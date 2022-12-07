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Китай резко снизил ограничения мобильности при вспышках COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2022
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Китай резко снизил ограничения мобильности при вспышках COVID-19
Китай резко снизил ограничения мобильности при вспышках COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2022
Китай резко снизил ограничения мобильности при вспышках COVID-19
Китай резко снизил ограничения мобильности при вспышках COVID-19. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:32
2022-12-07T17:32
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
китай
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МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай резко снизил ограничения мобильности при вспышках COVID-19.Распоряжением Госсовета КНР от 7 декабря, при новых случаях распространения коронавируса не следует вводить карантин в масштабах микрорайонов, должно ограничивать его действие отдельными домами, подъездами, лестничными клетками и даже квартирами.Срок карантина не должен превышать пяти дней после последнего случая заболевания. При этом категорически запрещено баррикадировать пожарные выходы, двери подъездов и входы в микрорайоны, чтобы обеспечить надлежащий доступ оказавшихся на карантине к базовым услугам и обеспечить их экстренную эвакуацию в случае ЧП.При входе в общественные места больше не нужно предъявлять код здоровья и результаты теста на коронавирус. Исключение составляют лишь медицинские учреждения, учебные заведения и отдельные стратегически важные учреждения.Не требуется предоставлять код здоровья или результаты теста на коронавирус при межрегиональных поездках.
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коронавирус covid-19, китай
Россия-Китай: Главное, Коронавирус COVID-19, Китай
17:32 07.12.2022
 

Китай резко снизил ограничения мобильности при вспышках COVID-19

© AFP 2022 / Hector RetamalМедицинский работник берет мазок у женщины во время тестирования на коронавирус в районе Цзинъань в Шанхае
Медицинский работник берет мазок у женщины во время тестирования на коронавирус в районе Цзинъань в Шанхае - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
Медицинский работник берет мазок у женщины во время тестирования на коронавирус в районе Цзинъань в Шанхае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай резко снизил ограничения мобильности при вспышках COVID-19.
Распоряжением Госсовета КНР от 7 декабря, при новых случаях распространения коронавируса не следует вводить карантин в масштабах микрорайонов, должно ограничивать его действие отдельными домами, подъездами, лестничными клетками и даже квартирами.
Срок карантина не должен превышать пяти дней после последнего случая заболевания. При этом категорически запрещено баррикадировать пожарные выходы, двери подъездов и входы в микрорайоны, чтобы обеспечить надлежащий доступ оказавшихся на карантине к базовым услугам и обеспечить их экстренную эвакуацию в случае ЧП.
При входе в общественные места больше не нужно предъявлять код здоровья и результаты теста на коронавирус. Исключение составляют лишь медицинские учреждения, учебные заведения и отдельные стратегически важные учреждения.
Не требуется предоставлять код здоровья или результаты теста на коронавирус при межрегиональных поездках.
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Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Китай
 
 
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