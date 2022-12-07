https://ria.ru/20221207/obstrel-1836895398.html

Украинские войска выпустили 12 снарядов по нескольким районам Донецка

Украинские войска выпустили 12 снарядов по нескольким районам Донецка - РИА Новости, 07.12.2022

Украинские войска выпустили 12 снарядов по нескольким районам Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив почти за полтора часа 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:34

2022-12-07T11:34

2022-12-07T11:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив почти за полтора часа 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 9.24 и 10.27 были обстреляны Киевский и Куйбышевский районы города, по ним выпустили в общей сложности девять снарядов указанного калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836820761.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато