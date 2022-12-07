https://ria.ru/20221207/pentagon-1836842620.html

Пентагон обсудит снижение зависимости Индии от российского оружия

Пентагон обсудит снижение зависимости Индии от российского оружия - РИА Новости, 07.12.2022

Пентагон обсудит снижение зависимости Индии от российского оружия

Оборонный бюджет США на 2023 финансовый год, согласованный профильными комитетами палаты представителей и сената США, обязует Пентагон изучить возможности... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T06:39

2022-12-07T06:39

2022-12-07T06:39

индия

сша

россия

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_0:201:2611:1669_1920x0_80_0_0_a14d66e9cc998ccc1cb846a3d5fe3580.jpg

ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Оборонный бюджет США на 2023 финансовый год, согласованный профильными комитетами палаты представителей и сената США, обязует Пентагон изучить возможности снижения зависимости Индии от российских вооружений, говорится в опубликованном описании законопроекта.“Пентагон обязан провести… обсуждение возможностей и вызовов, связанных со снижением зависимости Индии от произведенных Россией вооружений и оборонных систем”, - указано в документе.

https://ria.ru/20221207/byudzhet-1836842427.html

индия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, сша, россия, министерство обороны сша