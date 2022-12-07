https://ria.ru/20221207/oruzhie-1837075363.html
Активист: командование боевиков "Азова"* закупало оружие на черном рынке
Активист: командование боевиков "Азова"* закупало оружие на черном рынке - РИА Новости, 07.12.2022
Активист: командование боевиков "Азова"* закупало оружие на черном рынке
Активист гражданского крыла запрещённой в России украинской националистической организации "Азов"* рассказал, что лидер организации Белецкий и другие... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:40
2022-12-07T19:40
2022-12-07T21:11
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в мире
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости. Активист гражданского крыла запрещённой в России украинской националистической организации "Азов"* рассказал, что лидер организации Белецкий и другие руководители закупали оружие и взрывчатку для своего полка на чёрном рынке."Да, финансы собирались. На полк ("Азов"*), на ВСУ. Оружие закупалось, амуниция, медикаменты для полка. Всё (денежные средства, собранные активистами националистической организации "Народный корпус" - ред.) шло туда (полк "Азова"* - ред.), они уже сами распределили. Стрелковое, взрывчатку. Разные виды оружия могли закупить... Андрей Евгеньевич Белецкий (лидер "Азова"* - ред.) знал выходы, наверное, на источники оружия", - сказал активист-агитатор националистической организации "Народный корпус" в ходе беседы с представителями силовых структур.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
19:40 07.12.2022 (обновлено: 21:11 07.12.2022)
Активист: командование боевиков "Азова"* закупало оружие на черном рынке
Украинский националист: командование боевиков "Азова" закупало оружие на черном рынке