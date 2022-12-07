https://ria.ru/20221207/podderzhka-1836876463.html

Для липецких семей участников СВО вводят дополнительные меры поддержки

Для липецких семей участников СВО вводят дополнительные меры поддержки - РИА Новости, 07.12.2022

Для липецких семей участников СВО вводят дополнительные меры поддержки

Проект закона о введении дополнительных мер поддержки для семей участников СВО одобрили депутаты облсовета на очередной сессии, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:30

2022-12-07T10:30

2022-12-07T10:30

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Проект закона о введении дополнительных мер поддержки для семей участников СВО одобрили депутаты облсовета на очередной сессии, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, новые меры предусматривают обеспечение бесплатным горячим питанием детей, которые посещают группы продленного дня, а также социальные выплаты на питание студентам-очникам, обучающимся в профтехучилищах, колледжах, техникумах, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Также члены семей участников СВО могут пройти обучение или получить дополнительное профобразование бесплатно. Из областного бюджета на эти цели выделят 207,7 тысячи рублей в 2022 году и 1,8 миллиона рублей в 2023 году. Артамонов отметил, что члены семей участников СВО могут заключить соцконтракт на преодоление сложной жизненной ситуации на срок от трех до шести месяцев. По желанию получателя сумма соцконтракта в размере 12 593 рублей выплачивается ежемесячно или единовременно. "Всем органам власти дополнительно поручено оказывать максимальное содействие семьям мобилизованных жителей Липецкой области в решении возникающих вопросов – от устройства ребенка в детский сад до оформления выплат", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221130/lipetsk-1835208734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов