https://ria.ru/20221207/podderzhka-1836960993.html

Правительство продолжит поддержку отечественных авиакомпаний

Правительство продолжит поддержку отечественных авиакомпаний - РИА Новости, 07.12.2022

Правительство продолжит поддержку отечественных авиакомпаний

Правительство РФ в 2023 году продолжит поддержку российских авиакомпаний: 25,3 миллиарда рублей предусмотрено в федеральном бюджете на субсидии, которые... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:06

2022-12-07T15:06

2022-12-07T15:10

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство РФ в 2023 году продолжит поддержку российских авиакомпаний: 25,3 миллиарда рублей предусмотрено в федеральном бюджете на субсидии, которые перевозчики получают в зависимости от пассажирооборота, сообщает кабмин."Правительство в 2023 году продолжит оказывать поддержку российским авиаперевозчикам. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о субсидиях, которые авиакомпании получают в зависимости от пассажирооборота. В федеральном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено 25,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221207/aeroflot-1836877183.html

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