https://ria.ru/20221207/park-1836861452.html
В московском "Парке Яуза" появились ландшафтный парк и тропа здоровья
В московском "Парке Яуза" появились ландшафтный парк и тропа здоровья - РИА Новости, 07.12.2022
В московском "Парке Яуза" появились ландшафтный парк и тропа здоровья
Ландшафтный парк и тропа здоровья появились в "Парке Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:29
2022-12-07T09:29
2022-12-07T09:29
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общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ландшафтный парк и тропа здоровья появились в "Парке Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Продолжается реализация масштабного проекта по формированию новой многофункциональной зоны отдыха для москвичей - "Парка Яуза", все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан. В период с 2016 по 2022 годы благоустроили пространство общей площадью свыше 223 гектаров. Новые достопримечательности - ландшафтный парк и тропа здоровья - появились на участке вдоль Северодвинской улицы, который привели в порядок в этом году", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что функционально ландшафтный парк образует "природный оазис", так как находится далеко от автомобильных дорог."Он создан методом геопластики - на небольшом участке сформировано несколько искусственных холмов, которые добавили территории разнообразия. Дорожки вокруг холмов выполнены из природного материала - гравийного отсева, вдоль них установлены скамейки. Эта рекреационная зона помогает посетителям полноценно отдохнуть от городской суеты", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что второй объект - тропу здоровья - обустроили на полуострове между старым и новым руслами реки Яузы. Маршрут разделен на семь сегментов, каждому из которых соответствует свой тип покрытия: кора лиственницы, мульча, песок, керамзит, еловые шишки, морская галька и щепа сосны. Согласно планам, будущий "Парк Яуза" займет более 350 гектаров, новая зеленая зона позволит обеспечить комфортный и полноценный отдых москвичей и гостей столицы.
https://ria.ru/20221023/moskva-1826015546.html
https://ria.ru/20221022/moskva-1825378258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
В московском "Парке Яуза" появились ландшафтный парк и тропа здоровья
Бирюков: ландшафтный парк и тропа здоровья созданы в "Парке Яуза" на северо-востоке Москвы
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ландшафтный парк и тропа здоровья появились в "Парке Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Продолжается реализация масштабного проекта по формированию новой многофункциональной зоны отдыха для москвичей - "Парка Яуза", все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан. В период с 2016 по 2022 годы благоустроили пространство общей площадью свыше 223 гектаров. Новые достопримечательности - ландшафтный парк и тропа здоровья - появились на участке вдоль Северодвинской улицы, который привели в порядок в этом году", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что функционально ландшафтный парк образует "природный оазис", так как находится далеко от автомобильных дорог.
"Он создан методом геопластики - на небольшом участке сформировано несколько искусственных холмов, которые добавили территории разнообразия. Дорожки вокруг холмов выполнены из природного материала - гравийного отсева, вдоль них установлены скамейки. Эта рекреационная зона помогает посетителям полноценно отдохнуть от городской суеты", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что второй объект - тропу здоровья - обустроили на полуострове между старым и новым руслами реки Яузы. Маршрут разделен на семь сегментов, каждому из которых соответствует свой тип покрытия: кора лиственницы, мульча, песок, керамзит, еловые шишки, морская галька и щепа сосны. Согласно планам, будущий "Парк Яуза" займет более 350 гектаров, новая зеленая зона позволит обеспечить комфортный и полноценный отдых москвичей и гостей столицы.