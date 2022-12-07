https://ria.ru/20221207/makron-1836957627.html

Эксперт объяснил провал Макрона в посредничестве по Украине

Эксперт объяснил провал Макрона в посредничестве по Украине - РИА Новости, 07.12.2022

Эксперт объяснил провал Макрона в посредничестве по Украине

Неудачная инициатива президента Франции Эммануэля Макрона, который пытался сыграть роль посредника в разрешении конфликта на Украине, показывает, что Франция... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:57

2022-12-07T14:57

2022-12-07T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

украина

европа

владимир зеленский

владимир путин

франция

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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Неудачная инициатива президента Франции Эммануэля Макрона, который пытался сыграть роль посредника в разрешении конфликта на Украине, показывает, что Франция лишилась прежнего дипломатического влияния на мировой арене, считает эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар.Макрон в последнее время неоднократно заявлял о своих планах вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. На минувшей неделе он вновь сообщил о таких намерениях после беседы с Владимиром Зеленским. Однако, как и в предыдущих случаях, в Кремле на это ответили, что такой разговор в планах российского лидера не значится."Очевидно, что эта инициатива обернулась полным провалом – он (Макрон) ничего не достиг. Это ставит под вопрос не столько фигуру Макрона, но реальный вес и влиятельность Франции. Оно было ограниченным в последние десятилетия, но теперь мы видим, что Франция более не имеет влияния на миропорядок", - сказал Поликар РИА Новости.Эксперт, тем не менее, отметил, что "Макрон не мог не попробовать установить диалог с Путиным", и если бы не он, то это, вероятно, попытался бы сделать кто-то еще."Однако мне кажется, что никто бы не смог повлиять на решения Путина в этом конфликте. Макрон попытался, и его провал является отражением, с одной стороны, личности Путина, но в особенности - недостатка влиятельности Франции", - отметил политолог.Поликар считает, что роль посредника мог бы сыграть ЕС, если бы Европа была по-настоящему единым фронтом."ЕС сейчас переживает кризис, слышны голоса, не разделяющие мнения большинства. Есть напряженность, связанная с Венгрией, которая не разделяет обеспокоенности ЕС конфликтом на Украине. И в этом случае мы не можем ожидать единства действий", - добавил он.Накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Макрон много говорит о желании поддерживать диалог с российским лидером, но конкретных шагов в этом направлении не делается. Он также добавил, что разговора Путина с президентом Франции пока не планируется.С начала специальной военной операции на Украине Путин и Макрон разговаривали шесть раз, в одном случае в диалоге также участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Последний такой разговор состоялся 11 сентября.До начала конфликта на Украине Путин и Макрон регулярно общались по телефону. Однако позже французские СМИ опубликовали полную расшифровку их переговоров, которые состоялись 20 февраля. Российский лидер осудил обнародование содержания разговора, заявив о "потере доверия" и назвав "неприличным" принятие решения о такой публикации в одностороннем порядке.

https://ria.ru/20221206/putin-1836560507.html

https://ria.ru/20221205/makron-1836315849.html

https://ria.ru/20221206/okean-1836521819.html

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эммануэль макрон, украина, европа, владимир зеленский, владимир путин, франция