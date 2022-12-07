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Крутой: СГ во многом стало лидером среди интеграционных объединений
Крутой: СГ во многом стало лидером среди интеграционных объединений - РИА Новости, 07.12.2022
Крутой: СГ во многом стало лидером среди интеграционных объединений
Союзное государство по многим направлениям стало безусловным лидером среди интеграционных объединений, заявил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:29
2022-12-07T16:29
2022-12-07T16:29
союзное государство
белоруссия
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Союзное государство по многим направлениям стало безусловным лидером среди интеграционных объединений, заявил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой."За этот период (последние 23 года - ред.) Союзное государство по многим направлениям стало безусловным лидером, примером среди интеграционных объединений если не в мировом масштабе, то на постсоветском пространстве точно. У нас выстроена достаточно эффективная модель сотрудничества, есть абсолютно мощный правовой фундамент", - сказал он на медиафоруме "Беларусь – Россия: равноправный союз, общая история, совместное будущее", посвященному 23-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства."У нас на сегодняшний день порядка 400 подписанных межправовых договоров… Беларусь за этот период стала третьим, четвертым, в зависимости от года, внешнеторговым партнером РФ. У нас оборот вырос в 4 раза", - добавил Крутой.Также, указал дипломат, по единой системе мониторинга, созданной министерством экономики РФ и Белоруссии, реализовано уже 55% всех мероприятий из 28 союзных программ.В частности, отметил Крутой, подписан договор в таможенной сфере, и стороны надеются, что скоро заработает межгосударственный центр таможенных служб двух стран по анализу и мониторингу всех товаров.Посол также выделил три ключевых направления союзной работы на новом этапе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия
Союзное государство, Белоруссия, Россия
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Союзное государство по многим направлениям стало безусловным лидером среди интеграционных объединений, заявил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.
"За этот период (последние 23 года - ред.) Союзное государство по многим направлениям стало безусловным лидером, примером среди интеграционных объединений если не в мировом масштабе, то на постсоветском пространстве точно. У нас выстроена достаточно эффективная модель сотрудничества, есть абсолютно мощный правовой фундамент", - сказал он на медиафоруме "Беларусь – Россия: равноправный союз, общая история, совместное будущее", посвященному 23-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства.
"У нас на сегодняшний день порядка 400 подписанных межправовых договоров… Беларусь за этот период стала третьим, четвертым, в зависимости от года, внешнеторговым партнером РФ. У нас оборот вырос в 4 раза", - добавил Крутой.
Также, указал дипломат, по единой системе мониторинга, созданной министерством экономики РФ и Белоруссии
, реализовано уже 55% всех мероприятий из 28 союзных программ.
В частности, отметил Крутой, подписан договор в таможенной сфере, и стороны надеются, что скоро заработает межгосударственный центр таможенных служб двух стран по анализу и мониторингу всех товаров.
Посол также выделил три ключевых направления союзной работы на новом этапе.
"Первое - это создание единых рынков промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта. Второе - это снятие всех барьеров внутренней торговли. Третье - сближение социальных гарантий, от медицины и образования до пенсий, социальных пособий", - подчеркнул дипломат.