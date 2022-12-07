https://ria.ru/20221207/krolik-1836965492.html

Символ Нового 2023 года: как сделать фигурку кролика своими руками

Кролик своими руками к Новому году 2023: как сделать поделки и игрушки

Символ Нового 2023 года: как сделать фигурку кролика своими руками

Символом Нового года-2023 стал кролик, которого легко можно выполнить самому и украсить такой поделкой новогоднюю елку. Как сделать игрушку в виде кролика... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:18

2022-12-07T15:18

2022-12-07T15:18

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Символом Нового года-2023 стал кролик, которого легко можно выполнить самому и украсить такой поделкой новогоднюю елку. Как сделать игрушку в виде кролика своими руками из ткани, меха и других подручных материалов, а также много фото готовых игрушек — в материале РИА Новости.Кролик своими рукамиСозданные своими руками поделки в виде кролика станут не только прекрасным новогодним украшением, но и уместным праздничным подарком родным или друзьям. Уровень сложности при этом можно варьировать в зависимости от своих умений и навыков. Совсем необязательно с ходу браться за сложные игрушки, для начала можно попробовать простые техники и материалы, которые не требуют особого мастерства.К созданию новогоднего украшения в виде кролика можно приобщить и самых юных членов семьи. Для детей самостоятельно сделать украшение на елку или сшить мягкую игрушку - настоящее событие, а малышам, которым еще рано держать в руках иголку с ниткой, можно предложить проявить фантазию в создании новогодней открытки.Как сделать поделку кролика к Новому годуПри желании поделку, изображающую символ наступающего года, можно выполнить из самых разных, но в большинстве своем - очень простых и доступных каждому материалов.Из бумагиПервое, что наверняка приходит на ум многим родителям, когда речь заходит о создании поделок с детьми - это, конечно, изделия из бумаги. Например, новогодняя открытка.Необходимые материалы:Еще один вариант поделки из бумаги - это праздничная гирлянда.Необходимые материалы:Необычных кроликов можно сделать и при помощи оригами. Существует множество схем разной степени сложности, над некоторыми из которых придется потрудиться как детям, так и взрослым. Из материалов для этого зачастую необходима лишь бумага (белая или цветная), а также ловкость и немного внимательности, чтобы четко следовать инструкциям.Из картонаКартон отличается большей плотностью, чем обычная бумага, а потому и поделки из него выходят более долговечные. Например, объемная фигура кролика, которую можно поставить под новогоднюю елку. Картон можно использовать как обычный, так и цветной.Необходимые материалы:Готовую поделку можно украсить: повязать кролику шарф или ленту, раскрасить его красками и так далее.Из стаканчикаУ настоящих мастеров вторую жизнь может обрести практически любая вещь. Например, одноразовый бумажный стаканчик, который можно использовать для создания двух вариантов игрушки, инструкции по созданию которых будут отличаться лишь нюансами.Необходимые материалы:Также можно использовать и дополнительные материалы, например, сделать кролику пушистый хвостик или сделать длинные нижние лапки из шнурков.Из тканиСуществует множество вариантов тематических праздничных поделок из ткани, основой для которых является символ наступающего года. Так, ребенка наверняка порадуют миниатюрные кролики из ткани, которых под силу сшить даже начинающим мастерам.Необходимые материалы:Еще одна вариация новогодней поделки в кроличьем стиле - это мешочек из ткани, в который можно положить сладости или приятные мелочи в подарок.Необходимые материалы:Из фетраКрасивые игрушки в виде кролика для Нового года можно сшить и из фетра. Один из вариантов - создать простые объемные фигурки символа наступающего года, которые можно будет повесить на елку. Порядок действий практически такой же, как при изготовлении игрушки из ткани.Необходимые материалы:Из нитокПрекрасным дополнением к новогоднему подарку станет оригинальная открытка. Например, из разноцветных ниток. Для этих целей вполне можно использовать даже ненужные остатки, которым сложно найти другое применение.Необходимые материалы:Из папье-машеС помощью техники папье-маше можно создавать прекрасные игрушки из различных видов бумаги. В том числе - и в виде кроликов, внешний вид которых зависит от мастерства и фантазии автора.