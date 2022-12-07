https://ria.ru/20221207/mobilizatsiya-1837019846.html
Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла
Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла - РИА Новости, 07.12.2022
Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла
Разговоры о дополнительной мобилизации в России не имеют смысла, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:23
2022-12-07T17:23
2022-12-07T19:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Разговоры о дополнительной мобилизации в России не имеют смысла, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ."Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой", — пояснил глава государства.По его словам, сейчас из 300 тысяч граждан, ранее призванных в рамках частичной мобилизации, 150 тысяч находится в зоне проведения спецоперации в группировке."Из этих 150 тысяч половина только — это 77 тысяч — находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя, по сути, функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку", — уточнил Путин.Вторая половина всех мобилизованных до сих пор остается на полигонах или в учебных центрах Министерства обороны, добавил он."Если можно сказать, это боевой резерв", — подытожил президент.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".По завершении осеннего призыва на срочную службу военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
https://ria.ru/20221113/feyk-1831223535.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: необходимости в дополнительной мобилизации нет
Путин: необходимости в дополнительной мобилизации нет
2022-12-07T17:23
true
PT1M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу
17:23 07.12.2022 (обновлено: 19:18 07.12.2022)
Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла
Путин заявил об отсутствии сейчас необходимости для дополнительной волны мобилизации
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Разговоры о дополнительной мобилизации в России не имеют смысла, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.
"Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой", — пояснил глава государства.
По его словам, сейчас из 300 тысяч граждан, ранее призванных в рамках частичной мобилизации, 150 тысяч находится в зоне проведения спецоперации в группировке.
"Из этих 150 тысяч половина только — это 77 тысяч — находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя, по сути, функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку", — уточнил Путин.
Вторая половина всех мобилизованных до сих пор остается на полигонах или в учебных центрах Министерства обороны, добавил он.
"Если можно сказать, это боевой резерв", — подытожил президент.
Министр обороны Сергей Шойгу
28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".
По завершении осеннего призыва на срочную службу военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.