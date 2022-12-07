https://ria.ru/20221207/moshenniki-1837048287.html
Путин призвал проработать вопрос по возврату денег, похищенных мошенниками
Путин призвал проработать вопрос по возврату денег, похищенных мошенниками - РИА Новости, 07.12.2022
Путин призвал проработать вопрос по возврату денег, похищенных мошенниками
Президент России Владимир Путин обещал дать поручения Центробанку, Минцифре и МВД, чтобы был выработан общий подход по возврату средств, утраченных гражданами... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:41
2022-12-07T18:41
2022-12-07T18:58
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал дать поручения Центробанку, Минцифре и МВД, чтобы был выработан общий подход по возврату средств, утраченных гражданами со счетов из-за мошенничества."Должна быть выработана какая-то система, какой-то общий подход к решению вопросов подобного рода. Большинство финансовых организаций даже учитывают в своих расходах приблизительные средства, которые идут на возмещение гражданам утраченных средств. Но подумать об этом нужно и систематизировать нужно... И Минцифре , и МВД, и Центральному банку соответствующие рекомендации и поручения будут даны", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.По его словам, в вопросе возврата средств, утраченных гражданами в результате мошеннических действий, есть определенные сложности, которые заключаются в том, что эти деньги выманиваются такими средствами и способами, в том числе с помощью современных социальных технологий, как будто человек сам добровольно отдал или что-то подписал."И здесь, конечно, очень тонкая грань ответственности за то, что происходит. Но она какой бы тонкой не была, все равно она есть, и это в любом случае мошеннические действия, которые идут во вред гражданину, в нарушении его прав", - отметил Путин.
https://ria.ru/20221207/moshenniki-1836828009.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3e6592375f5c9545a275b1e67a8e4391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
18:41 07.12.2022 (обновлено: 18:58 07.12.2022)
Путин призвал проработать вопрос по возврату денег, похищенных мошенниками
Путин призвал выработать общий подход по возврату украденных у граждан мошенниками средств
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обещал дать поручения Центробанку, Минцифре и МВД, чтобы был выработан общий подход по возврату средств, утраченных гражданами со счетов из-за мошенничества.
"Должна быть выработана какая-то система, какой-то общий подход к решению вопросов подобного рода. Большинство финансовых организаций даже учитывают в своих расходах приблизительные средства, которые идут на возмещение гражданам утраченных средств. Но подумать об этом нужно и систематизировать нужно... И Минцифре , и МВД, и Центральному банку соответствующие рекомендации и поручения будут даны", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
По его словам, в вопросе возврата средств, утраченных гражданами в результате мошеннических действий, есть определенные сложности, которые заключаются в том, что эти деньги выманиваются такими средствами и способами, в том числе с помощью современных социальных технологий, как будто человек сам добровольно отдал или что-то подписал.
"И здесь, конечно, очень тонкая грань ответственности за то, что происходит. Но она какой бы тонкой не была, все равно она есть, и это в любом случае мошеннические действия, которые идут во вред гражданину, в нарушении его прав", - отметил Путин.