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В латвийский парламент приняли на работу ведьму, пишут СМИ
В латвийский парламент приняли на работу ведьму, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2022
В латвийский парламент приняли на работу ведьму, пишут СМИ
Депутат латвийского сейма Наталья Марченко-Йодко взяла себе в помощницы колдунью Саниту Петере, сообщает портал NRA. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T06:57
2022-12-07T06:57
2022-12-07T12:37
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латвия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Депутат латвийского сейма Наталья Марченко-Йодко взяла себе в помощницы колдунью Саниту Петере, сообщает портал NRA.По информации издания, новая сотрудница сильна в социальных вопросах и помогает депутату в них разбираться.Она подчеркнула, что в Латвии "многие ведьмы близки к политике".Как пишет NRA, Санита Петере — известная в Латвии целительница и литотерапевт (специалист по лечению камнями), себя она называет белой ведьмой.
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в мире, латвия
06:57 07.12.2022 (обновлено: 12:37 07.12.2022)
В латвийский парламент приняли на работу ведьму, пишут СМИ
NRA: Ведьма стала помощницей депутата латвийского сейма