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Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 8 января - РИА Новости, 07.12.2022
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Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 8 января
Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 8 января - РИА Новости, 07.12.2022
Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 8 января
Департамент транспорта Москвы уточнил, что парковка на новогодние каникулы будет бесплатной до 8 января включительно, даже на улицах с повышенными тарифами. РИА Новости, 07.12.2022
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы уточнил, что парковка на новогодние каникулы будет бесплатной до 8 января включительно, даже на улицах с повышенными тарифами.Ранее в столичном департаменте транспорта сообщали, что парковка будет бесплатной только с 1 по 7 января, а 8 января она осуществлялась бы по воскресным правилам — оплата потребовалась бы только на тех участках, где действуют повышенные тарифы - 380 и 450 рублей за час."Все новогодние выходные — с 1 по 8 января — парковаться можно будет без оплаты на улицах Москвы, даже с тарифами 380 и 450 рублей/час", - говорится в сообщении.Отмечается, что парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать по действующим тарифам.
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общество, москва
Общество, Москва
09:02 07.12.2022 (обновлено: 10:52 07.12.2022)
 
Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 1 по 8 января

Дептранс: парковка на московских улицах будет бесплатной с 1 по 8 января

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАвтомобили на парковке
Автомобили на парковке - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобили на парковке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы уточнил, что парковка на новогодние каникулы будет бесплатной до 8 января включительно, даже на улицах с повышенными тарифами.
Ранее в столичном департаменте транспорта сообщали, что парковка будет бесплатной только с 1 по 7 января, а 8 января она осуществлялась бы по воскресным правилам — оплата потребовалась бы только на тех участках, где действуют повышенные тарифы - 380 и 450 рублей за час.
"Все новогодние выходные — с 1 по 8 января — парковаться можно будет без оплаты на улицах Москвы, даже с тарифами 380 и 450 рублей/час", - говорится в сообщении.
Отмечается, что парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать по действующим тарифам.
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