Существуют различные виды папье-маше, каждый из которых требует соблюдение определенной технологии. Две наиболее популярные из них - это создать нужную фигуру, слой за слоем обклеивая заготовку пропитанными клеем кусочками бумаги, либо слепить поделку из бумажно-клеевой массы.Необходимые материалы:Из мехаОчаровательная игрушка в виде кролика из искусственного меха или приятного на ощупь плюша станет прекрасным дополнением к подарку младшим членам семьи. При желании такую игрушку можно сшить и самостоятельно, найдя подходящую выкройку на одном из сайтов по рукоделию. Глазки такому кролику можно сделать из пуговиц или подходящих для данной цели бусинок.Помимо самого меха и нужного декора для создания игрушки понадобятся большие ножницы, которые смогут на “отлично” справиться со столь плотным материалом (при этом можно встретить совет разрезать лишь тканевую основу материала, ибо при таком подходе ворс будет хорошо маскировать швы), а также другие аксессуары и инструменты, которые подходят для работы с мехом.Основной принцип создания меховой игрушки практически идентичен работе с другими материалами: прежде всего необходимо создать выкройку, затем перенести их на мех, вырезать, сшить и заполнить выбранным наполнителем. Внутреннюю сторону ушей при этом можно сделать из цветного фетра или ткани.Из полотенцаТематической новогоднее украшение (например, для праздничного застолья) можно сделать из обычного полотенца. Для этого подойдет небольшое полотенце, максимально приближенное по форме к квадрату.Необходимые материалы:Из носковПоговорка “В хозяйстве пригодится!” очень точно отражает подход настоящих мастеров. Ведь даже из старого и ненужного носка (либо потерявшего свою пару предмета одежды) можно сделать милого новогоднего кролика.Необходимые материалы:Из помпоновПраздничный сувенир или тематическую игрушку для елки можно изготовить и из помпона. Последний можно срезать со старой шапки либо сделать своими руками. В последнем случае нужно из картона вырезать широкую заготовку в виде буквы С, по внутренней окружности которой пустить нить со свободным концом, а основным объемом нити плотно обмотать картонную фигуру. Затем нитки нужно разрезать по внешнему краю, а после - стянуть внутренней нитью в пушистый шар.Для изготовления игрушки из помпонов может потребоваться как один, так и два таких шарика.Необходимые материалы:Из джутаЕще один популярный материал для домашних поделок - это натуральное волокно из растений, именуемое джутом. Из него также можно сделать необычные новогодние украшения, к примеру, для елки.Необходимые материалы:Из капронаЕще один предмет гардероба, который имеет свойство очень быстро приходить в негодность - это капроновые колготки. Например, из белых капроновых колготок можно сделать замечательного белого кролика.Необходимые материалы:Из пластилинаИз пластилина можно вылепить кроликов различной степени сложности. Для изготовления самых простых достаточно лишь сделать два шарика и длинные ушки, а после - обозначить глаза, нос и рот. Чем больше дополнительных деталей и цветов, тем сложнее получается поделка, тем больше времени и более кропотливой работы она требует.При работе с пластилином нередко используются специальные стеки, которые помогают “прописать” мелкие детали. Такие инструменты можно заменить подручным инвентарем, например, зубочисткой или ватной палочкой. К слову, при помощи той же зубочистки или спички можно соединять крупные детали поделки между собой.Из фоамиранаПрекрасно будут смотреться новогодние поделки из фоамирана. Этот достаточно мягкий и эластичный материал нередко называют “пластичной замшей” и широко используют в рукоделии. Особенно нарядно и празднично будут смотреться фигурки кроликов, выполненные из блестящего фоамирана.Из фоамирана можно выполнить как плоские поделки, которые затем можно повесить на елку, так и объемные фигуры символа наступающего года. Важные нюансы при работе с этим материалом: ножницы должны быть острыми, чтобы не испортить материал.Аппликацией из фоамирана можно украсить и емкость для мелочей. Последнюю можно сделать из любого подходящего по размеру картонного цилиндра или ненужной банки.Необходимые материалы:Из ватыИгрушки из ваты выглядят красиво и празднично, а изготовление самого простого варианта такого украшения не потребует много времени и сил. Для этого нужно скатать из самой обычной ваты все детали запланированной фигуры, соединить их между собой, а при необходимости - покрасить детали красками или сделать дополнительное украшение.Однако из ваты можно создать и более замысловатые украшения.