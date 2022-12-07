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В Москве за сутки госпитализировали 193 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 193 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 193 пациентов с COVID-19
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai./МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1 727 случаев COVID-19, 17 человек скончались,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:15
2022-12-07T11:15
2022-12-07T11:15
распространение коронавируса
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https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai./МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1 727 случаев COVID-19, 17 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 1 727, госпитализированы 193 человека, выздоровели 1303 человека, 17 человек умерли", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 963 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 265 364 случаев коронавируса, выздоровели 3 072 046 человек, умерло 47 098 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20221124/virusy-1834063239.html
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москва, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Москва, Здоровье - Общество
В Москве за сутки госпитализировали 193 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1727 случаев COVID-19, 17 человек умерли