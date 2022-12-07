https://ria.ru/20221207/partnerstvo-1836953377.html
Молдавия намерена укреплять стратегическое партнерство с США, заявила Санду
Молдавия намерена укреплять стратегическое партнерство с США, заявила Санду - РИА Новости, 07.12.2022
Молдавия намерена укреплять стратегическое партнерство с США, заявила Санду
Президент Молдавии Майя Санду на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис заявила о стремлении укреплять стратегическое партнерство между государствами. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:39
2022-12-07T14:39
2022-12-07T14:40
в мире
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КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис заявила о стремлении укреплять стратегическое партнерство между государствами.Санду с 5 декабря находится в Вашингтоне с рабочим визитом."В Белом доме я имела честь поговорить с Камалой Харрис, вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Я говорила с ней о нашей ситуации и основных проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Мы подтвердили нашу приверженность дальнейшему укреплению молдавско-американского стратегического партнерства", - написала Санду в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).По ее словам, стороны обсудили совместные усилия по поддержанию мира и порядка в Молдавии, европейскую интеграционную повестку и стремление республики "оставаться частью свободного мира, строить сильную экономику и государство, которое ценит и защищает каждого своего гражданина". Санду уверена, что Молдавия сможет достичь поставленных целей при поддержке со стороны партнеров.Она поблагодарила США за поддержку в борьбе с коррупцией и помощь, направленную на повышение конкурентоспособности ряда секторов экономики, а также на преодоление энергетического кризиса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, камала харрис, молдавия, сша, россия
В мире, Майя Санду, Камала Харрис, Молдавия, США, Россия
14:39 07.12.2022 (обновлено: 14:40 07.12.2022)
Молдавия намерена укреплять стратегическое партнерство с США, заявила Санду
Президент Молдавии Санду заявила о стремлении укреплять стратегическое партнерство с США
КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис заявила о стремлении укреплять стратегическое партнерство между государствами.
Санду с 5 декабря находится в Вашингтоне
с рабочим визитом.
"В Белом доме я имела честь поговорить с Камалой Харрис, вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Я говорила с ней о нашей ситуации и основных проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Мы подтвердили нашу приверженность дальнейшему укреплению молдавско-американского стратегического партнерства", - написала Санду в Facebook* (запрещенная в РФ
экстремистская соцсеть).
По ее словам, стороны обсудили совместные усилия по поддержанию мира и порядка в Молдавии, европейскую интеграционную повестку и стремление республики "оставаться частью свободного мира, строить сильную экономику и государство, которое ценит и защищает каждого своего гражданина". Санду уверена, что Молдавия сможет достичь поставленных целей при поддержке со стороны партнеров.
Она поблагодарила США за поддержку в борьбе с коррупцией и помощь, направленную на повышение конкурентоспособности ряда секторов экономики, а также на преодоление энергетического кризиса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.