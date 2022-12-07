В КЧР от мусора очистили более тысячи километров берегов рек и озер
© Фото : Управление пресс-службы Главы и ПравительстваКарачаево-Черкесской РеспубликиУчастники акции "Вода России" в Карачаево-Черкесии
Участники акции "Вода России" в Карачаево-Черкесии
ЧЕРКЕССК, 7 дек – РИА Новости. Более тысячи километров берегов рек и озер очистили в Карачаево-Черкесии в этом году, сообщает пресс-служба главы и правительства региона
В экологических акциях приняли участие более 173 тысяч человек.
Свыше трехсот мероприятий на десятках водных объектах республики прошли в рамках всероссийской акции "Вода России".
Масштабные генеральные уборки состоялись во всех районах республики. От мусора очистили берега рек Кубань, Дуут, Худес, Учкулан и Махар, Эшкакон, Подкумок и другие. Волонтеры также убрали территории таких минеральных источников как Эльтаркачный нарзан, Мырзабек-Ачи.
"Карачаево-Черкесия и в прошлом, и в этом году расположилась на второй строчке общероссийского рейтинга акции "Вода России". Студенты, школьники, административные работники, активисты и волонтеры – никто не отказывался от участия в наших экологических акциях", - отметили в пресс-службе главы КЧР.