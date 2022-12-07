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Путин заявил о резерве в 150 тысяч мобилизованных на полигонах Минобороны
Путин заявил о резерве в 150 тысяч мобилизованных на полигонах Минобороны - РИА Новости, 07.12.2022
Путин заявил о резерве в 150 тысяч мобилизованных на полигонах Минобороны
Из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находится в зоне проведения операции в группировке, из них только 77 тысяч - в боевых подразделениях, остальные в войсках... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:24
2022-12-07T17:24
2022-12-07T17:53
специальная военная операция на украине
россия
частичная мобилизация в россии
владимир путин
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находится в зоне проведения операции в группировке, из них только 77 тысяч - в боевых подразделениях, остальные в войсках территориальной обороны, заявил президент России Владимир Путин."У нас из 300 тысяч мобилизованных наших бойцов, мужчин, наших защитников отечества, 150 тысяч находится в зоне проведения операции, то есть половина, в войсках, находится в группировке. Из этих 150 тысяч находящихся в группировке половина только - это 77 тысяч, находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя по сути функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, частичная мобилизация в россии, владимир путин, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
17:24 07.12.2022 (обновлено: 17:53 07.12.2022)
Путин заявил о резерве в 150 тысяч мобилизованных на полигонах Минобороны
Путин: 150 тысяч мобилизованных до сих пор находятся на полигонах Минобороны — это резерв
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находится в зоне проведения операции в группировке, из них только 77 тысяч - в боевых подразделениях, остальные в войсках территориальной обороны, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас из 300 тысяч мобилизованных наших бойцов, мужчин, наших защитников отечества, 150 тысяч находится в зоне проведения операции, то есть половина, в войсках, находится в группировке. Из этих 150 тысяч находящихся в группировке половина только - это 77 тысяч, находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя по сути функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.