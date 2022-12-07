https://ria.ru/20221207/makroekonomikk-1837026389.html
Китайские власти определили основные макроэкономические задачи на2023 год
Китайские власти определили основные макроэкономические задачи на2023 год - РИА Новости, 07.12.2022
Китайские власти определили основные макроэкономические задачи на2023 год
Поощрение внутреннего потребления и инвестиций, а также обеспечение стабильной занятости и цен станут основными макроэкономическими задачами Китая в 2023 году. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:34
2022-12-07T17:34
2022-12-07T17:34
россия-китай: главное
экономика
цены на нефть
китай
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МОСКВА, 7 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Поощрение внутреннего потребления и инвестиций, а также обеспечение стабильной занятости и цен станут основными макроэкономическими задачами Китая в 2023 году.Об этом заявлено на состоявшемся 6 декабря заседании Политбюро ЦК КПК.Первоочередное внимание будет уделено "укреплению уверенности в рынках и расширению внутреннего потребления", отмечено по итогам совещания. "Мы должны сосредоточиться на расширении внутреннего спроса, выявить фундаментальную роль потребления и ключевую роль инвестиций", - говорится в распространенном центральной прессой коммюнике.При этом за основу развития будет взято обеспечение стабильности. "Стабильность - превыше всего, стабильность – основа развития. Мы должны обеспечить стабильность цен и занятости, стабильность цепочек поставок энергоносителей", - отмечено в материалах заседания Политбюро.Отдельное внимание уделено передаче инициативы развития в руки властей на местах, а также частного предпринимательства. Формулировка следующая: "Правительства на местах должны быть решительны в своей политике, бизнес – в своей деятельности, массы – в своих инициативах．Кроме того, власти пообещали "продолжить оптимизацию противоэпидемических мер" и "приложить больше усилий по привлечению и освоению инокапитала".
https://ria.ru/20221029/kitay-1827707955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, китай
Россия-Китай: Главное, Экономика, Цены на нефть, Китай
МОСКВА, 7 дек — Проект "Россия-Китай: Главное".
Поощрение внутреннего потребления и инвестиций, а также обеспечение стабильной занятости и цен станут основными макроэкономическими задачами Китая в 2023 году.
Об этом заявлено на состоявшемся 6 декабря заседании Политбюро ЦК КПК
.
Первоочередное внимание будет уделено "укреплению уверенности в рынках и расширению внутреннего потребления", отмечено по итогам совещания. "Мы должны сосредоточиться на расширении внутреннего спроса, выявить фундаментальную роль потребления и ключевую роль инвестиций", - говорится в распространенном центральной прессой коммюнике.
При этом за основу развития будет взято обеспечение стабильности. "Стабильность - превыше всего, стабильность – основа развития. Мы должны обеспечить стабильность цен и занятости, стабильность цепочек поставок энергоносителей", - отмечено в материалах заседания Политбюро.
Отдельное внимание уделено передаче инициативы развития в руки властей на местах, а также частного предпринимательства. Формулировка следующая: "Правительства на местах должны быть решительны в своей политике, бизнес – в своей деятельности, массы – в своих инициативах．
Кроме того, власти пообещали "продолжить оптимизацию противоэпидемических мер" и "приложить больше усилий по привлечению и освоению инокапитала".