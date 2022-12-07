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Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск
Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск - РИА Новости, 07.12.2022
Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск
Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:37
2022-12-07T19:37
2022-12-07T19:37
специальная военная операция на украине
происшествия
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
калининский район
аэрофлот
стирол
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Обстрел Калининского района Горловки был зафиксирован представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в 18.15. В ходе обстрела по городу было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Аэрофлот, Стирол
Два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск
Мэр Приходько: два мирных жителя погибли при обстреле Горловки со стороны украинских войск