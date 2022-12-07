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Эксперт объяснил провал Макрона в посредничестве по Украине - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/makron-1836957627.html
Эксперт объяснил провал Макрона в посредничестве по Украине
Эксперт объяснил провал Макрона в посредничестве по Украине - РИА Новости, 07.12.2022
Эксперт объяснил провал Макрона в посредничестве по Украине
Неудачная инициатива президента Франции Эммануэля Макрона, который пытался сыграть роль посредника в разрешении конфликта на Украине, показывает, что Франция... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:57
2022-12-07T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
украина
европа
владимир зеленский
владимир путин
франция
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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Неудачная инициатива президента Франции Эммануэля Макрона, который пытался сыграть роль посредника в разрешении конфликта на Украине, показывает, что Франция лишилась прежнего дипломатического влияния на мировой арене, считает эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар.Макрон в последнее время неоднократно заявлял о своих планах вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. На минувшей неделе он вновь сообщил о таких намерениях после беседы с Владимиром Зеленским. Однако, как и в предыдущих случаях, в Кремле на это ответили, что такой разговор в планах российского лидера не значится."Очевидно, что эта инициатива обернулась полным провалом – он (Макрон) ничего не достиг. Это ставит под вопрос не столько фигуру Макрона, но реальный вес и влиятельность Франции. Оно было ограниченным в последние десятилетия, но теперь мы видим, что Франция более не имеет влияния на миропорядок", - сказал Поликар РИА Новости.Эксперт, тем не менее, отметил, что "Макрон не мог не попробовать установить диалог с Путиным", и если бы не он, то это, вероятно, попытался бы сделать кто-то еще."Однако мне кажется, что никто бы не смог повлиять на решения Путина в этом конфликте. Макрон попытался, и его провал является отражением, с одной стороны, личности Путина, но в особенности - недостатка влиятельности Франции", - отметил политолог.Поликар считает, что роль посредника мог бы сыграть ЕС, если бы Европа была по-настоящему единым фронтом."ЕС сейчас переживает кризис, слышны голоса, не разделяющие мнения большинства. Есть напряженность, связанная с Венгрией, которая не разделяет обеспокоенности ЕС конфликтом на Украине. И в этом случае мы не можем ожидать единства действий", - добавил он.Накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Макрон много говорит о желании поддерживать диалог с российским лидером, но конкретных шагов в этом направлении не делается. Он также добавил, что разговора Путина с президентом Франции пока не планируется.С начала специальной военной операции на Украине Путин и Макрон разговаривали шесть раз, в одном случае в диалоге также участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Последний такой разговор состоялся 11 сентября.До начала конфликта на Украине Путин и Макрон регулярно общались по телефону. Однако позже французские СМИ опубликовали полную расшифровку их переговоров, которые состоялись 20 февраля. Российский лидер осудил обнародование содержания разговора, заявив о "потере доверия" и назвав "неприличным" принятие решения о такой публикации в одностороннем порядке.
https://ria.ru/20221206/putin-1836560507.html
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https://ria.ru/20221206/okean-1836521819.html
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в мире, эммануэль макрон, украина, европа, владимир зеленский, владимир путин, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Франция
14:57 07.12.2022
 
Эксперт объяснил провал Макрона в посредничестве по Украине

Эксперт Поликар объяснил провал Макрона как посредника по Украине потерей влияния Францией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Неудачная инициатива президента Франции Эммануэля Макрона, который пытался сыграть роль посредника в разрешении конфликта на Украине, показывает, что Франция лишилась прежнего дипломатического влияния на мировой арене, считает эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар.
Макрон в последнее время неоднократно заявлял о своих планах вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. На минувшей неделе он вновь сообщил о таких намерениях после беседы с Владимиром Зеленским. Однако, как и в предыдущих случаях, в Кремле на это ответили, что такой разговор в планах российского лидера не значится.
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"Очевидно, что эта инициатива обернулась полным провалом – он (Макрон) ничего не достиг. Это ставит под вопрос не столько фигуру Макрона, но реальный вес и влиятельность Франции. Оно было ограниченным в последние десятилетия, но теперь мы видим, что Франция более не имеет влияния на миропорядок", - сказал Поликар РИА Новости.
Эксперт, тем не менее, отметил, что "Макрон не мог не попробовать установить диалог с Путиным", и если бы не он, то это, вероятно, попытался бы сделать кто-то еще.
"Однако мне кажется, что никто бы не смог повлиять на решения Путина в этом конфликте. Макрон попытался, и его провал является отражением, с одной стороны, личности Путина, но в особенности - недостатка влиятельности Франции", - отметил политолог.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 08:30
Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и Европы
Поликар считает, что роль посредника мог бы сыграть ЕС, если бы Европа была по-настоящему единым фронтом.
"ЕС сейчас переживает кризис, слышны голоса, не разделяющие мнения большинства. Есть напряженность, связанная с Венгрией, которая не разделяет обеспокоенности ЕС конфликтом на Украине. И в этом случае мы не можем ожидать единства действий", - добавил он.
Накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Макрон много говорит о желании поддерживать диалог с российским лидером, но конкретных шагов в этом направлении не делается. Он также добавил, что разговора Путина с президентом Франции пока не планируется.
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С начала специальной военной операции на Украине Путин и Макрон разговаривали шесть раз, в одном случае в диалоге также участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Последний такой разговор состоялся 11 сентября.
До начала конфликта на Украине Путин и Макрон регулярно общались по телефону. Однако позже французские СМИ опубликовали полную расшифровку их переговоров, которые состоялись 20 февраля. Российский лидер осудил обнародование содержания разговора, заявив о "потере доверия" и назвав "неприличным" принятие решения о такой публикации в одностороннем порядке.
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3 декабря, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад опять заговорил о переговорах по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинФранция
 
 
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