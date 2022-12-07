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В Крыму разрешат использовать пиротехнику в новогоднюю ночь - РИА Новости, 07.12.2022
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В Крыму разрешат использовать пиротехнику в новогоднюю ночь
В Крыму разрешат использовать пиротехнику в новогоднюю ночь - РИА Новости, 07.12.2022
В Крыму разрешат использовать пиротехнику в новогоднюю ночь
Глава Крыма Сергей Аксенов снял ограничения на применение и использование пиротехники в Крыму в новогоднюю ночь, призвав при этом соблюдать моральные рамки при... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:15
2022-12-07T10:15
общество
сергей аксенов (политик)
республика крым
новый год
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов снял ограничения на применение и использование пиротехники в Крыму в новогоднюю ночь, призвав при этом соблюдать моральные рамки при праздновании Нового года."Принято решение на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий. В указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории республики Крым" внесены соответствующие изменения, документ опубликован на портале правительства республики", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.При этом глава Крыма призвал к соблюдению определенных "моральных рамок при проведении праздничных мероприятий" в период, когда воины находятся на передовой в зоне специальной военной операции, обеспечивая в том числе безопасность Крыма.
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общество, сергей аксенов (политик), республика крым, новый год
Общество, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Новый год
10:15 07.12.2022
 
В Крыму разрешат использовать пиротехнику в новогоднюю ночь

Глава Крыма Аксенов снял ограничения на использование пиротехники в новогоднюю ночь

© Depositphotos.com / Vadim4egНовый год в Ялте
Новый год в Ялте - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Depositphotos.com / Vadim4eg
Новый год в Ялте. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов снял ограничения на применение и использование пиротехники в Крыму в новогоднюю ночь, призвав при этом соблюдать моральные рамки при праздновании Нового года.
"Принято решение на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий. В указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории республики Крым" внесены соответствующие изменения, документ опубликован на портале правительства республики", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
При этом глава Крыма призвал к соблюдению определенных "моральных рамок при проведении праздничных мероприятий" в период, когда воины находятся на передовой в зоне специальной военной операции, обеспечивая в том числе безопасность Крыма.
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