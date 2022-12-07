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Путин пообещал решить проблему обеспечения армии медсредствами - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/medsredstva-1837035537.html
Путин пообещал решить проблему обеспечения армии медсредствами
Путин пообещал решить проблему обеспечения армии медсредствами - РИА Новости, 07.12.2022
Путин пообещал решить проблему обеспечения армии медсредствами
Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с обеспечением армии медицинскими расходными материалами с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:01
2022-12-07T18:01
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
владимир путин
татьяна голикова
михаил мурашко
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с обеспечением армии медицинскими расходными материалами с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко."По поводу использования расходных материалов, в том числе и тех, которые возможно, как вы сказали, находятся на складах различных организаций и компаний, тем более что у них еще не истекли сроки годности. Конечно, это надо будет посмотреть. Обязательно тоже скажу об этом не только министру обороны, но и министру здравоохранения и Татьяне Алексеевне Голиковой - вся площадка перед глазами, посмотрим, что там можно использовать и как", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Традиционная встреча президента России с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
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общество, здоровье - общество, владимир путин, татьяна голикова, михаил мурашко, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Михаил Мурашко, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
18:01 07.12.2022
 
Путин пообещал решить проблему обеспечения армии медсредствами

Путин сообщил, что обсудит с Голиковой и Мурашко обеспечение армии медсредствами

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с обеспечением армии медицинскими расходными материалами с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
"По поводу использования расходных материалов, в том числе и тех, которые возможно, как вы сказали, находятся на складах различных организаций и компаний, тем более что у них еще не истекли сроки годности. Конечно, это надо будет посмотреть. Обязательно тоже скажу об этом не только министру обороны, но и министру здравоохранения и Татьяне Алексеевне Голиковой - вся площадка перед глазами, посмотрим, что там можно использовать и как", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Традиционная встреча президента России с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинТатьяна ГоликоваМихаил МурашкоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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