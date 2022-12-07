https://ria.ru/20221207/pogoda-1836897509.html

Москвичам пообещали снежные выходные

Москвичам пообещали снежные выходные - РИА Новости, 07.12.2022

Москвичам пообещали снежные выходные

Облачная погода, снегопад и до минус 6 градусов ожидают жителей столицы на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:41

2022-12-07T11:41

2022-12-07T11:41

общество

татьяна позднякова

москва

погода

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Облачная погода, снегопад и до минус 6 градусов ожидают жителей столицы на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Синоптик отметила, что температурный режим будет одинаковым как в субботу, так и в воскресенье. Минимальная и максимальная температура будет в пределах минус 1-6 градусов. Также на выходных усилится юго-восточный ветер."То есть погода будет, конечно, некомфортная, потому что сочетание ветра, осадков, и отрицательной температуры - это некомфортные условия, во всяком случае, для пребывания на свежем воздухе", - добавила Позднякова.

https://ria.ru/20221109/zima-1830104613.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, татьяна позднякова, москва, погода