https://ria.ru/20221207/pirotekhnika-1836873430.html

В Крыму разрешат использовать пиротехнику в новогоднюю ночь

В Крыму разрешат использовать пиротехнику в новогоднюю ночь - РИА Новости, 07.12.2022

В Крыму разрешат использовать пиротехнику в новогоднюю ночь

Глава Крыма Сергей Аксенов снял ограничения на применение и использование пиротехники в Крыму в новогоднюю ночь, призвав при этом соблюдать моральные рамки при... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:15

2022-12-07T10:15

2022-12-07T10:15

общество

сергей аксенов (политик)

республика крым

новый год

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов снял ограничения на применение и использование пиротехники в Крыму в новогоднюю ночь, призвав при этом соблюдать моральные рамки при праздновании Нового года."Принято решение на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий. В указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории республики Крым" внесены соответствующие изменения, документ опубликован на портале правительства республики", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.При этом глава Крыма призвал к соблюдению определенных "моральных рамок при проведении праздничных мероприятий" в период, когда воины находятся на передовой в зоне специальной военной операции, обеспечивая в том числе безопасность Крыма.

https://ria.ru/20221201/puteshestviya-1835487548.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, сергей аксенов (политик), республика крым, новый год