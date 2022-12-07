Рейтинг@Mail.ru
Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/obstrel-1837062377.html
Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск
Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск - РИА Новости, 07.12.2022
Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск
Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:37
2022-12-07T19:37
специальная военная операция на украине
происшествия
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
калининский район
аэрофлот
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775772096_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_19196ee98724c07a89bcac3781745b1c.jpg
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Обстрел Калининского района Горловки был зафиксирован представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в 18.15. В ходе обстрела по городу было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
калининский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775772096_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_ecf1b7e314c68467d59b636e69f7046c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, калининский район, аэрофлот, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Аэрофлот, Стирол
19:37 07.12.2022
 
Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск

Мэр Приходько: два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛюди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Люди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Люди идут вдоль дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Калининский район Горловки, улица Аэрофлота, 10. В результате прямого попадания украинского снаряда в дом погибло двое мирных горловчан: мужчина и женщина", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Обстрел Калининского района Горловки был зафиксирован представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в 18.15. В ходе обстрела по городу было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалининский районАэрофлотСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала