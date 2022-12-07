https://ria.ru/20221207/oruzhie-1837075363.html

Активист: командование боевиков "Азова"* закупало оружие на черном рынке

Активист: командование боевиков "Азова"* закупало оружие на черном рынке - РИА Новости, 07.12.2022

Активист: командование боевиков "Азова"* закупало оружие на черном рынке

Активист гражданского крыла запрещённой в России украинской националистической организации "Азов"* рассказал, что лидер организации Белецкий и другие... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:40

2022-12-07T19:40

2022-12-07T21:11

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807959265_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_564a7cc05a0ef9e791ef9fc56557ac69.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Активист гражданского крыла запрещённой в России украинской националистической организации "Азов"* рассказал, что лидер организации Белецкий и другие руководители закупали оружие и взрывчатку для своего полка на чёрном рынке."Да, финансы собирались. На полк ("Азов"*), на ВСУ. Оружие закупалось, амуниция, медикаменты для полка. Всё (денежные средства, собранные активистами националистической организации "Народный корпус" - ред.) шло туда (полк "Азова"* - ред.), они уже сами распределили. Стрелковое, взрывчатку. Разные виды оружия могли закупить... Андрей Евгеньевич Белецкий (лидер "Азова"* - ред.) знал выходы, наверное, на источники оружия", - сказал активист-агитатор националистической организации "Народный корпус" в ходе беседы с представителями силовых структур.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221207/diversanty-1837065090.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины