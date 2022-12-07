https://ria.ru/20221207/parkovka-1836854920.html

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 8 января

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 8 января - РИА Новости, 07.12.2022

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 8 января

Департамент транспорта Москвы уточнил, что парковка на новогодние каникулы будет бесплатной до 8 января включительно, даже на улицах с повышенными тарифами. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:02

2022-12-07T09:02

2022-12-07T10:52

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москва

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы уточнил, что парковка на новогодние каникулы будет бесплатной до 8 января включительно, даже на улицах с повышенными тарифами.Ранее в столичном департаменте транспорта сообщали, что парковка будет бесплатной только с 1 по 7 января, а 8 января она осуществлялась бы по воскресным правилам — оплата потребовалась бы только на тех участках, где действуют повышенные тарифы - 380 и 450 рублей за час."Все новогодние выходные — с 1 по 8 января — парковаться можно будет без оплаты на улицах Москвы, даже с тарифами 380 и 450 рублей/час", - говорится в сообщении.Отмечается, что парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать по действующим тарифам.

https://ria.ru/20221206/transport-1836748403.html

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