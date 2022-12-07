https://ria.ru/20221207/moshenniki-1837048287.html

Путин призвал проработать вопрос по возврату денег, похищенных мошенниками

Путин призвал проработать вопрос по возврату денег, похищенных мошенниками - РИА Новости, 07.12.2022

Путин призвал проработать вопрос по возврату денег, похищенных мошенниками

Президент России Владимир Путин обещал дать поручения Центробанку, Минцифре и МВД, чтобы был выработан общий подход по возврату средств, утраченных гражданами... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:41

2022-12-07T18:41

2022-12-07T18:58

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал дать поручения Центробанку, Минцифре и МВД, чтобы был выработан общий подход по возврату средств, утраченных гражданами со счетов из-за мошенничества."Должна быть выработана какая-то система, какой-то общий подход к решению вопросов подобного рода. Большинство финансовых организаций даже учитывают в своих расходах приблизительные средства, которые идут на возмещение гражданам утраченных средств. Но подумать об этом нужно и систематизировать нужно... И Минцифре , и МВД, и Центральному банку соответствующие рекомендации и поручения будут даны", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.По его словам, в вопросе возврата средств, утраченных гражданами в результате мошеннических действий, есть определенные сложности, которые заключаются в том, что эти деньги выманиваются такими средствами и способами, в том числе с помощью современных социальных технологий, как будто человек сам добровольно отдал или что-то подписал."И здесь, конечно, очень тонкая грань ответственности за то, что происходит. Но она какой бы тонкой не была, все равно она есть, и это в любом случае мошеннические действия, которые идут во вред гражданину, в нарушении его прав", - отметил Путин.

https://ria.ru/20221207/moshenniki-1836828009.html

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владимир путин, россия