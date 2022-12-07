11:54 07.12.2022 (обновлено: 12:10 07.12.2022)
Депутат в Новосибирске удивила пользователей Сети отчетом о ремонте туалета
Депутат в Новосибирске рассказала о ремонте и обработке туалета на автобусной остановке
Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина в социальных сетях отчиталась о ремонте и санитарной обработке деревянного туалета на конечной остановке автобуса и пояснила, что это не шутка.
"Туалет на конечной остановке ОРМЗ (23-й автобус) отремонтировали. А то без дверей ветерок задувал. Еще до этого его отмыли и обработали антисептиком. Будем следить за санитарным состоянием. Наши водители должны работать в приемлемых условиях", - написала депутат во вторник вечером в своем Telegram-канале.
Сообщение депутата с приложенной фотографией деревянного туалета вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. В частности, в Twitter информацию комментируют пользователи из разных стран, некоторые из которых посчитали, что это шутка.
В среду Каверзина пояснила, что это не шутка, а на плохое состояние туалета регулярно жаловались водители автобусов. Ранее депутат даже специально объезжала конечные остановки в Советском районе Новосибирска.
"Сразу для всех рассказываю, что нужно было писать официальные обращения за подписью депутата, встречаться с главой дептранса Новосибирска, снимать видео, и что это не первый пост на эту тему, а результат определенной работы", - рассказала она.
Депутат уточнила, что деревянный туалет формально находится на территории соседнего с Новосибирском Новосибирского района, в связи с чем городские власти не в праве его полноценно отремонтировать, и предложила своей коллеге из районного совета депутатов заняться проблемами территории, чтобы "весь мир не смеялся над деревянными туалетами для водителей".
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