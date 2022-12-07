Рейтинг@Mail.ru
Россия не будет размахивать ядерным оружием как бритвой, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/oruzhie-1837042471.html
Россия не будет размахивать ядерным оружием как бритвой, заявил Путин
Россия не будет размахивать ядерным оружием как бритвой, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
Россия не будет размахивать ядерным оружием как бритвой, заявил Путин
РФ с ума не сошла и отдает отчет себе о ядерном оружии, не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой - это сдерживающий фактор, заявил президент России РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:15
2022-12-07T19:30
россия
владимир путин
цены на нефть
великобритания
лиз трасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837059753_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_02f3339bc880ca2ebc7b3afc27583d7e.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РФ с ума не сошла и отдает отчет себе о ядерном оружии, не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой - это сдерживающий фактор, заявил президент России Владимир Путин."Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у какой-либо ядерной страны, это очевидно. На сегодняшний день это очевидный факт", - сказал Путин на встрече с СПЧ.Президент подчеркнул, что РФ не собирается этим оружием размахивать как бритвой, бегая по всему миру."Конечно, исходим из того, что оно есть. Это естественным образом - сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий фактор и, надеюсь, это все понимают", - заключил Путин.Также Путин отметил, что Россия не говорила о возможности применения ядерного оружия, в отличие от экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, в ответ на это пришлось предпринять ряд мер."Разве мы говорили о возможности применения? Нет, вот бывшая, не к вечеру упомянутая, премьер-министр Великобритании (Лиз Трасс - ред.), она же публично сказала, что она готова эта сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи акцентировать", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Президент отметил, что высказывание Трасс никто не заметил, а "то, что мы говорим, сразу выпячивается, и этими заявлениями начинают весь мир пугать".
https://ria.ru/20221207/dsnv-1837043391.html
https://ria.ru/20221204/nato-1836180978.html
https://ria.ru/20221205/finlyandiya-1836416102.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Мы с ума не сошли". Путин о возможности ядерной войны и использования Россией ядерного оружия
РФ с ума не сошла и отдает отчет себе о ядерном оружии, не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой – это сдерживающий фактор, заявил президент России Владимир Путин.
2022-12-07T18:15
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837059753_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0136e85aa5ca9d71bc5854ce5f4aba37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, цены на нефть, великобритания, лиз трасс
Россия, Владимир Путин, Цены на нефть, Великобритания, Лиз Трасс
18:15 07.12.2022 (обновлено: 19:30 07.12.2022)
 
Россия не будет размахивать ядерным оружием как бритвой, заявил Путин

Путин: Россия отдает себе отчет о ядерном оружии и не будет размахивать им как бритвой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РФ с ума не сошла и отдает отчет себе о ядерном оружии, не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой - это сдерживающий фактор, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у какой-либо ядерной страны, это очевидно. На сегодняшний день это очевидный факт", - сказал Путин на встрече с СПЧ.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 18:20
Россия и США могут договориться о новом ДСНВ, считает экс-глава ОБСЕ
Президент подчеркнул, что РФ не собирается этим оружием размахивать как бритвой, бегая по всему миру.
"Конечно, исходим из того, что оно есть. Это естественным образом - сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий фактор и, надеюсь, это все понимают", - заключил Путин.
Также Путин отметил, что Россия не говорила о возможности применения ядерного оружия, в отличие от экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, в ответ на это пришлось предпринять ряд мер.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 09:33
Глава МИД Финляндии обвинил Россию в ядерных угрозах
"Разве мы говорили о возможности применения? Нет, вот бывшая, не к вечеру упомянутая, премьер-министр Великобритании (Лиз Трасс - ред.), она же публично сказала, что она готова эта сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи акцентировать", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
Президент отметил, что высказывание Трасс никто не заметил, а "то, что мы говорим, сразу выпячивается, и этими заявлениями начинают весь мир пугать".
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 14:36
МИД Финляндии ответил на вопрос о размещении ядерного оружия НАТО
 
РоссияВладимир ПутинЦены на нефтьВеликобританияЛиз Трасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала