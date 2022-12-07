https://ria.ru/20221207/litsenziya-1836960551.html

Частный детсад во Владикавказе, где били воспитанников, лишили лицензии

Частный детсад во Владикавказе, где били воспитанников, лишили лицензии - РИА Новости, 07.12.2022

Частный детсад во Владикавказе, где били воспитанников, лишили лицензии

Частный детский сад во Владикавказе по итогам проверки информации об избиении воспитанников лишён лицензии, сообщило минобразования Северной Осетии. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:04

2022-12-07T15:04

2022-12-07T15:04

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 7 дек - РИА Новости. Частный детский сад во Владикавказе по итогам проверки информации об избиении воспитанников лишён лицензии, сообщило минобразования Северной Осетии.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что родители обнаружили у воспитанников детского сада ссадины и синяки, потребовав показать видео с камер наблюдения. На них воспитатель бьет ребенка головой об стол. СК начал проверку."Частный детский сад "Росинка" лишен лицензии на осуществление образовательной деятельности после проведения надзорных мероприятий министерством образования и науки Северной Осетии", - говорится в сообщении минобразования.Отмечается, что власти провели встречу с родителями, при определении детей в другие дошкольные образовательные учреждения будут учтены их пожелания.

https://ria.ru/20221205/proverka-1836432842.html

владикавказ

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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф)