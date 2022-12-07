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Защита продолжит обжалование приговора Сафронову по делу о госизмене - РИА Новости, 07.12.2022
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Защита продолжит обжалование приговора Сафронову по делу о госизмене
Защита продолжит обжалование приговора Сафронову по делу о госизмене - РИА Новости, 07.12.2022
Защита продолжит обжалование приговора Сафронову по делу о госизмене
Защита советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова продолжит в вышестоящих инстанциях обжаловать его приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:54
2022-12-07T17:54
россия
иван сафронов
роскосмос
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Защита советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова продолжит в вышестоящих инстанциях обжаловать его приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев."Мы разочарованы итоговым решением, суд не услышал нас и наши доводы. Мы будем обжаловать его дальше", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 22-летний приговор Сафронову по делу о госизмене. Решение вступило в законную силу.
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россия, иван сафронов, роскосмос, происшествия
Россия, Иван Сафронов, Роскосмос, Происшествия
17:54 07.12.2022
 
Защита продолжит обжалование приговора Сафронову по делу о госизмене

Адвокат сообщил, что защита продолжит обжалование приговора Сафронову по делу о госизмене

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкИван Сафронов
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Иван Сафронов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Защита советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова продолжит в вышестоящих инстанциях обжаловать его приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев.
"Мы разочарованы итоговым решением, суд не услышал нас и наши доводы. Мы будем обжаловать его дальше", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 22-летний приговор Сафронову по делу о госизмене. Решение вступило в законную силу.
Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 12:38
Путин прокомментировал приговор Сафронову
 
РоссияИван СафроновРоскосмосПроисшествия
 
 
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