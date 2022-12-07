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В КЧР от мусора очистили более тысячи километров берегов рек и озер - РИА Новости, 07.12.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20221207/musor-1836906214.html
В КЧР от мусора очистили более тысячи километров берегов рек и озер
В КЧР от мусора очистили более тысячи километров берегов рек и озер - РИА Новости, 07.12.2022
В КЧР от мусора очистили более тысячи километров берегов рек и озер
Более тысячи километров берегов рек и озер очистили в Карачаево-Черкесии в этом году, сообщает пресс-служба главы и правительства региона РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:09
2022-12-07T12:09
карачаево-черкесская республика
мусор
экология в россии
вода
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ЧЕРКЕССК, 7 дек – РИА Новости. Более тысячи километров берегов рек и озер очистили в Карачаево-Черкесии в этом году, сообщает пресс-служба главы и правительства регионаВ экологических акциях приняли участие более 173 тысяч человек.Свыше трехсот мероприятий на десятках водных объектах республики прошли в рамках всероссийской акции "Вода России".Масштабные генеральные уборки состоялись во всех районах республики. От мусора очистили берега рек Кубань, Дуут, Худес, Учкулан и Махар, Эшкакон, Подкумок и другие. Волонтеры также убрали территории таких минеральных источников как Эльтаркачный нарзан, Мырзабек-Ачи.
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мусор, экология в россии, вода
Карачаево-Черкесская Республика, Мусор, Экология в России, Вода
12:09 07.12.2022
 

В КЧР от мусора очистили более тысячи километров берегов рек и озер

© Фото : Управление пресс-службы Главы и ПравительстваКарачаево-Черкесской РеспубликиУчастники акции "Вода России" в Карачаево-Черкесии
Участники акции Вода России в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : Управление пресс-службы Главы и ПравительстваКарачаево-Черкесской Республики
Участники акции "Вода России" в Карачаево-Черкесии
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 7 дек – РИА Новости. Более тысячи километров берегов рек и озер очистили в Карачаево-Черкесии в этом году, сообщает пресс-служба главы и правительства региона
В экологических акциях приняли участие более 173 тысяч человек.
Глава КЧР Рашид Темрезов
5 декабря, 14:55Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: в КЧР с начала года восстановили 13 гектаров леса
Свыше трехсот мероприятий на десятках водных объектах республики прошли в рамках всероссийской акции "Вода России".
Масштабные генеральные уборки состоялись во всех районах республики. От мусора очистили берега рек Кубань, Дуут, Худес, Учкулан и Махар, Эшкакон, Подкумок и другие. Волонтеры также убрали территории таких минеральных источников как Эльтаркачный нарзан, Мырзабек-Ачи.
"Карачаево-Черкесия и в прошлом, и в этом году расположилась на второй строчке общероссийского рейтинга акции "Вода России". Студенты, школьники, административные работники, активисты и волонтеры – никто не отказывался от участия в наших экологических акциях", - отметили в пресс-службе главы КЧР.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаМусорЭкология в РоссииВода
 
 
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