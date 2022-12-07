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Для липецких семей участников СВО вводят дополнительные меры поддержки - РИА Новости, 07.12.2022
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Липецкая область
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Для липецких семей участников СВО вводят дополнительные меры поддержки
Для липецких семей участников СВО вводят дополнительные меры поддержки - РИА Новости, 07.12.2022
Для липецких семей участников СВО вводят дополнительные меры поддержки
Проект закона о введении дополнительных мер поддержки для семей участников СВО одобрили депутаты облсовета на очередной сессии, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:30
2022-12-07T10:30
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Проект закона о введении дополнительных мер поддержки для семей участников СВО одобрили депутаты облсовета на очередной сессии, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, новые меры предусматривают обеспечение бесплатным горячим питанием детей, которые посещают группы продленного дня, а также социальные выплаты на питание студентам-очникам, обучающимся в профтехучилищах, колледжах, техникумах, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Также члены семей участников СВО могут пройти обучение или получить дополнительное профобразование бесплатно. Из областного бюджета на эти цели выделят 207,7 тысячи рублей в 2022 году и 1,8 миллиона рублей в 2023 году. Артамонов отметил, что члены семей участников СВО могут заключить соцконтракт на преодоление сложной жизненной ситуации на срок от трех до шести месяцев. По желанию получателя сумма соцконтракта в размере 12 593 рублей выплачивается ежемесячно или единовременно. "Всем органам власти дополнительно поручено оказывать максимальное содействие семьям мобилизованных жителей Липецкой области в решении возникающих вопросов – от устройства ребенка в детский сад до оформления выплат", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
10:30 07.12.2022
 

Для липецких семей участников СВО вводят дополнительные меры поддержки

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Проект закона о введении дополнительных мер поддержки для семей участников СВО одобрили депутаты облсовета на очередной сессии, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, новые меры предусматривают обеспечение бесплатным горячим питанием детей, которые посещают группы продленного дня, а также социальные выплаты на питание студентам-очникам, обучающимся в профтехучилищах, колледжах, техникумах, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Также члены семей участников СВО могут пройти обучение или получить дополнительное профобразование бесплатно. Из областного бюджета на эти цели выделят 207,7 тысячи рублей в 2022 году и 1,8 миллиона рублей в 2023 году.
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Артамонов отметил, что члены семей участников СВО могут заключить соцконтракт на преодоление сложной жизненной ситуации на срок от трех до шести месяцев. По желанию получателя сумма соцконтракта в размере 12 593 рублей выплачивается ежемесячно или единовременно.
"Всем органам власти дополнительно поручено оказывать максимальное содействие семьям мобилизованных жителей Липецкой области в решении возникающих вопросов – от устройства ребенка в детский сад до оформления выплат", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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