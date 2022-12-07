https://ria.ru/20221207/litsenziya-1836960551.html
Частный детсад во Владикавказе, где били воспитанников, лишили лицензии
Частный детсад во Владикавказе, где били воспитанников, лишили лицензии - РИА Новости, 07.12.2022
Частный детсад во Владикавказе, где били воспитанников, лишили лицензии
Частный детский сад во Владикавказе по итогам проверки информации об избиении воспитанников лишён лицензии, сообщило минобразования Северной Осетии. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:04
2022-12-07T15:04
2022-12-07T15:04
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805008746_35:668:2487:2047_1920x0_80_0_0_f9e134282d32a5900db2c12568ec9ad6.jpg
ПЯТИГОРСК, 7 дек - РИА Новости. Частный детский сад во Владикавказе по итогам проверки информации об избиении воспитанников лишён лицензии, сообщило минобразования Северной Осетии.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что родители обнаружили у воспитанников детского сада ссадины и синяки, потребовав показать видео с камер наблюдения. На них воспитатель бьет ребенка головой об стол. СК начал проверку."Частный детский сад "Росинка" лишен лицензии на осуществление образовательной деятельности после проведения надзорных мероприятий министерством образования и науки Северной Осетии", - говорится в сообщении минобразования.Отмечается, что власти провели встречу с родителями, при определении детей в другие дошкольные образовательные учреждения будут учтены их пожелания.
https://ria.ru/20221205/proverka-1836432842.html
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805008746_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_bb654ebcdac37b19b3e9d88ecf7ac2b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владикавказ, Следственный комитет России (СК РФ)
Частный детсад во Владикавказе, где били воспитанников, лишили лицензии
Минобразования: частный детсад во Владикавказе, где били воспитанников, лишили лицензии