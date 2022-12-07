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ГА ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе
ГА ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 07.12.2022
ГА ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе
Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:44
2022-12-07T18:44
2022-12-07T20:49
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сша
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ООН, 7 дек — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе, свидетельствуют итоги голосования.За документ проголосовали 122 страны, против — 50, еще четыре — воздержались.В резолюции содержится призыв ко всем государствам, в особенности к тем, кто обладает космическим потенциалом, рассмотреть возможность "выразить <…> приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе".Генассамблея настоятельно призывает скорее начать работу на основе проекта договора России и Китая от 2008 года о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, следует из текста.Авторы документы подтвердили, что предотвращение гонки вооружений в космосе относится к неотложным задачам.В августе заместитель главы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов заявлял, что США могут использовать ситуацию на Украине для реализации своих планов в военно-космической сфере, включая и размещение оружия в космосе. По словам дипломата, тот факт, что Америка и ее союзники в течение 15 лет отказывались вести диалог с Москвой о юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе, говорит сам за себя.
https://ria.ru/20220916/kosmos-1817233147.html
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россия, оон, космос - риа наука, китай, в мире, генеральная ассамблея оон, андрей белоусов, сша
Россия, ООН, Космос - РИА Наука, Китай, В мире, Генеральная Ассамблея ООН, Андрей Белоусов, США
18:44 07.12.2022 (обновлено: 20:49 07.12.2022)
ГА ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении первыми оружия в космосе