Необходимые материалы:Из дереваДостойной альтернативой пластиковым игрушкам на елку могут стать деревянные украшения. В частности, игрушки из легкой и доступной фанеры, которые будут прекрасно смотреться и на елке, и в домашнем декоре.Основу такой игрушки можно выпилить самостоятельно. Сделать это не составит труда тем, кому не привыкать держать в руках лобзик. Если же работа с деревом не является сильной стороной мастера, необходимые деревянные заготовки можно приобрести в магазинах. В преддверии Нового года найти там игрушки из фанеры в виде кролика не составит труда.Подобные поделки - это еще и возможность проявить фантазию, раскрасив выбранные заготовки по своему вкусу, украсив их лентами, бисером и другими декоративными элементами.Из проволокиИспользуя воображение, можно превратить в символ наступающего года даже самые будничные предметы. Например, украсить праздничный стол фигурками веселых кроликов, выполненных из отрезка проволоки и вареного яйца.Необходимые материалы:Из шишкиСоздать поделку из природных материалов - одно из самых популярных творческих заданий для воспитанников детских садов и школьников. Зимой выбор таких материалов невелик, однако шишки вполне можно найти не только в лесу, но и в городских парках и скверах (а порой - и просто на улицах города).Самый легкий способ превратить обычную шишку в милого кролика - это использовать ее в сочетании с пластилином.Необходимые материалы:Из бутылкиОформленные в стиле наступающего года поделки могут быть не только красивым украшением, но и полезными даже в будние дни вещами. Например, ненужную пластиковую бутылку можно превратить в подставку для карандашей в виде кролика.Необходимые материалы:Кролики крючкомДети обожают мягкие игрушки, а значит, связанный своими руками кролик имеет все шансы на успех в качестве подарка для дошкольников и младших школьников (а может, и для ребят постарше).Для создания такой игрушки можно использовать различные виды пряжи, например, тактильно очень приятную плюшевую пряжу. Схемы вязания в наше время не нужно выспрашивать у подруг или коллег, все необходимые инструкции можно найти в интернете, например, на специализированных ресурсах для рукодельниц.Дополнить связанного кролика можно различными элементами декора. Сделать бантик на шею из красивой ленты, пришить глаза-бусинки, придумать кролику наряд из яркой праздничной ткани и так далее. Также рядом стоит положить иголку с ниткой, чтобы соединиться связанные детали между собой.Нужно помнить: чем больше диаметр крючка для вязания, тем с более толстой пряжей он может работать. Как правило, все крючки нумеруются, а номер нужного инструмента указывается на пряже.Кролики спицамиСвязать очаровательного кролика можно не только при помощи крючка, но и спицами. Так можно выполнить игрушки разного размера и в различных техниках.Определяясь с пряжей, стоит отдать предпочтение той, которая выдержит многочисленные стирки и потеряет ни своей формы, ни цвета. Это особенно актуально в том случае, если игрушка предназначается в подарок маленькому ребенку, который легко можно испачкать подарок.Начинающим мастерицам нередко рекомендуют пряжу средней толщины и достаточно гладкую, например, акриловую.Новогодняя маска кроликаВ Новый год принято не только украшать дом и елку игрушками и поделками в виде символа наступающего года, но и наряжаться в костюмы сказочных героев. Самый простой способ перевоплотиться в кролика - это сделать соответствующую маску.Необходимые материалы:Костюм кролика на Новый годНовогодний костюм кролика может пригодиться и на детских праздниках. Например, если ребенку досталась соответствующая роль на утреннике в саду.Проще всего подобрать малышу белые рубашку и шорты, пришив на последние сзади пушистый хвостик. Костюм дополнит ободок с ушками, который также можно сделать самому: вырезать и сшить ушки из ткани, поместить внутрь проволочный каркас, чтобы аксессуар не терял форму, и закрепить на подходящем по цвету ободке.Шапочку с кроличьими ушками можно связать из плюшевой пряжи либо пришить заранее сшитые ушки из меха или любого другого материала к уже имеющейся шапке (при этом главное - чтобы материалы шапки и ушей сочетались друг с другом, и дополнительные детали не выглядели неуместными).Но, конечно, при наличии желания и мастерства костюм можно полностью сшить своими руками. Это, к примеру, может быть мягкий комбинезон с дополненным ушами капюшоном.

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https://ria.ru/20221206/ukrashenie-1836803142.html

https://ria.ru/20221201/igrushki-1835708509.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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