https://ria.ru/20221207/mobilnost-1837020306.html

Китай резко снизил ограничения мобильности при вспышках COVID-19

Китай резко снизил ограничения мобильности при вспышках COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2022

Китай резко снизил ограничения мобильности при вспышках COVID-19

Китай резко снизил ограничения мобильности при вспышках COVID-19. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:32

2022-12-07T17:32

2022-12-07T17:32

россия-китай: главное

коронавирус covid-19

китай

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МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай резко снизил ограничения мобильности при вспышках COVID-19.Распоряжением Госсовета КНР от 7 декабря, при новых случаях распространения коронавируса не следует вводить карантин в масштабах микрорайонов, должно ограничивать его действие отдельными домами, подъездами, лестничными клетками и даже квартирами.Срок карантина не должен превышать пяти дней после последнего случая заболевания. При этом категорически запрещено баррикадировать пожарные выходы, двери подъездов и входы в микрорайоны, чтобы обеспечить надлежащий доступ оказавшихся на карантине к базовым услугам и обеспечить их экстренную эвакуацию в случае ЧП.При входе в общественные места больше не нужно предъявлять код здоровья и результаты теста на коронавирус. Исключение составляют лишь медицинские учреждения, учебные заведения и отдельные стратегически важные учреждения.Не требуется предоставлять код здоровья или результаты теста на коронавирус при межрегиональных поездках.

https://ria.ru/20221111/kitay-1830683943.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

коронавирус covid-19, китай