https://ria.ru/20221207/pogoda-1836849648.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 07.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Переменная облачность, без осадков и до минус 7 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T08:14
2022-12-07T08:14
2022-12-07T08:14
общество
елена волосюк
москва
погода
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 7 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня в столичном регионе еще сохранится ясная и морозная погода, так как мы еще пока останемся под влиянием разрушающегося антициклона. При переменной облачности в Москве обойдется без осадков. В течение дня мы рассчитываем на минус 5-7 градусов, в столичном регионе - минус 4-9", - рассказала Волосюк.Также синоптик отметила, что ветер будет дуть с юго-востока, он окрепнет до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление, которое уже начало снижаться, продолжит падать и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба."Несмотря на то, что атмосферное давление пока еще остается повышенным, фон температуры сегодня будет отставать от нормы примерно на 4 градуса", - пояснила Волосюк.Она добавила, что уже завтра, начиная с запада, небо затянут облака, начнет сыпать снег, и морозы отпустят.
https://ria.ru/20221109/zima-1830104613.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, елена волосюк, москва, погода
Общество, Елена Волосюк, Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Волосюк: в среду в Москве ожидается без осадков и до семи градусов мороза
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 7 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня в столичном регионе еще сохранится ясная и морозная погода, так как мы еще пока останемся под влиянием разрушающегося антициклона. При переменной облачности в Москве
обойдется без осадков. В течение дня мы рассчитываем на минус 5-7 градусов, в столичном регионе - минус 4-9", - рассказала Волосюк.
Также синоптик отметила, что ветер будет дуть с юго-востока, он окрепнет до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление, которое уже начало снижаться, продолжит падать и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба.
"Несмотря на то, что атмосферное давление пока еще остается повышенным, фон температуры сегодня будет отставать от нормы примерно на 4 градуса", - пояснила Волосюк.
Она добавила, что уже завтра, начиная с запада, небо затянут облака, начнет сыпать снег, и морозы отпустят.