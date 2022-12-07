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ЦБ предложил продавать криптовалюту от майнинга только нерезидентам - РИА Новости, 07.12.2022
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ЦБ предложил продавать криптовалюту от майнинга только нерезидентам
ЦБ предложил продавать криптовалюту от майнинга только нерезидентам - РИА Новости, 07.12.2022
ЦБ предложил продавать криптовалюту от майнинга только нерезидентам
Банк России концептуально поддерживает законопроект о майнинге, однако полагает, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:42
2022-12-07T17:42
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
криптовалюта
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Банк России концептуально поддерживает законопроект о майнинге, однако полагает, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана исключительно на иностранной площадке и только нерезидентам, сообщила РИА Новости пресс-служба ЦБ РФ."Банк России концептуально поддерживает законопроект. Он предусматривает ограничения на совершение сделок с криптовалютой, полученной в результате майнинга. При этом полагаем, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана исключительно с использованием иностранной информационной инфраструктуры и только нерезидентам", - сказали в пресс-службе регулятора."В свою очередь мы допускаем возможность снятия таких ограничений в рамках экспериментально-правовых режимов при условии совершения сделок с криптовалютой через уполномоченную организацию. В целом мы придерживаемся позиции о недопустимости оборота цифровой валюты на территории Российской Федерации", - добавили в ЦБ.Во вторник, до официального сообщения Банка России о своей позиции по законопроекту, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам, что ЦБ РФ выступает фактически за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, и с такой позицией регулятора Минфин не согласен.В ноябре группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет легализовать в России майнинг криптовалюты. Как пояснял один из авторов законопроекта, глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.Законопроект, по словам Аксакова, предусматривает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц криптовалюты.Исходя из текста законопроекта, его нормы начнут действовать с 1 января 2023 года. По словам депутата, деятельность по майнингу криптовалют в России активно развивается, однако ее законодательное регулирование до сих пор отсутствовало.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), криптовалюта
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Криптовалюта
17:42 07.12.2022
 
ЦБ предложил продавать криптовалюту от майнинга только нерезидентам

Центробанк предложил продавать криптовалюту от майнинга в России только нерезидентам

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Банк России концептуально поддерживает законопроект о майнинге, однако полагает, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана исключительно на иностранной площадке и только нерезидентам, сообщила РИА Новости пресс-служба ЦБ РФ.
"Банк России концептуально поддерживает законопроект. Он предусматривает ограничения на совершение сделок с криптовалютой, полученной в результате майнинга. При этом полагаем, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана исключительно с использованием иностранной информационной инфраструктуры и только нерезидентам", - сказали в пресс-службе регулятора.
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"В свою очередь мы допускаем возможность снятия таких ограничений в рамках экспериментально-правовых режимов при условии совершения сделок с криптовалютой через уполномоченную организацию. В целом мы придерживаемся позиции о недопустимости оборота цифровой валюты на территории Российской Федерации", - добавили в ЦБ.
Во вторник, до официального сообщения Банка России о своей позиции по законопроекту, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам, что ЦБ РФ выступает фактически за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, и с такой позицией регулятора Минфин не согласен.
В ноябре группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет легализовать в России майнинг криптовалюты. Как пояснял один из авторов законопроекта, глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.
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Законопроект, по словам Аксакова, предусматривает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц криптовалюты.
Исходя из текста законопроекта, его нормы начнут действовать с 1 января 2023 года. По словам депутата, деятельность по майнингу криптовалют в России активно развивается, однако ее законодательное регулирование до сих пор отсутствовало.
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