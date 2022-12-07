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Депутат в Новосибирске удивила пользователей Сети отчетом о ремонте туалета - РИА Новости, 07.12.2022
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Депутат в Новосибирске удивила пользователей Сети отчетом о ремонте туалета
Депутат в Новосибирске удивила пользователей Сети отчетом о ремонте туалета - РИА Новости, 07.12.2022
Депутат в Новосибирске удивила пользователей Сети отчетом о ремонте туалета
Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина в социальных сетях отчиталась о ремонте и санитарной обработке деревянного туалета на конечной остановке... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:54
2022-12-07T12:10
общество
новосибирск
советский район
новосибирский район
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НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина в социальных сетях отчиталась о ремонте и санитарной обработке деревянного туалета на конечной остановке автобуса и пояснила, что это не шутка."Туалет на конечной остановке ОРМЗ (23-й автобус) отремонтировали. А то без дверей ветерок задувал. Еще до этого его отмыли и обработали антисептиком. Будем следить за санитарным состоянием. Наши водители должны работать в приемлемых условиях", - написала депутат во вторник вечером в своем Telegram-канале.Сообщение депутата с приложенной фотографией деревянного туалета вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. В частности, в Twitter информацию комментируют пользователи из разных стран, некоторые из которых посчитали, что это шутка.В среду Каверзина пояснила, что это не шутка, а на плохое состояние туалета регулярно жаловались водители автобусов. Ранее депутат даже специально объезжала конечные остановки в Советском районе Новосибирска.Депутат уточнила, что деревянный туалет формально находится на территории соседнего с Новосибирском Новосибирского района, в связи с чем городские власти не в праве его полноценно отремонтировать, и предложила своей коллеге из районного совета депутатов заняться проблемами территории, чтобы "весь мир не смеялся над деревянными туалетами для водителей".
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новосибирск
советский район
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общество, новосибирск, советский район, новосибирский район
Общество, Новосибирск, Советский район, Новосибирский район
11:54 07.12.2022 (обновлено: 12:10 07.12.2022)
 
Депутат в Новосибирске удивила пользователей Сети отчетом о ремонте туалета

Депутат в Новосибирске рассказала о ремонте и обработке туалета на автобусной остановке

© Фото : Светлана Каверзина/TelegramДепутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина
Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : Светлана Каверзина/Telegram
Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина в социальных сетях отчиталась о ремонте и санитарной обработке деревянного туалета на конечной остановке автобуса и пояснила, что это не шутка.
"Туалет на конечной остановке ОРМЗ (23-й автобус) отремонтировали. А то без дверей ветерок задувал. Еще до этого его отмыли и обработали антисептиком. Будем следить за санитарным состоянием. Наши водители должны работать в приемлемых условиях", - написала депутат во вторник вечером в своем Telegram-канале.
Сообщение депутата с приложенной фотографией деревянного туалета вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. В частности, в Twitter информацию комментируют пользователи из разных стран, некоторые из которых посчитали, что это шутка.
В среду Каверзина пояснила, что это не шутка, а на плохое состояние туалета регулярно жаловались водители автобусов. Ранее депутат даже специально объезжала конечные остановки в Советском районе Новосибирска.
"Сразу для всех рассказываю, что нужно было писать официальные обращения за подписью депутата, встречаться с главой дептранса Новосибирска, снимать видео, и что это не первый пост на эту тему, а результат определенной работы", - рассказала она.
Депутат уточнила, что деревянный туалет формально находится на территории соседнего с Новосибирском Новосибирского района, в связи с чем городские власти не в праве его полноценно отремонтировать, и предложила своей коллеге из районного совета депутатов заняться проблемами территории, чтобы "весь мир не смеялся над деревянными туалетами для водителей".
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