https://ria.ru/20221207/latviya-1836842950.html

В латвийский парламент приняли на работу ведьму, пишут СМИ

В латвийский парламент приняли на работу ведьму, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2022

В латвийский парламент приняли на работу ведьму, пишут СМИ

Депутат латвийского сейма Наталья Марченко-Йодко взяла себе в помощницы колдунью Саниту Петере, сообщает портал NRA. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T06:57

2022-12-07T06:57

2022-12-07T12:37

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латвия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Депутат латвийского сейма Наталья Марченко-Йодко взяла себе в помощницы колдунью Саниту Петере, сообщает портал NRA.По информации издания, новая сотрудница сильна в социальных вопросах и помогает депутату в них разбираться.Она подчеркнула, что в Латвии "многие ведьмы близки к политике".Как пишет NRA, Санита Петере — известная в Латвии целительница и литотерапевт (специалист по лечению камнями), себя она называет белой ведьмой.

https://ria.ru/20221116/moshennichestvo-1831824155.html

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