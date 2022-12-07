https://ria.ru/20221207/obstrel-1837062377.html

Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск

Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск - РИА Новости, 07.12.2022

Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск

Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:37

2022-12-07T19:37

2022-12-07T19:37

специальная военная операция на украине

происшествия

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

калининский район

аэрофлот

стирол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775772096_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_19196ee98724c07a89bcac3781745b1c.jpg

ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Обстрел Калининского района Горловки был зафиксирован представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в 18.15. В ходе обстрела по городу было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

калининский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, калининский район, аэрофлот, стирол