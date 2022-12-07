В украинском Николаеве сообщили о перебоях с теплоснабжением
"Николаевоблтеплоэнерго" сообщило о сбоях подачи тепла из-за графиков отключения света
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг . Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Николаеве на Украине со среды начали применять почасовые графики отключения света, также применяются стабилизационные и аварийные отключения электроэнергии, что приводит к сбоям подачи тепла потребителям, сообщили в "Николаевоблтеплоэнерго".
В АО "Николаевоблэнерго" сообщили, что со среды в Николаевской области введены почасовые графики отключения электроэнергии. Также могут применяться стабилизационные и аварийные отключения, не зависящие от графика почасовых отключений, сообщили на сайте энергокомпании.
"Теплоснабжение напрямую зависит от стабильного электроснабжения. С отключением электроэнергии возникают перебои и с теплом. Специалисты возобновляют подачу теплоносителя сразу после появления электроэнергии, однако для его транспортировки во все жилые дома нужно время", - пояснила пресс-служба "Николаевоблтеплоэнерго" в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). К сожалению, даже в случае, когда на котельной установлен генератор и есть электроэнергия, это не гарантирует доставку теплоносителя в дом, "вопрос в его транспортировке", добавили в компании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.