https://ria.ru/20221207/pirotekhnika-1836873430.html
В Крыму разрешат использовать пиротехнику в новогоднюю ночь
В Крыму разрешат использовать пиротехнику в новогоднюю ночь - РИА Новости, 07.12.2022
В Крыму разрешат использовать пиротехнику в новогоднюю ночь
Глава Крыма Сергей Аксенов снял ограничения на применение и использование пиротехники в Крыму в новогоднюю ночь, призвав при этом соблюдать моральные рамки при... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:15
2022-12-07T10:15
2022-12-07T10:15
общество
сергей аксенов (политик)
республика крым
новый год
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов снял ограничения на применение и использование пиротехники в Крыму в новогоднюю ночь, призвав при этом соблюдать моральные рамки при праздновании Нового года."Принято решение на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий. В указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории республики Крым" внесены соответствующие изменения, документ опубликован на портале правительства республики", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.При этом глава Крыма призвал к соблюдению определенных "моральных рамок при проведении праздничных мероприятий" в период, когда воины находятся на передовой в зоне специальной военной операции, обеспечивая в том числе безопасность Крыма.
https://ria.ru/20221201/puteshestviya-1835487548.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей аксенов (политик), республика крым, новый год
Общество, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Новый год
В Крыму разрешат использовать пиротехнику в новогоднюю ночь
Глава Крыма Аксенов снял ограничения на использование пиротехники в новогоднюю ночь