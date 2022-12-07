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В латвийский парламент приняли на работу ведьму, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2022
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В латвийский парламент приняли на работу ведьму, пишут СМИ
В латвийский парламент приняли на работу ведьму, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2022
В латвийский парламент приняли на работу ведьму, пишут СМИ
Депутат латвийского сейма Наталья Марченко-Йодко взяла себе в помощницы колдунью Саниту Петере, сообщает портал NRA. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T06:57
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латвия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Депутат латвийского сейма Наталья Марченко-Йодко взяла себе в помощницы колдунью Саниту Петере, сообщает портал NRA.По информации издания, новая сотрудница сильна в социальных вопросах и помогает депутату в них разбираться.Она подчеркнула, что в Латвии "многие ведьмы близки к политике".Как пишет NRA, Санита Петере — известная в Латвии целительница и литотерапевт (специалист по лечению камнями), себя она называет белой ведьмой.
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в мире, латвия
В мире, Латвия
06:57 07.12.2022 (обновлено: 12:37 07.12.2022)
 
В латвийский парламент приняли на работу ведьму, пишут СМИ

NRA: Ведьма стала помощницей депутата латвийского сейма

Санита Петере. Скриншот публикации в социальной сети
Санита Петере. Скриншот публикации в социальной сети
Санита Петере. Скриншот публикации в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Депутат латвийского сейма Наталья Марченко-Йодко взяла себе в помощницы колдунью Саниту Петере, сообщает портал NRA.
По информации издания, новая сотрудница сильна в социальных вопросах и помогает депутату в них разбираться.

"Ведьма не может быть в сейме? Я считаю, что мы очень важны и полезны в политике", — заявила изданию сама Петере.

Она подчеркнула, что в Латвии "многие ведьмы близки к политике".
Как пишет NRA, Санита Петере — известная в Латвии целительница и литотерапевт (специалист по лечению камнями), себя она называет белой ведьмой.
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