https://ria.ru/20221207/oruzhie-1837048884.html

ГА ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе

ГА ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 07.12.2022

ГА ООН приняла резолюцию России о неразмещении оружия в космосе

Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе, свидетельствуют итоги голосования. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:44

2022-12-07T18:44

2022-12-07T20:49

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ООН, 7 дек — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе, свидетельствуют итоги голосования.За документ проголосовали 122 страны, против — 50, еще четыре — воздержались.В резолюции содержится призыв ко всем государствам, в особенности к тем, кто обладает космическим потенциалом, рассмотреть возможность "выразить <…> приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе".Генассамблея настоятельно призывает скорее начать работу на основе проекта договора России и Китая от 2008 года о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, следует из текста.Авторы документы подтвердили, что предотвращение гонки вооружений в космосе относится к неотложным задачам.В августе заместитель главы российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов заявлял, что США могут использовать ситуацию на Украине для реализации своих планов в военно-космической сфере, включая и размещение оружия в космосе. По словам дипломата, тот факт, что Америка и ее союзники в течение 15 лет отказывались вести диалог с Москвой о юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе, говорит сам за себя.

https://ria.ru/20220916/kosmos-1817233147.html

https://ria.ru/20220623/kosmos-1797658020.html

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