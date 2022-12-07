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Пентагон обсудит снижение зависимости Индии от российского оружия - РИА Новости, 07.12.2022
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Пентагон обсудит снижение зависимости Индии от российского оружия
Пентагон обсудит снижение зависимости Индии от российского оружия - РИА Новости, 07.12.2022
Пентагон обсудит снижение зависимости Индии от российского оружия
Оборонный бюджет США на 2023 финансовый год, согласованный профильными комитетами палаты представителей и сената США, обязует Пентагон изучить возможности... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T06:39
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индия
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Оборонный бюджет США на 2023 финансовый год, согласованный профильными комитетами палаты представителей и сената США, обязует Пентагон изучить возможности снижения зависимости Индии от российских вооружений, говорится в опубликованном описании законопроекта.“Пентагон обязан провести… обсуждение возможностей и вызовов, связанных со снижением зависимости Индии от произведенных Россией вооружений и оборонных систем”, - указано в документе.
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индия, сша, россия, министерство обороны сша
Индия, США, Россия, Министерство обороны США
06:39 07.12.2022
 
Пентагон обсудит снижение зависимости Индии от российского оружия

Пентагон изучит возможности снижения зависимости Индии от оружия из России

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Оборонный бюджет США на 2023 финансовый год, согласованный профильными комитетами палаты представителей и сената США, обязует Пентагон изучить возможности снижения зависимости Индии от российских вооружений, говорится в опубликованном описании законопроекта.
“Пентагон обязан провести… обсуждение возможностей и вызовов, связанных со снижением зависимости Индии от произведенных Россией вооружений и оборонных систем”, - указано в документе.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
06:32
В США прописали шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей
 
ИндияСШАРоссияМинистерство обороны США
 
 
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