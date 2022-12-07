https://ria.ru/20221207/nagrada-1837154154.html
Николаев наградил Лаврова знаком отличия республики "Гражданская доблесть"
Николаев наградил Лаврова знаком отличия республики "Гражданская доблесть" - РИА Новости, 08.12.2022
Николаев наградил Лаврова знаком отличия республики "Гражданская доблесть"
Глава Якутии Айсен Николаев вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову знак отличия республики "Гражданская доблесть", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-07T19:47
2022-12-07T19:47
2022-12-08T12:15
республика саха (якутия)
айсен николаев
сергей лавров
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову знак отличия республики "Гражданская доблесть", передает корреспондент РИА Новости.Награждение прошло в среду в культурном центре МИД РФ, где состоялась презентация экономического, инвестиционного, туристического и креативного потенциала Якутии. Мероприятие прошло в рамках Дней Якутии в Москве, которые посвящены знаковым датам в ее истории: 100-летию с основания ЯАССР и 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства."За выдающийся вклад в укрепление мира и дружбы, особые заслуги в области государственного строительства наградить знаком отличия "Гражданская доблесть" Лаврова Сергея Викторовича, министра иностранных дел Российской Федерации, кавалера ордена Республики Саха (Якутия) "Полярная звезда", - объявил Николаев.В 2012 году Лавров был награжден высшей наградой Якутии - орденом "Полярная звезда" - за вклад в укрепление дружбы, межнационального согласия и развитие международных и внешнеэкономических связей.
https://ria.ru/20221207/lavrov-1837018103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, сергей лавров
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Сергей Лавров
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову знак отличия республики "Гражданская доблесть", передает корреспондент РИА Новости.
Награждение прошло в среду в культурном центре МИД РФ
, где состоялась презентация экономического, инвестиционного, туристического и креативного потенциала Якутии. Мероприятие прошло в рамках Дней Якутии в Москве
, которые посвящены знаковым датам в ее истории: 100-летию с основания ЯАССР и 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.
"За выдающийся вклад в укрепление мира и дружбы, особые заслуги в области государственного строительства наградить знаком отличия "Гражданская доблесть" Лаврова Сергея Викторовича, министра иностранных дел Российской Федерации, кавалера ордена Республики Саха (Якутия) "Полярная звезда", - объявил Николаев.
В 2012 году Лавров был награжден высшей наградой Якутии - орденом "Полярная звезда" - за вклад в укрепление дружбы, межнационального согласия и развитие международных и внешнеэкономических связей.