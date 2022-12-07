https://ria.ru/20221207/migranty-1836989225.html

В Барселоне из совершившего аварийную посадку самолета сбежали мигранты

В Барселоне из совершившего аварийную посадку самолета сбежали мигранты - РИА Новости, 07.12.2022

В Барселоне из совершившего аварийную посадку самолета сбежали мигранты

Самолет, летевший из Марокко в Турцию, совершил аварийную посадку в барселонском аэропорту Эль-Прат, и группа из 28 человек на борту попыталась скрыться со... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:04

2022-12-07T16:04

2022-12-07T16:04

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МАДРИД, 7 дек - РИА Новости. Самолет, летевший из Марокко в Турцию, совершил аварийную посадку в барселонском аэропорту Эль-Прат, и группа из 28 человек на борту попыталась скрыться со взлетно-посадочной полосы, сообщает в среду телеканал Antena 3.По его информации, полиция Испании поймала 14 из них, в том числе беременную женщину, ради которой и была организована аварийная посадка.Так, на борту самолета, направлявшегося из Касабланки в Стамбул, она сказала, что у нее отошли воды, но по прибытии в больницу оказалось, что это неправда. Сообщается, что женщина могла специально инсценировать начало родов на борту.Похожая ситуация произошла 5 ноября 2021 года, когда около двадцати мигрантов воспользовались аварийной посадкой, организованной для пассажира, у которого якобы началась диабетическая кома, чтобы скрыться в аэропорту Пальмы-де-Майорка. В дальнейшем суд Испании посчитал, что произошедшее на борту самолета, который также направлялся из Марокко в Турцию, было заранее обдуманным планом.

https://ria.ru/20221026/migranty-1826987853.html

https://ria.ru/20221202/velikobritaniya-1835723146.html

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в мире, марокко, турция, испания