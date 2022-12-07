https://ria.ru/20221207/makron-1836957627.html
Эксперт объяснил провал Макрона в посредничестве по Украине
Эксперт объяснил провал Макрона в посредничестве по Украине - РИА Новости, 07.12.2022
Эксперт объяснил провал Макрона в посредничестве по Украине
Неудачная инициатива президента Франции Эммануэля Макрона, который пытался сыграть роль посредника в разрешении конфликта на Украине, показывает, что Франция... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:57
2022-12-07T14:57
2022-12-07T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
украина
европа
владимир зеленский
владимир путин
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764169800_0:254:3076:1984_1920x0_80_0_0_f454cbb1fe6e316830d38781ae0dbcf6.jpg
ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Неудачная инициатива президента Франции Эммануэля Макрона, который пытался сыграть роль посредника в разрешении конфликта на Украине, показывает, что Франция лишилась прежнего дипломатического влияния на мировой арене, считает эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар.Макрон в последнее время неоднократно заявлял о своих планах вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. На минувшей неделе он вновь сообщил о таких намерениях после беседы с Владимиром Зеленским. Однако, как и в предыдущих случаях, в Кремле на это ответили, что такой разговор в планах российского лидера не значится."Очевидно, что эта инициатива обернулась полным провалом – он (Макрон) ничего не достиг. Это ставит под вопрос не столько фигуру Макрона, но реальный вес и влиятельность Франции. Оно было ограниченным в последние десятилетия, но теперь мы видим, что Франция более не имеет влияния на миропорядок", - сказал Поликар РИА Новости.Эксперт, тем не менее, отметил, что "Макрон не мог не попробовать установить диалог с Путиным", и если бы не он, то это, вероятно, попытался бы сделать кто-то еще."Однако мне кажется, что никто бы не смог повлиять на решения Путина в этом конфликте. Макрон попытался, и его провал является отражением, с одной стороны, личности Путина, но в особенности - недостатка влиятельности Франции", - отметил политолог.Поликар считает, что роль посредника мог бы сыграть ЕС, если бы Европа была по-настоящему единым фронтом."ЕС сейчас переживает кризис, слышны голоса, не разделяющие мнения большинства. Есть напряженность, связанная с Венгрией, которая не разделяет обеспокоенности ЕС конфликтом на Украине. И в этом случае мы не можем ожидать единства действий", - добавил он.Накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Макрон много говорит о желании поддерживать диалог с российским лидером, но конкретных шагов в этом направлении не делается. Он также добавил, что разговора Путина с президентом Франции пока не планируется.С начала специальной военной операции на Украине Путин и Макрон разговаривали шесть раз, в одном случае в диалоге также участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Последний такой разговор состоялся 11 сентября.До начала конфликта на Украине Путин и Макрон регулярно общались по телефону. Однако позже французские СМИ опубликовали полную расшифровку их переговоров, которые состоялись 20 февраля. Российский лидер осудил обнародование содержания разговора, заявив о "потере доверия" и назвав "неприличным" принятие решения о такой публикации в одностороннем порядке.
https://ria.ru/20221206/putin-1836560507.html
https://ria.ru/20221205/makron-1836315849.html
https://ria.ru/20221206/okean-1836521819.html
https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html
украина
европа
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764169800_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_2c1aebebe8e79c14389984f0868673b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, украина, европа, владимир зеленский, владимир путин, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Франция
Эксперт объяснил провал Макрона в посредничестве по Украине
Эксперт Поликар объяснил провал Макрона как посредника по Украине потерей влияния Францией
ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Неудачная инициатива президента Франции Эммануэля Макрона, который пытался сыграть роль посредника в разрешении конфликта на Украине, показывает, что Франция лишилась прежнего дипломатического влияния на мировой арене, считает эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар.
Макрон в последнее время неоднократно заявлял о своих планах вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным
. На минувшей неделе он вновь сообщил о таких намерениях после беседы с Владимиром Зеленским
. Однако, как и в предыдущих случаях, в Кремле на это ответили, что такой разговор в планах российского лидера не значится.
"Очевидно, что эта инициатива обернулась полным провалом – он (Макрон) ничего не достиг. Это ставит под вопрос не столько фигуру Макрона, но реальный вес и влиятельность Франции. Оно было ограниченным в последние десятилетия, но теперь мы видим, что Франция более не имеет влияния на миропорядок", - сказал Поликар РИА Новости.
Эксперт, тем не менее, отметил, что "Макрон не мог не попробовать установить диалог с Путиным", и если бы не он, то это, вероятно, попытался бы сделать кто-то еще.
"Однако мне кажется, что никто бы не смог повлиять на решения Путина в этом конфликте. Макрон попытался, и его провал является отражением, с одной стороны, личности Путина, но в особенности - недостатка влиятельности Франции", - отметил политолог.
Поликар считает, что роль посредника мог бы сыграть ЕС
, если бы Европа
была по-настоящему единым фронтом.
"ЕС сейчас переживает кризис, слышны голоса, не разделяющие мнения большинства. Есть напряженность, связанная с Венгрией
, которая не разделяет обеспокоенности ЕС конфликтом на Украине. И в этом случае мы не можем ожидать единства действий", - добавил он.
Накануне помощник президента РФ
по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Макрон много говорит о желании поддерживать диалог с российским лидером, но конкретных шагов в этом направлении не делается. Он также добавил, что разговора Путина с президентом Франции
пока не планируется.
С начала специальной военной операции на Украине Путин и Макрон разговаривали шесть раз, в одном случае в диалоге также участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц
. Последний такой разговор состоялся 11 сентября.
До начала конфликта на Украине Путин и Макрон регулярно общались по телефону. Однако позже французские СМИ опубликовали полную расшифровку их переговоров, которые состоялись 20 февраля. Российский лидер осудил обнародование содержания разговора, заявив о "потере доверия" и назвав "неприличным" принятие решения о такой публикации в одностороннем порядке.