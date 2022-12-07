https://ria.ru/20221207/pogoda-1836849648.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 07.12.2022

Москвичам рассказали о погоде в среду

Переменная облачность, без осадков и до минус 7 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:14

2022-12-07T08:14

2022-12-07T08:14

общество

елена волосюк

москва

погода

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 7 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня в столичном регионе еще сохранится ясная и морозная погода, так как мы еще пока останемся под влиянием разрушающегося антициклона. При переменной облачности в Москве обойдется без осадков. В течение дня мы рассчитываем на минус 5-7 градусов, в столичном регионе - минус 4-9", - рассказала Волосюк.Также синоптик отметила, что ветер будет дуть с юго-востока, он окрепнет до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление, которое уже начало снижаться, продолжит падать и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба."Несмотря на то, что атмосферное давление пока еще остается повышенным, фон температуры сегодня будет отставать от нормы примерно на 4 градуса", - пояснила Волосюк.Она добавила, что уже завтра, начиная с запада, небо затянут облака, начнет сыпать снег, и морозы отпустят.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, елена волосюк, москва, погода