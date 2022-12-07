https://ria.ru/20221207/obzhalovanie-1837032584.html
Защита продолжит обжалование приговора Сафронову по делу о госизмене
Защита продолжит обжалование приговора Сафронову по делу о госизмене - РИА Новости, 07.12.2022
Защита продолжит обжалование приговора Сафронову по делу о госизмене
Защита советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова продолжит в вышестоящих инстанциях обжаловать его приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:54
2022-12-07T17:54
2022-12-07T17:54
россия
иван сафронов
роскосмос
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837031692_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_0561273e3cdfda74961c3d0d371e7c83.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Защита советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова продолжит в вышестоящих инстанциях обжаловать его приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев."Мы разочарованы итоговым решением, суд не услышал нас и наши доводы. Мы будем обжаловать его дальше", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 22-летний приговор Сафронову по делу о госизмене. Решение вступило в законную силу.
https://ria.ru/20220907/safronov-1815095969.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837031692_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_26338319ce22e355f9f1fa83b2e778df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иван сафронов, роскосмос, происшествия
Россия, Иван Сафронов, Роскосмос, Происшествия
Защита продолжит обжалование приговора Сафронову по делу о госизмене
Адвокат сообщил, что защита продолжит обжалование приговора Сафронову по делу о госизмене