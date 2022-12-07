Рейтинг@Mail.ru
В Барселоне из совершившего аварийную посадку самолета сбежали мигранты - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/migranty-1836989225.html
В Барселоне из совершившего аварийную посадку самолета сбежали мигранты
В Барселоне из совершившего аварийную посадку самолета сбежали мигранты - РИА Новости, 07.12.2022
В Барселоне из совершившего аварийную посадку самолета сбежали мигранты
Самолет, летевший из Марокко в Турцию, совершил аварийную посадку в барселонском аэропорту Эль-Прат, и группа из 28 человек на борту попыталась скрыться со... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:04
2022-12-07T16:04
в мире
марокко
турция
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/86/1486008661_0:0:4345:2444_1920x0_80_0_0_bb4695a42e6d7d1eb8eca59a9f363198.jpg
МАДРИД, 7 дек - РИА Новости. Самолет, летевший из Марокко в Турцию, совершил аварийную посадку в барселонском аэропорту Эль-Прат, и группа из 28 человек на борту попыталась скрыться со взлетно-посадочной полосы, сообщает в среду телеканал Antena 3.По его информации, полиция Испании поймала 14 из них, в том числе беременную женщину, ради которой и была организована аварийная посадка.Так, на борту самолета, направлявшегося из Касабланки в Стамбул, она сказала, что у нее отошли воды, но по прибытии в больницу оказалось, что это неправда. Сообщается, что женщина могла специально инсценировать начало родов на борту.Похожая ситуация произошла 5 ноября 2021 года, когда около двадцати мигрантов воспользовались аварийной посадкой, организованной для пассажира, у которого якобы началась диабетическая кома, чтобы скрыться в аэропорту Пальмы-де-Майорка. В дальнейшем суд Испании посчитал, что произошедшее на борту самолета, который также направлялся из Марокко в Турцию, было заранее обдуманным планом.
https://ria.ru/20221026/migranty-1826987853.html
https://ria.ru/20221202/velikobritaniya-1835723146.html
марокко
турция
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/86/1486008661_588:0:4345:2818_1920x0_80_0_0_c3ed6a6292fcaa34ebbd66d68ff3d381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марокко, турция, испания
В мире, Марокко, Турция, Испания
16:04 07.12.2022
 
В Барселоне из совершившего аварийную посадку самолета сбежали мигранты

В Барселоне 28 мигрантов из Марокко сбежали из совершившего аварийную посадку самолета

© AFP 2022 / Pau BarrenaСотрудники правоохранительных органов Испании в аэропорту Барселоны
Сотрудники правоохранительных органов Испании в аэропорту Барселоны - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / Pau Barrena
Сотрудники правоохранительных органов Испании в аэропорту Барселоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 7 дек - РИА Новости. Самолет, летевший из Марокко в Турцию, совершил аварийную посадку в барселонском аэропорту Эль-Прат, и группа из 28 человек на борту попыталась скрыться со взлетно-посадочной полосы, сообщает в среду телеканал Antena 3.
По его информации, полиция Испании поймала 14 из них, в том числе беременную женщину, ради которой и была организована аварийная посадка.
Упаковка интернет-заказов в логистическом центре Ozon - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 17:04
Мигрантам, незаконно работавшим на складе OZON в Петербурге, грозит высылка
Так, на борту самолета, направлявшегося из Касабланки в Стамбул, она сказала, что у нее отошли воды, но по прибытии в больницу оказалось, что это неправда. Сообщается, что женщина могла специально инсценировать начало родов на борту.
Похожая ситуация произошла 5 ноября 2021 года, когда около двадцати мигрантов воспользовались аварийной посадкой, организованной для пассажира, у которого якобы началась диабетическая кома, чтобы скрыться в аэропорту Пальмы-де-Майорка. В дальнейшем суд Испании посчитал, что произошедшее на борту самолета, который также направлялся из Марокко в Турцию, было заранее обдуманным планом.
Прохожие в районе Саутхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 08:00
Мигранты завоевывают Британию
 
В миреМароккоТурцияИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала