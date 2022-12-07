https://ria.ru/20221207/mobilizatsiya-1837019846.html

Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла

Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла - РИА Новости, 07.12.2022

Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла

Разговоры о дополнительной мобилизации в России не имеют смысла, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:23

2022-12-07T17:23

2022-12-07T19:18

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Разговоры о дополнительной мобилизации в России не имеют смысла, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ."Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой", — пояснил глава государства.По его словам, сейчас из 300 тысяч граждан, ранее призванных в рамках частичной мобилизации, 150 тысяч находится в зоне проведения спецоперации в группировке."Из этих 150 тысяч половина только — это 77 тысяч — находится непосредственно в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя, по сути, функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку", — уточнил Путин.Вторая половина всех мобилизованных до сих пор остается на полигонах или в учебных центрах Министерства обороны, добавил он."Если можно сказать, это боевой резерв", — подытожил президент.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".По завершении осеннего призыва на срочную службу военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

https://ria.ru/20221113/feyk-1831223535.html

https://ria.ru/20221108/zarplata-1829853301.html

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Путин: необходимости в дополнительной мобилизации нет Путин: необходимости в дополнительной мобилизации нет 2022-12-07T17:23 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу