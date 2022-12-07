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Украинские войска выпустили 12 снарядов по нескольким районам Донецка - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/obstrel-1836895398.html
Украинские войска выпустили 12 снарядов по нескольким районам Донецка
Украинские войска выпустили 12 снарядов по нескольким районам Донецка - РИА Новости, 07.12.2022
Украинские войска выпустили 12 снарядов по нескольким районам Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив почти за полтора часа 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:34
2022-12-07T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив почти за полтора часа 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 9.24 и 10.27 были обстреляны Киевский и Куйбышевский районы города, по ним выпустили в общей сложности девять снарядов указанного калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836820761.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
донецк
куйбышевский район
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
11:34 07.12.2022
 
Украинские войска выпустили 12 снарядов по нескольким районам Донецка

Представительство в ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по нескольким районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив почти за полтора часа 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, в 9.24 и 10.27 были обстреляны Киевский и Куйбышевский районы города, по ним выпустили в общей сложности девять снарядов указанного калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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