https://ria.ru/20221207/miroporyadok-1837083290.html

Россия и Запад должны прийти к новому миропорядку, заявили в Анкаре

Россия и Запад должны прийти к новому миропорядку, заявили в Анкаре - РИА Новости, 07.12.2022

Россия и Запад должны прийти к новому миропорядку, заявили в Анкаре

Россия и Запад должны достигнуть новых договоренностей по миропорядку, что позволит устранить напряженность, считает официальный представитель президента Турции РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T22:10

2022-12-07T22:10

2022-12-07T22:11

в мире

ибрагим калын

россия

анкара (провинция)

турция

нато

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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Россия и Запад должны достигнуть новых договоренностей по миропорядку, что позволит устранить напряженность, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."Человечество нуждается в новом распределении сил на мировой арене. Без устранения первопричин украинско-российской войны обеспечить равновесие, в котором все страны будут чувствовать себя в безопасности, не удастся", - заявил Калын, выступая на мероприятии на тему внешней политики Анкары в столичном университете Билькент, его слова приводит агентство Anadolu.По его словам, "Россия и Запад должны достигнуть новых договоренностей по миропорядку, что позволит устранить напряженность на мировой арене".Калын отметил, что членство Анкары в НАТО и тесное взаимодействие Турции с Западом не являются преградами для сотрудничества с Россией, Ближним Востоком, Африкой или Латинской Америкой. Представитель турецкого лидера подчеркнул, что хорошие отношения с Россией вовсе не означают наличия напряженности в связях с США."Такие страны, как США, Великобритания, Германия и Франция, влияя на глобальную повестку, действуют в различных точках планеты, не вызывая при этом критики, тогда как шаги Анкары в связях с РФ и другими странами называют "попыткой смены вектора". Однако по факту Турция выстраивает собственный вектор развития. Анкара хорошо осознает свои позиции и действует в свете собственных приоритетов", - констатировал он.

https://ria.ru/20221112/rossiya-1831045047.html

https://ria.ru/20221027/ssha-1827339285.html

россия

анкара (провинция)

турция

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в мире, ибрагим калын, россия, анкара (провинция), турция, нато