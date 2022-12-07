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В украинском Николаеве сообщили о перебоях с теплоснабжением - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/nikolaev-1837008103.html
В украинском Николаеве сообщили о перебоях с теплоснабжением
В украинском Николаеве сообщили о перебоях с теплоснабжением - РИА Новости, 07.12.2022
В украинском Николаеве сообщили о перебоях с теплоснабжением
В Николаеве на Украине со среды начали применять почасовые графики отключения света, также применяются стабилизационные и аварийные отключения электроэнергии,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:59
2022-12-07T16:59
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
николаев (украина)
украина
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Николаеве на Украине со среды начали применять почасовые графики отключения света, также применяются стабилизационные и аварийные отключения электроэнергии, что приводит к сбоям подачи тепла потребителям, сообщили в "Николаевоблтеплоэнерго".В АО "Николаевоблэнерго" сообщили, что со среды в Николаевской области введены почасовые графики отключения электроэнергии. Также могут применяться стабилизационные и аварийные отключения, не зависящие от графика почасовых отключений, сообщили на сайте энергокомпании."Теплоснабжение напрямую зависит от стабильного электроснабжения. С отключением электроэнергии возникают перебои и с теплом. Специалисты возобновляют подачу теплоносителя сразу после появления электроэнергии, однако для его транспортировки во все жилые дома нужно время", - пояснила пресс-служба "Николаевоблтеплоэнерго" в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). К сожалению, даже в случае, когда на котельной установлен генератор и есть электроэнергия, это не гарантирует доставку теплоносителя в дом, "вопрос в его транспортировке", добавили в компании.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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денис шмыгаль, николаев (украина), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Николаев (Украина), Украина, Россия
16:59 07.12.2022
 
В украинском Николаеве сообщили о перебоях с теплоснабжением

"Николаевоблтеплоэнерго" сообщило о сбоях подачи тепла из-за графиков отключения света

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Николаеве на Украине со среды начали применять почасовые графики отключения света, также применяются стабилизационные и аварийные отключения электроэнергии, что приводит к сбоям подачи тепла потребителям, сообщили в "Николаевоблтеплоэнерго".
В АО "Николаевоблэнерго" сообщили, что со среды в Николаевской области введены почасовые графики отключения электроэнергии. Также могут применяться стабилизационные и аварийные отключения, не зависящие от графика почасовых отключений, сообщили на сайте энергокомпании.
"Теплоснабжение напрямую зависит от стабильного электроснабжения. С отключением электроэнергии возникают перебои и с теплом. Специалисты возобновляют подачу теплоносителя сразу после появления электроэнергии, однако для его транспортировки во все жилые дома нужно время", - пояснила пресс-служба "Николаевоблтеплоэнерго" в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). К сожалению, даже в случае, когда на котельной установлен генератор и есть электроэнергия, это не гарантирует доставку теплоносителя в дом, "вопрос в его транспортировке", добавили в компании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Вчера, 13:20Специальная военная операция на Украине
"Укрэнерго" сообщило о сохранении дефицита энергии на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ШмыгальНиколаев (Украина)УкраинаРоссия
 
 
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