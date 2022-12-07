https://ria.ru/20221207/makroekonomikk-1837026389.html

Китайские власти определили основные макроэкономические задачи на2023 год

Китайские власти определили основные макроэкономические задачи на2023 год - РИА Новости, 07.12.2022

Китайские власти определили основные макроэкономические задачи на2023 год

Поощрение внутреннего потребления и инвестиций, а также обеспечение стабильной занятости и цен станут основными макроэкономическими задачами Китая в 2023 году. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:34

2022-12-07T17:34

2022-12-07T17:34

россия-китай: главное

экономика

цены на нефть

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837024229_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_22f8369461e6cf38b5bd71fe59b39fa8.jpg

МОСКВА, 7 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Поощрение внутреннего потребления и инвестиций, а также обеспечение стабильной занятости и цен станут основными макроэкономическими задачами Китая в 2023 году.Об этом заявлено на состоявшемся 6 декабря заседании Политбюро ЦК КПК.Первоочередное внимание будет уделено "укреплению уверенности в рынках и расширению внутреннего потребления", отмечено по итогам совещания. "Мы должны сосредоточиться на расширении внутреннего спроса, выявить фундаментальную роль потребления и ключевую роль инвестиций", - говорится в распространенном центральной прессой коммюнике.При этом за основу развития будет взято обеспечение стабильности. "Стабильность - превыше всего, стабильность – основа развития. Мы должны обеспечить стабильность цен и занятости, стабильность цепочек поставок энергоносителей", - отмечено в материалах заседания Политбюро.Отдельное внимание уделено передаче инициативы развития в руки властей на местах, а также частного предпринимательства. Формулировка следующая: "Правительства на местах должны быть решительны в своей политике, бизнес – в своей деятельности, массы – в своих инициативах．Кроме того, власти пообещали "продолжить оптимизацию противоэпидемических мер" и "приложить больше усилий по привлечению и освоению инокапитала".

https://ria.ru/20221029/kitay-1827707955.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, цены на нефть, китай