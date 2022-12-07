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Россия и Запад должны прийти к новому миропорядку, заявили в Анкаре - РИА Новости, 07.12.2022
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Россия и Запад должны прийти к новому миропорядку, заявили в Анкаре
Россия и Запад должны прийти к новому миропорядку, заявили в Анкаре - РИА Новости, 07.12.2022
Россия и Запад должны прийти к новому миропорядку, заявили в Анкаре
Россия и Запад должны достигнуть новых договоренностей по миропорядку, что позволит устранить напряженность, считает официальный представитель президента Турции РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T22:10
2022-12-07T22:11
в мире
ибрагим калын
россия
анкара (провинция)
турция
нато
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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Россия и Запад должны достигнуть новых договоренностей по миропорядку, что позволит устранить напряженность, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."Человечество нуждается в новом распределении сил на мировой арене. Без устранения первопричин украинско-российской войны обеспечить равновесие, в котором все страны будут чувствовать себя в безопасности, не удастся", - заявил Калын, выступая на мероприятии на тему внешней политики Анкары в столичном университете Билькент, его слова приводит агентство Anadolu.По его словам, "Россия и Запад должны достигнуть новых договоренностей по миропорядку, что позволит устранить напряженность на мировой арене".Калын отметил, что членство Анкары в НАТО и тесное взаимодействие Турции с Западом не являются преградами для сотрудничества с Россией, Ближним Востоком, Африкой или Латинской Америкой. Представитель турецкого лидера подчеркнул, что хорошие отношения с Россией вовсе не означают наличия напряженности в связях с США."Такие страны, как США, Великобритания, Германия и Франция, влияя на глобальную повестку, действуют в различных точках планеты, не вызывая при этом критики, тогда как шаги Анкары в связях с РФ и другими странами называют "попыткой смены вектора". Однако по факту Турция выстраивает собственный вектор развития. Анкара хорошо осознает свои позиции и действует в свете собственных приоритетов", - констатировал он.
https://ria.ru/20221112/rossiya-1831045047.html
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в мире, ибрагим калын, россия, анкара (провинция), турция, нато
В мире, Ибрагим Калын, Россия, Анкара (провинция), Турция, НАТО
22:10 07.12.2022 (обновлено: 22:11 07.12.2022)
 
Россия и Запад должны прийти к новому миропорядку, заявили в Анкаре

Представитель Эрдогана Калын: Россия и Запад должны прийти к новому миропорядку

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Россия и Запад должны достигнуть новых договоренностей по миропорядку, что позволит устранить напряженность, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Человечество нуждается в новом распределении сил на мировой арене. Без устранения первопричин украинско-российской войны обеспечить равновесие, в котором все страны будут чувствовать себя в безопасности, не удастся", - заявил Калын, выступая на мероприятии на тему внешней политики Анкары в столичном университете Билькент, его слова приводит агентство Anadolu.
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По его словам, "Россия и Запад должны достигнуть новых договоренностей по миропорядку, что позволит устранить напряженность на мировой арене".
Калын отметил, что членство Анкары в НАТО и тесное взаимодействие Турции с Западом не являются преградами для сотрудничества с Россией, Ближним Востоком, Африкой или Латинской Америкой. Представитель турецкого лидера подчеркнул, что хорошие отношения с Россией вовсе не означают наличия напряженности в связях с США.
"Такие страны, как США, Великобритания, Германия и Франция, влияя на глобальную повестку, действуют в различных точках планеты, не вызывая при этом критики, тогда как шаги Анкары в связях с РФ и другими странами называют "попыткой смены вектора". Однако по факту Турция выстраивает собственный вектор развития. Анкара хорошо осознает свои позиции и действует в свете собственных приоритетов", - констатировал он.
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В миреИбрагим КалынРоссияАнкара (провинция)ТурцияНАТО
 
 
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