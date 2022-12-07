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В Москве за сутки госпитализировали 193 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221207/koronavirus-1836889147.html
В Москве за сутки госпитализировали 193 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 193 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 193 пациентов с COVID-19
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai./МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1 727 случаев COVID-19, 17 человек скончались,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:15
2022-12-07T11:15
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
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https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai./МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1 727 случаев COVID-19, 17 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 1 727, госпитализированы 193 человека, выздоровели 1303 человека, 17 человек умерли", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 963 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 265 364 случаев коронавируса, выздоровели 3 072 046 человек, умерло 47 098 человек.
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москва, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество
11:15 07.12.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 193 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1727 случаев COVID-19, 17 человек умерли

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинский сотрудник. Архивное фото
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https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai./МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1 727 случаев COVID-19, 17 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки – 1 727, госпитализированы 193 человека, выздоровели 1303 человека, 17 человек умерли", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 963 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 265 364 случаев коронавируса, выздоровели 3 072 046 человек, умерло 47 098 человек.
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Распространение коронавирусаМоскваЗдоровье - Общество
 
 
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