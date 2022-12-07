https://ria.ru/20221207/marketpleysy-1836894900.html
Платформа "Мой экспорт" подбирает маркетплейсы среди 150 онлайн-площадок
Платформа "Мой экспорт" подбирает маркетплейсы среди 150 онлайн-площадок - РИА Новости, 07.12.2022
Платформа "Мой экспорт" подбирает маркетплейсы среди 150 онлайн-площадок
Число электронных торговых площадок на платформе "Мой экспорт" выросло почти в 2 раза за минувший год до 150 маркетплейсов, среди новичков - интернет-магазины... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:33
2022-12-07T11:33
2022-12-07T11:33
российский экспортный центр (рэц)
азия
ближний восток
индия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Число электронных торговых площадок на платформе "Мой экспорт" выросло почти в 2 раза за минувший год до 150 маркетплейсов, среди новичков - интернет-магазины из Азии и Ближнего Востока, Индии, стран Африки, а также Латинской Америки, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт."За год работы автоматизированного сервиса по подбору маркетплейсов на платформе "Мой экспорт" количество представленных на нем электронных торговых площадок увеличилось почти в два раза. Сейчас по запросу экспортера он анализирует 150 маркетплейсов и подбирает из них те, которые соответствуют продукции компании, ее предпочтениям и планам", - говорится в сообщении.Директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок рассказал, что список площадок пополняется с учетом запросов экспортеров и тенденций развития мирового рынка интернет-торговли."Так, 30% новинок сервиса - это площадки Азии и на Ближнем Востоке, 16% - международные маркетплейсы, 14% - онлайн-площадок Индии, 8% - из стран Африки. Пополнился перечень турецких, иранских, а также арабских каналов интернет-торговли. Кроме того, в список онлайн-магазинов впервые включили маркетплейсы стран Латинской Америки. Сегодня это перспективный рынок для российского экспорта", — сказал Мурзенок.Среди 150 онлайн-площадок есть и нишевые маркетплейсы, которые являются более эффективным каналом продаж, рассказали в РЭЦ.В экспортном центре напомнили, что в основе алгоритма сервиса лежит анализ маркетплейсов по 30 параметрам, включая особенности продвигаемого продукта: компания может выбрать интернет-магазины, которые в наибольшей степени подходят именно ей."Важно отметить, что рекомендации даются только по тем площадкам, чья эффективность для экспорта уже подтверждена. То есть российские предприниматели уже имели успешный опыт выхода на эти маркетплейсы и работы на них", - подчеркнули в РЭЦ.
https://ria.ru/20221207/rets-1836890146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), азия, ближний восток, индия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Азия, Ближний Восток, Индия
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Число электронных торговых площадок на платформе "Мой экспорт" выросло почти в 2 раза за минувший год до 150 маркетплейсов, среди новичков - интернет-магазины из Азии и Ближнего Востока, Индии, стран Африки, а также Латинской Америки, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).
Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт.
"За год работы автоматизированного сервиса по подбору маркетплейсов на платформе "Мой экспорт" количество представленных на нем электронных торговых площадок увеличилось почти в два раза. Сейчас по запросу экспортера он анализирует 150 маркетплейсов и подбирает из них те, которые соответствуют продукции компании, ее предпочтениям и планам", - говорится в сообщении.
Директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок рассказал, что список площадок пополняется с учетом запросов экспортеров и тенденций развития мирового рынка интернет-торговли.
"Так, 30% новинок сервиса - это площадки Азии и на Ближнем Востоке, 16% - международные маркетплейсы, 14% - онлайн-площадок Индии, 8% - из стран Африки. Пополнился перечень турецких, иранских, а также арабских каналов интернет-торговли. Кроме того, в список онлайн-магазинов впервые включили маркетплейсы стран Латинской Америки. Сегодня это перспективный рынок для российского экспорта", — сказал Мурзенок.
Среди 150 онлайн-площадок есть и нишевые маркетплейсы, которые являются более эффективным каналом продаж, рассказали в РЭЦ
.
В экспортном центре напомнили, что в основе алгоритма сервиса лежит анализ маркетплейсов по 30 параметрам, включая особенности продвигаемого продукта: компания может выбрать интернет-магазины, которые в наибольшей степени подходят именно ей.
"Важно отметить, что рекомендации даются только по тем площадкам, чья эффективность для экспорта уже подтверждена. То есть российские предприниматели уже имели успешный опыт выхода на эти маркетплейсы и работы на них", - подчеркнули в РЭЦ.