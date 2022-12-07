Рейтинг@Mail.ru
Китайские власти определили основные макроэкономические задачи на2023 год - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221207/makroekonomikk-1837026389.html
Китайские власти определили основные макроэкономические задачи на2023 год
Китайские власти определили основные макроэкономические задачи на2023 год - РИА Новости, 07.12.2022
Китайские власти определили основные макроэкономические задачи на2023 год
Поощрение внутреннего потребления и инвестиций, а также обеспечение стабильной занятости и цен станут основными макроэкономическими задачами Китая в 2023 году. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:34
2022-12-07T17:34
россия-китай: главное
экономика
цены на нефть
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837024229_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_22f8369461e6cf38b5bd71fe59b39fa8.jpg
МОСКВА, 7 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Поощрение внутреннего потребления и инвестиций, а также обеспечение стабильной занятости и цен станут основными макроэкономическими задачами Китая в 2023 году.Об этом заявлено на состоявшемся 6 декабря заседании Политбюро ЦК КПК.Первоочередное внимание будет уделено "укреплению уверенности в рынках и расширению внутреннего потребления", отмечено по итогам совещания. "Мы должны сосредоточиться на расширении внутреннего спроса, выявить фундаментальную роль потребления и ключевую роль инвестиций", - говорится в распространенном центральной прессой коммюнике.При этом за основу развития будет взято обеспечение стабильности. "Стабильность - превыше всего, стабильность – основа развития. Мы должны обеспечить стабильность цен и занятости, стабильность цепочек поставок энергоносителей", - отмечено в материалах заседания Политбюро.Отдельное внимание уделено передаче инициативы развития в руки властей на местах, а также частного предпринимательства. Формулировка следующая: "Правительства на местах должны быть решительны в своей политике, бизнес – в своей деятельности, массы – в своих инициативах．Кроме того, власти пообещали "продолжить оптимизацию противоэпидемических мер" и "приложить больше усилий по привлечению и освоению инокапитала".
https://ria.ru/20221029/kitay-1827707955.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837024229_53:0:2782:2047_1920x0_80_0_0_6039ed3d4c0b09ac045ebe1379289c2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, китай
Россия-Китай: Главное, Экономика, Цены на нефть, Китай
17:34 07.12.2022
 

Китайские власти определили основные макроэкономические задачи на2023 год

© AFP 2022 / Noel CelisЛюди c китайским национальным флагом в Пекине
Люди c китайским национальным флагом в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
Люди c китайским национальным флагом в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Поощрение внутреннего потребления и инвестиций, а также обеспечение стабильной занятости и цен станут основными макроэкономическими задачами Китая в 2023 году.
Об этом заявлено на состоявшемся 6 декабря заседании Политбюро ЦК КПК.
Первоочередное внимание будет уделено "укреплению уверенности в рынках и расширению внутреннего потребления", отмечено по итогам совещания. "Мы должны сосредоточиться на расширении внутреннего спроса, выявить фундаментальную роль потребления и ключевую роль инвестиций", - говорится в распространенном центральной прессой коммюнике.
При этом за основу развития будет взято обеспечение стабильности. "Стабильность - превыше всего, стабильность – основа развития. Мы должны обеспечить стабильность цен и занятости, стабильность цепочек поставок энергоносителей", - отмечено в материалах заседания Политбюро.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 08:19Россия-Китай: Главное
В России заинтересованы в стабильном и процветающем Китае, заявили в МИД
Отдельное внимание уделено передаче инициативы развития в руки властей на местах, а также частного предпринимательства. Формулировка следующая: "Правительства на местах должны быть решительны в своей политике, бизнес – в своей деятельности, массы – в своих инициативах．
Кроме того, власти пообещали "продолжить оптимизацию противоэпидемических мер" и "приложить больше усилий по привлечению и освоению инокапитала".
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаЦены на нефтьКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала