресенье чуть побольше", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что температурный режим будет одинаковым как в субботу, так и в воскресенье. Минимальная и максимальная температура будет в пределах минус 1-6 градусов. Также на выходных усилится юго-восточный ветер.
"То есть погода будет, конечно, некомфортная, потому что сочетание ветра, осадков, и отрицательной температуры - это некомфортные условия, во всяком случае, для пребывания на свежем воздухе", - добавила Позднякова.
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ОбществоТатьяна ПоздняковаМоскваПогода
 
 
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