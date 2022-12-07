https://ria.ru/20221207/musor-1836906214.html

В КЧР от мусора очистили более тысячи километров берегов рек и озер

В КЧР от мусора очистили более тысячи километров берегов рек и озер - РИА Новости, 07.12.2022

В КЧР от мусора очистили более тысячи километров берегов рек и озер

Более тысячи километров берегов рек и озер очистили в Карачаево-Черкесии в этом году, сообщает пресс-служба главы и правительства региона РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T12:09

2022-12-07T12:09

2022-12-07T12:09

карачаево-черкесская республика

мусор

экология в россии

вода

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ЧЕРКЕССК, 7 дек – РИА Новости. Более тысячи километров берегов рек и озер очистили в Карачаево-Черкесии в этом году, сообщает пресс-служба главы и правительства регионаВ экологических акциях приняли участие более 173 тысяч человек.Свыше трехсот мероприятий на десятках водных объектах республики прошли в рамках всероссийской акции "Вода России".Масштабные генеральные уборки состоялись во всех районах республики. От мусора очистили берега рек Кубань, Дуут, Худес, Учкулан и Махар, Эшкакон, Подкумок и другие. Волонтеры также убрали территории таких минеральных источников как Эльтаркачный нарзан, Мырзабек-Ачи.

https://ria.ru/20221205/kchr-1836424588.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мусор, экология в россии, вода