https://ria.ru/20221207/myuzikl-1836637965.html

"Ничего не бойся, я с тобой": 22 хита группы "Секрет" в новом мюзикле

"Ничего не бойся, я с тобой": 22 хита группы "Секрет" в новом мюзикле - РИА Новости, 07.12.2022

"Ничего не бойся, я с тобой": 22 хита группы "Секрет" в новом мюзикле

В театре МДМ прошла премьера мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой". Подробнее о постановке – в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:59

2022-12-07T16:59

2022-12-07T17:18

шоубиз

музыка

дмитрий богачев

николай фоменко

ленинград

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В театре МДМ прошла премьера мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой". Подробнее о постановке – в фотоленте РИА Новости.

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

музыка, фото, дмитрий богачев, николай фоменко, ленинград