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Россия не будет размахивать ядерным оружием как бритвой, заявил Путин

Россия не будет размахивать ядерным оружием как бритвой, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022

Россия не будет размахивать ядерным оружием как бритвой, заявил Путин

РФ с ума не сошла и отдает отчет себе о ядерном оружии, не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой - это сдерживающий фактор, заявил президент России РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:15

2022-12-07T18:15

2022-12-07T19:30

россия

владимир путин

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великобритания

лиз трасс

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РФ с ума не сошла и отдает отчет себе о ядерном оружии, не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой - это сдерживающий фактор, заявил президент России Владимир Путин."Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у какой-либо ядерной страны, это очевидно. На сегодняшний день это очевидный факт", - сказал Путин на встрече с СПЧ.Президент подчеркнул, что РФ не собирается этим оружием размахивать как бритвой, бегая по всему миру."Конечно, исходим из того, что оно есть. Это естественным образом - сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий фактор и, надеюсь, это все понимают", - заключил Путин.Также Путин отметил, что Россия не говорила о возможности применения ядерного оружия, в отличие от экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, в ответ на это пришлось предпринять ряд мер."Разве мы говорили о возможности применения? Нет, вот бывшая, не к вечеру упомянутая, премьер-министр Великобритании (Лиз Трасс - ред.), она же публично сказала, что она готова эта сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи акцентировать", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Президент отметил, что высказывание Трасс никто не заметил, а "то, что мы говорим, сразу выпячивается, и этими заявлениями начинают весь мир пугать".

https://ria.ru/20221207/dsnv-1837043391.html

https://ria.ru/20221204/nato-1836180978.html

https://ria.ru/20221205/finlyandiya-1836416102.html

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"Мы с ума не сошли". Путин о возможности ядерной войны и использования Россией ядерного оружия РФ с ума не сошла и отдает отчет себе о ядерном оружии, не собирается размахивать ядерным оружием как бритвой – это сдерживающий фактор, заявил президент России Владимир Путин. 2022-12-07T18:15 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, цены на нефть, великобритания, лиз трасс