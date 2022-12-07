"Ничего не бойся, я с тобой": 22 хита группы "Секрет" в новом мюзикле
События мюзикла переносят зрителя в Ленинград середины 80-х. Главный герой Слава по прозвищу "Беспечный ездок" и его друг Антон играют рок-н-ролл на квартирниках и промышляют продажей пластинок.
События мюзикла переносят зрителя в Ленинград середины 80-х. Главный герой Слава по прозвищу "Беспечный ездок" и его друг Антон играют рок-н-ролл на квартирниках и промышляют продажей пластинок.
Еще один их товарищ — Денис — готовится стать дипломатом. А его сестра Кристина устраивает дома подпольные концерты и мечтает о собственной музыкальной передаче на Ленинградском телевидении.
Однажды на крыше Слава встречает девушку по имени Алиса, и это — любовь с первого взгляда.
Смогут ли Беспечный ездок и дочка профессора-историка быть вместе и найдут ли Антон и Денис свою любовь?
Еще один их товарищ — Денис — готовится стать дипломатом. А его сестра Кристина устраивает дома подпольные концерты и мечтает о собственной музыкальной передаче на Ленинградском телевидении.
Однажды на крыше Слава встречает девушку по имени Алиса, и это — любовь с первого взгляда.
Смогут ли Беспечный ездок и дочка профессора-историка быть вместе и найдут ли Антон и Денис свою любовь?
Музыка в мюзикле – хиты советско-российской группы "Секрет". В постановке звучат 22 песни коллектива. Всеми любимые "Моя любовь живет на пятом этаже", "Алиса", "Именины у Кристины" и другие. А герои композиций и даже целые сюжеты "ожили" на сцене.
Один из солистов "Секрета" Николай Фоменко на премьере поприветствовал зрителей.
Музыка в мюзикле – хиты советско-российской группы "Секрет". В постановке звучат 22 песни коллектива. Всеми любимые "Моя любовь живет на пятом этаже", "Алиса", "Именины у Кристины" и другие. А герои композиций и даже целые сюжеты "ожили" на сцене.
Один из солистов "Секрета" Николай Фоменко на премьере поприветствовал зрителей.
Глава театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев отметил, что композиции понравятся зрителям всех возрастов.
"Аранжировки песен "Секрета" намеренно сделаны современными. Я проверил их на своих младших детях. Они сказали, что все круто, и тут же добавили треки в свои плейлисты. А наше поколение, чья юность пришлась на 80-е и 90-е, придет и так, безо всякой рекламы. Для нас эти песни и весь спектакль — это прекрасное воспоминание о прекрасном времени", – сказал он.
Глава театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев отметил, что композиции понравятся зрителям всех возрастов.
"Аранжировки песен "Секрета" намеренно сделаны современными. Я проверил их на своих младших детях. Они сказали, что все круто, и тут же добавили треки в свои плейлисты. А наше поколение, чья юность пришлась на 80-е и 90-е, придет и так, безо всякой рекламы. Для нас эти песни и весь спектакль — это прекрасное воспоминание о прекрасном времени", – сказал он.
Алису, героиню одноименной песни "Секрета", играет Юлия Довганишина. Актриса отметила, что похожа на свой персонаж.
"Многие из коллег говорят, что в этом спектакле мне не нужно ничего играть, что в жизни я и есть Алиса. Она интеллигентная, скромная, в какой-то степени ироничная, и не могу сказать, что вжиться в роль Алисы стоило огромных усилий. Но, конечно, я продумывала образ, думала о том, как бы я поступала в предложенных обстоятельствах, если бы они случались в моей в жизни", – сказала Довганишина.
Алису, героиню одноименной песни "Секрета", играет Юлия Довганишина. Актриса отметила, что похожа на свой персонаж.
"Многие из коллег говорят, что в этом спектакле мне не нужно ничего играть, что в жизни я и есть Алиса. Она интеллигентная, скромная, в какой-то степени ироничная, и не могу сказать, что вжиться в роль Алисы стоило огромных усилий. Но, конечно, я продумывала образ, думала о том, как бы я поступала в предложенных обстоятельствах, если бы они случались в моей в жизни", – сказала Довганишина.
Еще одного главного героя – Славу – воплотил на сцене Алексей Фалько. Он, наоборот, признался, что отличается от Беспечного ездока.
"Скажем прямо, я совсем не так отчаянно смел и красноречив, как мой герой. Просто внимательно слушал режиссера, который, как мне кажется, этими качествами обладает, хотя и тщательно скрывает это. Вероятно, эти черты есть в каждом человеке, главное хорошенько покопаться!" – сказал Фалько.
Еще одного главного героя – Славу – воплотил на сцене Алексей Фалько. Он, наоборот, признался, что отличается от Беспечного ездока.
"Скажем прямо, я совсем не так отчаянно смел и красноречив, как мой герой. Просто внимательно слушал режиссера, который, как мне кажется, этими качествами обладает, хотя и тщательно скрывает это. Вероятно, эти черты есть в каждом человеке, главное хорошенько покопаться!" – сказал Фалько.
Декорации мюзикла – два трехэтажных питерских здания высотой восемь метров. Чтобы сделать их мобильными, была реконструирована сцена и установлены два поворотных круга. Ленинград 80-х воссоздал художник-постановщик Максим Обрезков.
Декорации мюзикла – два трехэтажных питерских здания высотой восемь метров. Чтобы сделать их мобильными, была реконструирована сцена и установлены два поворотных круга. Ленинград 80-х воссоздал художник-постановщик Максим Обрезков.
За работу сложных сценических механизмов отвечает Стано Кушик. Он обеспечивалтехническое сопровождение церемоний Олимпийских игр в Сочи, Лондоне и Рио-де-Жанейро, конкурса Евровидение и концертов мировых звезд.
За работу сложных сценических механизмов отвечает Стано Кушик. Он обеспечивалтехническое сопровождение церемоний Олимпийских игр в Сочи, Лондоне и Рио-де-Жанейро, конкурса Евровидение и концертов мировых звезд.
"Современные аранжировки, которые сделал Евгений Загот, задали для меня как хореографа направление: стилизовать ретро материал — буги-вуги, свинг, рок-н-ролл, твист — и соединить его с бродвейским джазом и современным танцем, чтобы хореография выглядела современно и соответствовала музыкальной драматургии. Мы используем интересные сложные трюки и современный подход к решению некоторых номеров, и даже классический балет — в общем, много танцевальных направлений", — поделилась хореограф постановки Ирина Кашуба.
"Современные аранжировки, которые сделал Евгений Загот, задали для меня как хореографа направление: стилизовать ретро материал — буги-вуги, свинг, рок-н-ролл, твист — и соединить его с бродвейским джазом и современным танцем, чтобы хореография выглядела современно и соответствовала музыкальной драматургии. Мы используем интересные сложные трюки и современный подход к решению некоторых номеров, и даже классический балет — в общем, много танцевальных направлений", — поделилась хореограф постановки Ирина Кашуба.
Режиссером мюзикла стал Михаил Миронов.
Как заверили организаторы, по форме "Ничего не бойся, я с тобой" похож на MAMMA MIA!, а по настроению — на La La Land.
Режиссером мюзикла стал Михаил Миронов.
Как заверили организаторы, по форме "Ничего не бойся, я с тобой" похож на MAMMA MIA!, а по настроению — на La La Land.