https://ria.ru/20221207/kriptovalyuta-1837029223.html

ЦБ предложил продавать криптовалюту от майнинга только нерезидентам

ЦБ предложил продавать криптовалюту от майнинга только нерезидентам - РИА Новости, 07.12.2022

ЦБ предложил продавать криптовалюту от майнинга только нерезидентам

Банк России концептуально поддерживает законопроект о майнинге, однако полагает, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:42

2022-12-07T17:42

2022-12-07T17:42

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

криптовалюта

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Банк России концептуально поддерживает законопроект о майнинге, однако полагает, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана исключительно на иностранной площадке и только нерезидентам, сообщила РИА Новости пресс-служба ЦБ РФ."Банк России концептуально поддерживает законопроект. Он предусматривает ограничения на совершение сделок с криптовалютой, полученной в результате майнинга. При этом полагаем, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана исключительно с использованием иностранной информационной инфраструктуры и только нерезидентам", - сказали в пресс-службе регулятора."В свою очередь мы допускаем возможность снятия таких ограничений в рамках экспериментально-правовых режимов при условии совершения сделок с криптовалютой через уполномоченную организацию. В целом мы придерживаемся позиции о недопустимости оборота цифровой валюты на территории Российской Федерации", - добавили в ЦБ.Во вторник, до официального сообщения Банка России о своей позиции по законопроекту, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам, что ЦБ РФ выступает фактически за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, и с такой позицией регулятора Минфин не согласен.В ноябре группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет легализовать в России майнинг криптовалюты. Как пояснял один из авторов законопроекта, глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.Законопроект, по словам Аксакова, предусматривает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц криптовалюты.Исходя из текста законопроекта, его нормы начнут действовать с 1 января 2023 года. По словам депутата, деятельность по майнингу криптовалют в России активно развивается, однако ее законодательное регулирование до сих пор отсутствовало.

https://ria.ru/20221124/kripto-1833879706.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), криптовалюта