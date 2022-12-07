08:57 07.12.2022 (обновлено: 08:59 07.12.2022)
СМИ рассказали об ожидании Запада переговоров Киева и Москвы
"Ъ": лидеры западных стран ожидают переговоров Украины и России, но не торопят их начало
© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В ходе визита французского лидера Эммануэля Макрона в Соединенные Штаты обозначились два подхода к разрешению конфликта на Украине, пишет "Коммерсант".
"Макрон выразил уверенность в необходимости поддерживать контакты с российским президентом Владимиром Путиным, в то время как глава Белого дома Джо Байден заявляет, что для этого должны сложиться определенные условия", — говорится в публикации.
По информации издания, все союзники Киева так или иначе выражают готовность поддерживать украинцев "столько, сколько потребуется".
При этом, как отмечается в статье, они полагают, что нужно быть готовыми к переговорам между Россией и Украиной в любой момент, и чем раньше они начнутся, тем лучше.
"На Западе ожидают переговоров двух стран, но не торопят начало диалога", — добавили в "Коммерсанте".
По итогам переговоров с Макроном президент США Джо Байден заявил, что не планирует диалога с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия "предпримет необходимые шаги для урегулирования ситуации на Украине". В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби говорил, что Вашингтон не видит со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.
Ранее Путин подчеркивал, что Москва всегда открыта к переговорам с Украиной, и если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.