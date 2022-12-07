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Правительство продолжит поддержку отечественных авиакомпаний - РИА Новости, 07.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221207/podderzhka-1836960993.html
Правительство продолжит поддержку отечественных авиакомпаний
Правительство продолжит поддержку отечественных авиакомпаний - РИА Новости, 07.12.2022
Правительство продолжит поддержку отечественных авиакомпаний
Правительство РФ в 2023 году продолжит поддержку российских авиакомпаний: 25,3 миллиарда рублей предусмотрено в федеральном бюджете на субсидии, которые... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:06
2022-12-07T15:10
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство РФ в 2023 году продолжит поддержку российских авиакомпаний: 25,3 миллиарда рублей предусмотрено в федеральном бюджете на субсидии, которые перевозчики получают в зависимости от пассажирооборота, сообщает кабмин."Правительство в 2023 году продолжит оказывать поддержку российским авиаперевозчикам. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о субсидиях, которые авиакомпании получают в зависимости от пассажирооборота. В федеральном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено 25,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.
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россия, туризм, новости - туризм, михаил мишустин, экономика
Туризм, Россия, Туризм, Новости - Туризм, Михаил Мишустин, Экономика
15:06 07.12.2022 (обновлено: 15:10 07.12.2022)
 
Правительство продолжит поддержку отечественных авиакомпаний

Правительство продолжит поддержку отечественных авиакомпаний в 2023 году

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство РФ в 2023 году продолжит поддержку российских авиакомпаний: 25,3 миллиарда рублей предусмотрено в федеральном бюджете на субсидии, которые перевозчики получают в зависимости от пассажирооборота, сообщает кабмин.
"Правительство в 2023 году продолжит оказывать поддержку российским авиаперевозчикам. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о субсидиях, которые авиакомпании получают в зависимости от пассажирооборота. В федеральном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено 25,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
10:33
"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год
 
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