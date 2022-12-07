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Николаев наградил Лаврова знаком отличия республики "Гражданская доблесть" - РИА Новости, 08.12.2022
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Николаев наградил Лаврова знаком отличия республики "Гражданская доблесть"
Николаев наградил Лаврова знаком отличия республики "Гражданская доблесть" - РИА Новости, 08.12.2022
Николаев наградил Лаврова знаком отличия республики "Гражданская доблесть"
Глава Якутии Айсен Николаев вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову знак отличия республики "Гражданская доблесть", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-07T19:47
2022-12-08T12:15
республика саха (якутия)
айсен николаев
сергей лавров
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову знак отличия республики "Гражданская доблесть", передает корреспондент РИА Новости.Награждение прошло в среду в культурном центре МИД РФ, где состоялась презентация экономического, инвестиционного, туристического и креативного потенциала Якутии. Мероприятие прошло в рамках Дней Якутии в Москве, которые посвящены знаковым датам в ее истории: 100-летию с основания ЯАССР и 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства."За выдающийся вклад в укрепление мира и дружбы, особые заслуги в области государственного строительства наградить знаком отличия "Гражданская доблесть" Лаврова Сергея Викторовича, министра иностранных дел Российской Федерации, кавалера ордена Республики Саха (Якутия) "Полярная звезда", - объявил Николаев.В 2012 году Лавров был награжден высшей наградой Якутии - орденом "Полярная звезда" - за вклад в укрепление дружбы, межнационального согласия и развитие международных и внешнеэкономических связей.
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айсен николаев, сергей лавров
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Сергей Лавров
19:47 07.12.2022 (обновлено: 12:15 08.12.2022)
 

Николаев наградил Лаврова знаком отличия республики "Гражданская доблесть"

© Фото : пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)/ Андрей СорокинГлава Якутии Айсен Николаев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи
Глава Якутии Айсен Николаев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)/ Андрей Сорокин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову знак отличия республики "Гражданская доблесть", передает корреспондент РИА Новости.
Награждение прошло в среду в культурном центре МИД РФ, где состоялась презентация экономического, инвестиционного, туристического и креативного потенциала Якутии. Мероприятие прошло в рамках Дней Якутии в Москве, которые посвящены знаковым датам в ее истории: 100-летию с основания ЯАССР и 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 17:18Республика Саха (Якутия)
Лавров рассказал о посещении Якутии в составе стройотряда
"За выдающийся вклад в укрепление мира и дружбы, особые заслуги в области государственного строительства наградить знаком отличия "Гражданская доблесть" Лаврова Сергея Викторовича, министра иностранных дел Российской Федерации, кавалера ордена Республики Саха (Якутия) "Полярная звезда", - объявил Николаев.
В 2012 году Лавров был награжден высшей наградой Якутии - орденом "Полярная звезда" - за вклад в укрепление дружбы, межнационального согласия и развитие международных и внешнеэкономических связей.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевСергей Лавров
 
 
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