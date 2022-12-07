https://ria.ru/20221207/partnerstvo-1836953377.html

Молдавия намерена укреплять стратегическое партнерство с США, заявила Санду

Молдавия намерена укреплять стратегическое партнерство с США, заявила Санду - РИА Новости, 07.12.2022

Молдавия намерена укреплять стратегическое партнерство с США, заявила Санду

Президент Молдавии Майя Санду на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис заявила о стремлении укреплять стратегическое партнерство между государствами. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:39

2022-12-07T14:39

2022-12-07T14:40

в мире

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КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис заявила о стремлении укреплять стратегическое партнерство между государствами.Санду с 5 декабря находится в Вашингтоне с рабочим визитом."В Белом доме я имела честь поговорить с Камалой Харрис, вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Я говорила с ней о нашей ситуации и основных проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Мы подтвердили нашу приверженность дальнейшему укреплению молдавско-американского стратегического партнерства", - написала Санду в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).По ее словам, стороны обсудили совместные усилия по поддержанию мира и порядка в Молдавии, европейскую интеграционную повестку и стремление республики "оставаться частью свободного мира, строить сильную экономику и государство, которое ценит и защищает каждого своего гражданина". Санду уверена, что Молдавия сможет достичь поставленных целей при поддержке со стороны партнеров.Она поблагодарила США за поддержку в борьбе с коррупцией и помощь, направленную на повышение конкурентоспособности ряда секторов экономики, а также на преодоление энергетического кризиса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, майя санду, камала харрис, молдавия, сша, россия