https://ria.ru/20221207/mobilizovannye-1837020403.html

Путин заявил о резерве в 150 тысяч мобилизованных на полигонах Минобороны

Путин заявил о резерве в 150 тысяч мобилизованных на полигонах Минобороны - РИА Новости, 07.12.2022

Путин заявил о резерве в 150 тысяч мобилизованных на полигонах Минобороны

Из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находится в зоне проведения операции в группировке, из них только 77 тысяч - в боевых подразделениях, остальные в войсках... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:24

2022-12-07T17:24

2022-12-07T17:53

специальная военная операция на украине

россия

частичная мобилизация в россии

владимир путин

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находится в зоне проведения операции в группировке, из них только 77 тысяч - в боевых подразделениях, остальные в войсках территориальной обороны, заявил президент России Владимир Путин."У нас из 300 тысяч мобилизованных наших бойцов, мужчин, наших защитников отечества, 150 тысяч находится в зоне проведения операции, то есть половина, в войсках, находится в группировке. Из этих 150 тысяч находящихся в группировке половина только - это 77 тысяч, находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя по сути функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, частичная мобилизация в россии, владимир путин, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)