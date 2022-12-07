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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 07.12.2022
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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 07.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Переменная облачность, без осадков и до минус 7 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:14
2022-12-07T08:14
общество
елена волосюк
москва
погода
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 7 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня в столичном регионе еще сохранится ясная и морозная погода, так как мы еще пока останемся под влиянием разрушающегося антициклона. При переменной облачности в Москве обойдется без осадков. В течение дня мы рассчитываем на минус 5-7 градусов, в столичном регионе - минус 4-9", - рассказала Волосюк.Также синоптик отметила, что ветер будет дуть с юго-востока, он окрепнет до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление, которое уже начало снижаться, продолжит падать и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба."Несмотря на то, что атмосферное давление пока еще остается повышенным, фон температуры сегодня будет отставать от нормы примерно на 4 градуса", - пояснила Волосюк.Она добавила, что уже завтра, начиная с запада, небо затянут облака, начнет сыпать снег, и морозы отпустят.
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общество, елена волосюк, москва, погода
Общество, Елена Волосюк, Москва, Погода
08:14 07.12.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Волосюк: в среду в Москве ожидается без осадков и до семи градусов мороза

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 7 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня в столичном регионе еще сохранится ясная и морозная погода, так как мы еще пока останемся под влиянием разрушающегося антициклона. При переменной облачности в Москве обойдется без осадков. В течение дня мы рассчитываем на минус 5-7 градусов, в столичном регионе - минус 4-9", - рассказала Волосюк.
Также синоптик отметила, что ветер будет дуть с юго-востока, он окрепнет до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление, которое уже начало снижаться, продолжит падать и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба.
"Несмотря на то, что атмосферное давление пока еще остается повышенным, фон температуры сегодня будет отставать от нормы примерно на 4 градуса", - пояснила Волосюк.
Она добавила, что уже завтра, начиная с запада, небо затянут облака, начнет сыпать снег, и морозы отпустят.
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ОбществоЕлена ВолосюкМоскваПогода
 
 
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