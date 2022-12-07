https://ria.ru/20221207/peregovory-1836853673.html

СМИ рассказали об ожидании Запада переговоров Киева и Москвы

СМИ рассказали об ожидании Запада переговоров Киева и Москвы - РИА Новости, 07.12.2022

СМИ рассказали об ожидании Запада переговоров Киева и Москвы

В ходе визита французского лидера Эммануэля Макрона в Соединенные Штаты обозначились два подхода к разрешению конфликта на Украине, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:57

2022-12-07T08:57

2022-12-07T08:59

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

джо байден

россия

киев

украина

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В ходе визита французского лидера Эммануэля Макрона в Соединенные Штаты обозначились два подхода к разрешению конфликта на Украине, пишет "Коммерсант"."Макрон выразил уверенность в необходимости поддерживать контакты с российским президентом Владимиром Путиным, в то время как глава Белого дома Джо Байден заявляет, что для этого должны сложиться определенные условия", — говорится в публикации.По информации издания, все союзники Киева так или иначе выражают готовность поддерживать украинцев "столько, сколько потребуется".При этом, как отмечается в статье, они полагают, что нужно быть готовыми к переговорам между Россией и Украиной в любой момент, и чем раньше они начнутся, тем лучше.По итогам переговоров с Макроном президент США Джо Байден заявил, что не планирует диалога с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия "предпримет необходимые шаги для урегулирования ситуации на Украине". В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби говорил, что Вашингтон не видит со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.Ранее Путин подчеркивал, что Москва всегда открыта к переговорам с Украиной, и если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.

https://ria.ru/20221207/vopros-1836835660.html

https://ria.ru/20221206/okean-1836521819.html

россия

киев

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, эммануэль макрон, владимир путин, джо байден, россия, киев, украина