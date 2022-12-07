https://ria.ru/20221207/nikolaev-1837008103.html

В украинском Николаеве сообщили о перебоях с теплоснабжением

В украинском Николаеве сообщили о перебоях с теплоснабжением - РИА Новости, 07.12.2022

В украинском Николаеве сообщили о перебоях с теплоснабжением

В Николаеве на Украине со среды начали применять почасовые графики отключения света, также применяются стабилизационные и аварийные отключения электроэнергии,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:59

2022-12-07T16:59

2022-12-07T16:59

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

николаев (украина)

украина

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Николаеве на Украине со среды начали применять почасовые графики отключения света, также применяются стабилизационные и аварийные отключения электроэнергии, что приводит к сбоям подачи тепла потребителям, сообщили в "Николаевоблтеплоэнерго".В АО "Николаевоблэнерго" сообщили, что со среды в Николаевской области введены почасовые графики отключения электроэнергии. Также могут применяться стабилизационные и аварийные отключения, не зависящие от графика почасовых отключений, сообщили на сайте энергокомпании."Теплоснабжение напрямую зависит от стабильного электроснабжения. С отключением электроэнергии возникают перебои и с теплом. Специалисты возобновляют подачу теплоносителя сразу после появления электроэнергии, однако для его транспортировки во все жилые дома нужно время", - пояснила пресс-служба "Николаевоблтеплоэнерго" в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). К сожалению, даже в случае, когда на котельной установлен генератор и есть электроэнергия, это не гарантирует доставку теплоносителя в дом, "вопрос в его транспортировке", добавили в компании.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221207/defitsit-1836931010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

денис шмыгаль, николаев (украина), украина, россия