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Защита продолжит обжалование приговора Сафронову по делу о госизмене

Защита продолжит обжалование приговора Сафронову по делу о госизмене - РИА Новости, 07.12.2022

Защита продолжит обжалование приговора Сафронову по делу о госизмене

Защита советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова продолжит в вышестоящих инстанциях обжаловать его приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:54

2022-12-07T17:54

2022-12-07T17:54

россия

иван сафронов

роскосмос

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Защита советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова продолжит в вышестоящих инстанциях обжаловать его приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев."Мы разочарованы итоговым решением, суд не услышал нас и наши доводы. Мы будем обжаловать его дальше", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 22-летний приговор Сафронову по делу о госизмене. Решение вступило в законную силу.

https://ria.ru/20220907/safronov-1815095969.html

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россия, иван сафронов, роскосмос, происшествия