https://ria.ru/20221207/pentagon-1836842620.html
Пентагон обсудит снижение зависимости Индии от российского оружия
Пентагон обсудит снижение зависимости Индии от российского оружия - РИА Новости, 07.12.2022
Пентагон обсудит снижение зависимости Индии от российского оружия
Оборонный бюджет США на 2023 финансовый год, согласованный профильными комитетами палаты представителей и сената США, обязует Пентагон изучить возможности... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T06:39
2022-12-07T06:39
2022-12-07T06:39
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Оборонный бюджет США на 2023 финансовый год, согласованный профильными комитетами палаты представителей и сената США, обязует Пентагон изучить возможности снижения зависимости Индии от российских вооружений, говорится в опубликованном описании законопроекта.“Пентагон обязан провести… обсуждение возможностей и вызовов, связанных со снижением зависимости Индии от произведенных Россией вооружений и оборонных систем”, - указано в документе.
https://ria.ru/20221207/byudzhet-1836842427.html
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индия, сша, россия, министерство обороны сша
Индия, США, Россия, Министерство обороны США
Пентагон обсудит снижение зависимости Индии от российского оружия
Пентагон изучит возможности снижения зависимости Индии от оружия из России