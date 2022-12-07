https://ria.ru/20221207/park-1836861452.html

В московском "Парке Яуза" появились ландшафтный парк и тропа здоровья

В московском "Парке Яуза" появились ландшафтный парк и тропа здоровья - РИА Новости, 07.12.2022

В московском "Парке Яуза" появились ландшафтный парк и тропа здоровья

Ландшафтный парк и тропа здоровья появились в "Парке Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:29

2022-12-07T09:29

2022-12-07T09:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ландшафтный парк и тропа здоровья появились в "Парке Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Продолжается реализация масштабного проекта по формированию новой многофункциональной зоны отдыха для москвичей - "Парка Яуза", все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан. В период с 2016 по 2022 годы благоустроили пространство общей площадью свыше 223 гектаров. Новые достопримечательности - ландшафтный парк и тропа здоровья - появились на участке вдоль Северодвинской улицы, который привели в порядок в этом году", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что функционально ландшафтный парк образует "природный оазис", так как находится далеко от автомобильных дорог."Он создан методом геопластики - на небольшом участке сформировано несколько искусственных холмов, которые добавили территории разнообразия. Дорожки вокруг холмов выполнены из природного материала - гравийного отсева, вдоль них установлены скамейки. Эта рекреационная зона помогает посетителям полноценно отдохнуть от городской суеты", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что второй объект - тропу здоровья - обустроили на полуострове между старым и новым руслами реки Яузы. Маршрут разделен на семь сегментов, каждому из которых соответствует свой тип покрытия: кора лиственницы, мульча, песок, керамзит, еловые шишки, морская галька и щепа сосны. Согласно планам, будущий "Парк Яуза" займет более 350 гектаров, новая зеленая зона позволит обеспечить комфортный и полноценный отдых москвичей и гостей столицы.

https://ria.ru/20221023/moskva-1826015546.html

https://ria.ru/20221022/moskva-1825378258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва