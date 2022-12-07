Рейтинг@Mail.ru
"Ничего не бойся, я с тобой": 22 хита группы "Секрет" в новом мюзикле - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221207/myuzikl-1836637965.html
"Ничего не бойся, я с тобой": 22 хита группы "Секрет" в новом мюзикле
"Ничего не бойся, я с тобой": 22 хита группы "Секрет" в новом мюзикле - РИА Новости, 07.12.2022
"Ничего не бойся, я с тобой": 22 хита группы "Секрет" в новом мюзикле
В театре МДМ прошла премьера мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой". Подробнее о постановке – в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:59
2022-12-07T17:18
шоубиз
музыка
дмитрий богачев
николай фоменко
ленинград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836629520_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3a40f15e192612489745df021f329fc.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В театре МДМ прошла премьера мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой". Подробнее о постановке – в фотоленте РИА Новости.
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836629520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8d20767cf90cfd4edd007142e355764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
музыка, фото, дмитрий богачев, николай фоменко, ленинград
Шоубиз, Музыка, Дмитрий Богачев, Николай Фоменко, Ленинград
16:59 07.12.2022 (обновлено: 17:18 07.12.2022)
 

"Ничего не бойся, я с тобой": 22 хита группы "Секрет" в новом мюзикле

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В театре МДМ прошла премьера мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой". Подробнее о постановке – в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"

События мюзикла переносят зрителя в Ленинград середины 80-х. Главный герой Слава по прозвищу "Беспечный ездок" и его друг Антон играют рок-н-ролл на квартирниках и промышляют продажей пластинок.

Мюзикл Не бойся, я с тобой
1 из 10

События мюзикла переносят зрителя в Ленинград середины 80-х. Главный герой Слава по прозвищу "Беспечный ездок" и его друг Антон играют рок-н-ролл на квартирниках и промышляют продажей пластинок.

© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"

Еще один их товарищ — Денис — готовится стать дипломатом. А его сестра Кристина устраивает дома подпольные концерты и мечтает о собственной музыкальной передаче на Ленинградском телевидении.

Однажды на крыше Слава встречает девушку по имени Алиса, и это — любовь с первого взгляда.

Смогут ли Беспечный ездок и дочка профессора-историка быть вместе и найдут ли Антон и Денис свою любовь?

Мюзикл Не бойся, я с тобой
2 из 10

Еще один их товарищ — Денис — готовится стать дипломатом. А его сестра Кристина устраивает дома подпольные концерты и мечтает о собственной музыкальной передаче на Ленинградском телевидении.

Однажды на крыше Слава встречает девушку по имени Алиса, и это — любовь с первого взгляда.

Смогут ли Беспечный ездок и дочка профессора-историка быть вместе и найдут ли Антон и Денис свою любовь?

© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"

Музыка в мюзикле – хиты советско-российской группы "Секрет". В постановке звучат 22 песни коллектива. Всеми любимые "Моя любовь живет на пятом этаже", "Алиса", "Именины у Кристины" и другие. А герои композиций и даже целые сюжеты "ожили" на сцене.

Один из солистов "Секрета" Николай Фоменко на премьере поприветствовал зрителей.

Николай Фоменко на сцене
3 из 10

Музыка в мюзикле – хиты советско-российской группы "Секрет". В постановке звучат 22 песни коллектива. Всеми любимые "Моя любовь живет на пятом этаже", "Алиса", "Именины у Кристины" и другие. А герои композиций и даже целые сюжеты "ожили" на сцене.

Один из солистов "Секрета" Николай Фоменко на премьере поприветствовал зрителей.

© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"

Глава театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев отметил, что композиции понравятся зрителям всех возрастов.

"Аранжировки песен "Секрета" намеренно сделаны современными. Я проверил их на своих младших детях. Они сказали, что все круто, и тут же добавили треки в свои плейлисты. А наше поколение, чья юность пришлась на 80-е и 90-е, придет и так, безо всякой рекламы. Для нас эти песни и весь спектакль — это прекрасное воспоминание о прекрасном времени", – сказал он.

Дмитрий Богачев
4 из 10

Глава театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев отметил, что композиции понравятся зрителям всех возрастов.

"Аранжировки песен "Секрета" намеренно сделаны современными. Я проверил их на своих младших детях. Они сказали, что все круто, и тут же добавили треки в свои плейлисты. А наше поколение, чья юность пришлась на 80-е и 90-е, придет и так, безо всякой рекламы. Для нас эти песни и весь спектакль — это прекрасное воспоминание о прекрасном времени", – сказал он.

© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"

Алису, героиню одноименной песни "Секрета", играет Юлия Довганишина. Актриса отметила, что похожа на свой персонаж.

"Многие из коллег говорят, что в этом спектакле мне не нужно ничего играть, что в жизни я и есть Алиса. Она интеллигентная, скромная, в какой-то степени ироничная, и не могу сказать, что вжиться в роль Алисы стоило огромных усилий. Но, конечно, я продумывала образ, думала о том, как бы я поступала в предложенных обстоятельствах, если бы они случались в моей в жизни", – сказала Довганишина.

Мюзикл Не бойся, я с тобой
5 из 10

Алису, героиню одноименной песни "Секрета", играет Юлия Довганишина. Актриса отметила, что похожа на свой персонаж.

"Многие из коллег говорят, что в этом спектакле мне не нужно ничего играть, что в жизни я и есть Алиса. Она интеллигентная, скромная, в какой-то степени ироничная, и не могу сказать, что вжиться в роль Алисы стоило огромных усилий. Но, конечно, я продумывала образ, думала о том, как бы я поступала в предложенных обстоятельствах, если бы они случались в моей в жизни", – сказала Довганишина.

© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"

Еще одного главного героя – Славу – воплотил на сцене Алексей Фалько. Он, наоборот, признался, что отличается от Беспечного ездока.

"Скажем прямо, я совсем не так отчаянно смел и красноречив, как мой герой. Просто внимательно слушал режиссера, который, как мне кажется, этими качествами обладает, хотя и тщательно скрывает это. Вероятно, эти черты есть в каждом человеке, главное хорошенько покопаться!" – сказал Фалько.

Мюзикл Не бойся, я с тобой
6 из 10

Еще одного главного героя – Славу – воплотил на сцене Алексей Фалько. Он, наоборот, признался, что отличается от Беспечного ездока.

"Скажем прямо, я совсем не так отчаянно смел и красноречив, как мой герой. Просто внимательно слушал режиссера, который, как мне кажется, этими качествами обладает, хотя и тщательно скрывает это. Вероятно, эти черты есть в каждом человеке, главное хорошенько покопаться!" – сказал Фалько.

© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"

Декорации мюзикла – два трехэтажных питерских здания высотой восемь метров. Чтобы сделать их мобильными, была реконструирована сцена и установлены два поворотных круга. Ленинград 80-х воссоздал художник-постановщик Максим Обрезков.

Мюзикл Не бойся, я с тобой
7 из 10

Декорации мюзикла – два трехэтажных питерских здания высотой восемь метров. Чтобы сделать их мобильными, была реконструирована сцена и установлены два поворотных круга. Ленинград 80-х воссоздал художник-постановщик Максим Обрезков.

© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"

За работу сложных сценических механизмов отвечает Стано Кушик. Он обеспечивалтехническое сопровождение церемоний Олимпийских игр в Сочи, Лондоне и Рио-де-Жанейро, конкурса Евровидение и концертов мировых звезд.

Мюзикл Не бойся, я с тобой
8 из 10

За работу сложных сценических механизмов отвечает Стано Кушик. Он обеспечивалтехническое сопровождение церемоний Олимпийских игр в Сочи, Лондоне и Рио-де-Жанейро, конкурса Евровидение и концертов мировых звезд.

© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"

"Современные аранжировки, которые сделал Евгений Загот, задали для меня как хореографа направление: стилизовать ретро материал — буги-вуги, свинг, рок-н-ролл, твист — и соединить его с бродвейским джазом и современным танцем, чтобы хореография выглядела современно и соответствовала музыкальной драматургии. Мы используем интересные сложные трюки и современный подход к решению некоторых номеров, и даже классический балет — в общем, много танцевальных направлений", — поделилась хореограф постановки Ирина Кашуба.

Мюзикл Не бойся, я с тобой
9 из 10

"Современные аранжировки, которые сделал Евгений Загот, задали для меня как хореографа направление: стилизовать ретро материал — буги-вуги, свинг, рок-н-ролл, твист — и соединить его с бродвейским джазом и современным танцем, чтобы хореография выглядела современно и соответствовала музыкальной драматургии. Мы используем интересные сложные трюки и современный подход к решению некоторых номеров, и даже классический балет — в общем, много танцевальных направлений", — поделилась хореограф постановки Ирина Кашуба.

© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"
© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"

Режиссером мюзикла стал Михаил Миронов.

Как заверили организаторы, по форме "Ничего не бойся, я с тобой" похож на MAMMA MIA!, а по настроению — на La La Land.

Мюзикл Не бойся, я с тобой
10 из 10

Режиссером мюзикла стал Михаил Миронов.

Как заверили организаторы, по форме "Ничего не бойся, я с тобой" похож на MAMMA MIA!, а по настроению — на La La Land.

© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"
 
ШоубизМузыкаДмитрий БогачевНиколай ФоменкоЛенинград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала