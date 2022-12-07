https://ria.ru/20221207/oruzhie-1837042471.html
Россия не будет размахивать ядерным оружием как бритвой, заявил Путин
Россия не будет размахивать ядерным оружием как бритвой, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
Россия не будет размахивать ядерным оружием как бритвой, заявил Путин
РФ с ума не сошла и отдает отчет себе о ядерном оружии, не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой - это сдерживающий фактор, заявил президент России РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:15
2022-12-07T18:15
2022-12-07T19:30
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владимир путин
цены на нефть
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РФ с ума не сошла и отдает отчет себе о ядерном оружии, не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой - это сдерживающий фактор, заявил президент России Владимир Путин."Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у какой-либо ядерной страны, это очевидно. На сегодняшний день это очевидный факт", - сказал Путин на встрече с СПЧ.Президент подчеркнул, что РФ не собирается этим оружием размахивать как бритвой, бегая по всему миру."Конечно, исходим из того, что оно есть. Это естественным образом - сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий фактор и, надеюсь, это все понимают", - заключил Путин.Также Путин отметил, что Россия не говорила о возможности применения ядерного оружия, в отличие от экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, в ответ на это пришлось предпринять ряд мер."Разве мы говорили о возможности применения? Нет, вот бывшая, не к вечеру упомянутая, премьер-министр Великобритании (Лиз Трасс - ред.), она же публично сказала, что она готова эта сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи акцентировать", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Президент отметил, что высказывание Трасс никто не заметил, а "то, что мы говорим, сразу выпячивается, и этими заявлениями начинают весь мир пугать".
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"Мы с ума не сошли". Путин о возможности ядерной войны и использования Россией ядерного оружия
РФ с ума не сошла и отдает отчет себе о ядерном оружии, не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой – это сдерживающий фактор, заявил президент России Владимир Путин.
2022-12-07T18:15
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россия, владимир путин, цены на нефть, великобритания, лиз трасс
Россия, Владимир Путин, Цены на нефть, Великобритания, Лиз Трасс
18:15 07.12.2022 (обновлено: 19:30 07.12.2022)
Россия не будет размахивать ядерным оружием как бритвой, заявил Путин
Путин: Россия отдает себе отчет о ядерном оружии и не будет размахивать им как бритвой
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РФ с ума не сошла и отдает отчет себе о ядерном оружии, не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой - это сдерживающий фактор, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у какой-либо ядерной страны, это очевидно. На сегодняшний день это очевидный факт", - сказал Путин на встрече с СПЧ.
Президент подчеркнул, что РФ не собирается этим оружием размахивать как бритвой, бегая по всему миру.
"Конечно, исходим из того, что оно есть. Это естественным образом - сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий фактор и, надеюсь, это все понимают", - заключил Путин.
Также Путин отметил, что Россия не говорила о возможности применения ядерного оружия, в отличие от экс-премьера Великобритании Лиз Трасс
, в ответ на это пришлось предпринять ряд мер.
"Разве мы говорили о возможности применения? Нет, вот бывшая, не к вечеру упомянутая, премьер-министр Великобритании (Лиз Трасс - ред.), она же публично сказала, что она готова эта сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи акцентировать", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
Президент отметил, что высказывание Трасс никто не заметил, а "то, что мы говорим, сразу выпячивается, и этими заявлениями начинают весь мир пугать".